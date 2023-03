Een massagraf, een wijnopslag en het wreedste slagveld van de oorlog in Oekraïne: het bloedige verleden van Bachmoet

Tot driehonderd doden per dag vallen er in de strijd om Bachmoet. De wreedste veldslag van de oorlog en misschien wel van de eeuw. Het lijkt alsof de stad is voorbestemd voor gruwel. Want ook in de Tweede Wereldoorlog zijn er daar vreselijke dingen gebeurd. Zo vreselijk dat ze werden vermeld op de processen tegen nazileiders in het Duitse Neurenberg. Wij schetsen het portret van Bachmoet en leggen meteen ook uit waarom u die naam niet vindt op Google Maps.

Laat ons beginnen met de naam van de stad die nu al een tijd centraal staat in de Oekraïense oorlog. Die werd het eerst op schrift gesteld in 1571, toen de eerste Russische tsaar, Ivan de Verschrikkelijke, er een fort liet bouwen. Volgens de Oekraïense historicus Ihor Rassocha betekent Bachmoet simpelweg “een plaats waar berkenbomen groeien”. Op veel kaarten heet de stad echter anders: Artemivsk of Artjomovsk. Dat is wat de Sovjets er in 1924 van maakten, respectievelijk in het Oekraïens en het Russisch.

Fjodor 'Artjom' Sergejev en de Aerovagon, een experimentele sneltrein waarmee hij verongelukte in 1921. Beeld RV / RV

Die naam was een eerbetoon aan ‘kameraad Artjom’. De schuilnaam van een bolsjevistische ideoloog die in werkelijkheid Fjodor Sergejev heette en was verongelukt bij een testrit met de ‘Aerovagon’, een experimentele sneltrein die 140 kilometer per uur behaalde. Het was pas in 2016 dat de Oekraïners besloten om de stad weer Bachmoet te gaan noemen — twee jaar na de slag om Artemivsk, waarbij ze erin waren geslaagd om de stad uit handen te houden van de pro-Russische rebellen, die toen al een deel van de Donbas-regio innamen.

Officieel Jodenvrij verklaard

Maar er was nog een korte periode waarin de stad Bachmoet heette: onder de nazi’s met name. Die vielen er binnen op 31 oktober 1941. Op dat ogenblik telde de stad een vijftigduizendtal inwoners en een tiende daarvan was Joods. Hoeveel van hen al waren gevlucht, is niet duidelijk. Maar zeker is dat de Duitsers er 1.224 hebben vermoord. Dat gaven ze zelf immers toe in een bewaard gebleven bericht van hun ‘Sicherheitsdienst’, waarin Bachmoet op 6 maart 1942 officieel ‘Jodenvrij’ werd verklaard. Volgens de Sovjets, die Bachmoet op 5 september 1943 heroverden, liep dat dodencijfer echter op tot meer dan drieduizend.

Het centrum van Bachmoet ten tijde van de Duitse bezetting. Beeld Bakhmut Regional History Museum

De uitroeiingscampagne begon op 9 januari 1942. Toen kregen alle Joodse bewoners het bevel zich aan te melden. Ze moesten om 8 uur ‘s ochtends in het stadspark verschijnen, waar zich een verlaten gebouw van de Sovjet-veiligheidsdiensten bevond. “Iedere persoon mag maximaal 10 kilo bagage meenemen en een levensmiddelenvoorraad voor acht dagen”, zo stond er twee dagen eerder te lezen in de krant ‘Bachmoetsky Visnyk’. “Bij aankomst op de verzamelplaats zal iedereen zijn huissleutel afgeven met vermelding van straatnaam en huisnummer. Wie niet stipt op tijd verschijnt, zal op de strengste wijze worden bestraft.”

Onderzoeksverslagen van de Sovjet-autoriteiten over wat de nazi's in Bachmoet hebben gedaan. Beeld Yadvashem.org

Duizenden lichamen gemummificeerd

Het was dus duidelijk niet de bedoeling dat de Joden nog terug naar huis zouden gaan. Maar hoe wreed hun lot zou zijn, konden ze toen nog niet vermoeden. Ze werden eerst drie dagen lang opgesloten in de kelder van het gebouw. “Daar staken ze hun handen door de tralies om voorbijgangers om water te smeken”, schreven de Sovjet-autoriteiten later in een onderzoeksverslag. “Kinderen schoten hen te hulp door sneeuw door de tralies te gooien. Maar de politie verjaagde die kinderen en op de derde dag was er geen geschreeuw meer te horen.”

Duitse bezettingstroepen aan de ingang van de mijngang in Bachmoet, waar in 1942 drieduizend Joden werden ingemetseld. Beeld Bakhmut Regional History Museum

Inwoners van Bachmoet die proberen om verwanten terug te vinden na de vondst van drieduizend lijken in de oude gipsmijn. Beeld Bakhmut Regional History Museum

Na de bevrijding zou blijken dat de Duitsers ook een grote groep mensen naar een naburige gipsmijn vervoerden. Daar dreven ze de Joden in een tunnel en metselden ze de ingang dicht. “Na het doorbreken van de muur werden er duizenden lijken gevonden”, stelt het onderzoeksverslag. “Mannen, vrouwen en kinderen, die dicht op elkaar gepakt tegen de muren van de mijn zaten.” Door de bijzondere klimatologische omstandigheden in de mijn waren de lichamen gemummificeerd en konden er heel wat op naam gebracht worden. Dat diende als bewijsmateriaal op de Neurenberg-processen.

De mijngang waar de Joden werden vermoord, werd in de jaren 50 een opslagplaats voor mousserende wijnen. Beeld artemrada.gov.ua

Opslagplaats voor wijn van de Krim

Rusland ziet zich nu nog graag als de grote bevrijder van de Tweede Wereldoorlog — en het waren inderdaad de Sovjets die de gruwel van Bachmoet blootgelegd hebben. Maar in dat Rode Leger dienden ook veel Oekraïners, die Moskou nu als nazi’s bestempelt. En overdreven veel ontzag voor de locatie van het drama hadden de Sovjets ook weer niet. Want in de jaren 50 werd de mijngang omgebouwd tot opslagplaats van een bedrijf dat mousserende wijnen vervaardigde, met druiven die het aanvoerde vanop de Krim.

De 'Muur der Tranen', een monument dat in 1999 werd opgericht in de oude gipsmijn van Bachmoet waar de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog drieduizend Joden vermoordden. Beeld Bakhmut City Council

In 1999 werd er wel een monument gebouwd, de zogenaamde ‘Muur van Tranen’. Maar die was uitsluitend te bezoeken door gasten van het wijnbedrijf. En het is nog maar de vraag hoe die herdenkingsplaats er nu aan toe is, want in januari lag de frontlijn pal op de terreinen van de voormalige mijn. Zelfs in Israël, dat zich redelijk neutraal opstelt, wordt de Russen aangewreven dat ze al het Joodse erfgoed in Oekraïne vernietigen. Zo schreef de krant ‘Haaretz’ vorige maand dat ze ook de synagoge van Bachmoet aan flarden hebben geschoten.

De synagoge van Bachmoet vóór de oorlog (rechts) en de schade die recent gefilmd werd aan een aanpalend gebouw. Beeld RV / Trip-Impressions Ukraine

Minstens 65.000 burgers gevlucht

Die synagoge dateerde uit de 19de eeuw en had de Tweede Wereldoorlog overleefd. Of het klopt dat ze verwoest is en of de Russen dat hebben gedaan, konden wij niet verifiëren. Maar we vonden wel een video waarop grote schade is te zien aan het aanpalende gebouw. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky verklaarde in december al dat Bachmoet is herschapen tot een ruïne en de Oekraïense gouverneur van de provincie Donetsk zei toen dat zeker 60 procent van alle gebouwen is verwoest.

Luchtbeeld van Bachmoet dat het Oekraïense leger in december 2022 verspreidde. Beeld Armed Forces of Ukraine

Een luchtbeeld dat het Oekraïense leger verspreidde, doet vermoeden dat die raming nog een onderschatting is. Vóór de Russische invasie telde Bachmoet 80.000 inwoners. Daarvan zijn er, naargelang de bron, 65.000 tot 73.000 gevlucht. De officiële dodentol onder de burgerbevolking bedraagt nu 145 mensen. Hoeveel soldaten er al zijn gesneuveld, valt maar nauwelijks te ramen. Aan Oekraïense kant ontbreekt ieder cijfer, terwijl aan de Russische gesproken wordt van tien- tot twintigduizend op zes maanden tijd — met pieken tot driehonderd doden per dag.