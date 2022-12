Een lichtpuntje in tijden van wanhoop: zo vieren Oekraïners dit jaar Kerstmis

Nieuws Oorlog in Oekraïne ▶ Zelensky spreekt Oekraïners moed in met emotionele kerstboodschap: ‘Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden’ ▶ Zelensky spreekt Oekraïners moed in met emotionele kerstboodschap: ‘Zelfs in complete duisternis zullen we elkaar vinden’