Een jaar na de invasie piept en kraakt de Oekraïense economie: ‘Vergelijk ons met Syrië, Afghanistan of Bosnië’

Misschien is het wel het opmerkelijkst dat de Oekraïense economie op veel plekken nog normaal draait. In Odessa kun je gewoon chic uiteten en staan Porsches naast militaire busjes geparkeerd. Maar er zijn vijf grote problemen.

Een maand na de Russische inval in Oekraïne toerde Natalia Stefanita, een jonge advocaat uit Boekarest, al met haar cliënten rond door het noorden van buurland Moldavië. Dankzij haar Moldavische achtergrond kende ze niet alleen de lokale regels en belastingen, maar ook geschikte mogelijke locaties voor een nieuwe textielfabriek. Er was haast bij: haar klanten, de Italiaanse eigenaren van een grote kledingfabriek in het westen van Oekraïne, wilden de productie zo snel mogelijk verplaatsen.

Maar in het westen van Oekraïne was het toch relatief rustig? Daar zouden de Russen toch niet zo snel komen? Daar vielen toch nauwelijks raketten?

“Alles is veranderd”, zei Stefanita. “Investeerders nemen gecalculeerde risico’s. De calculaties pakken nu anders uit.”

Het ging niet alleen om de directe oorlogsdreiging, zei ze. Het ging ook om de indirecte effecten. Zou er genoeg personeel zijn? Konden grondstoffen worden aangevoerd? Konden de eindproducten worden uitgevoerd? Zou de stroomvoorziening blijven werken? Wat waren de consequenties van de staat van beleg, die door president Zelensky was afgekondigd? “Er zijn gewoon te veel vraagtekens. Daar houden mijn cliënten niet van.”

Zo dreigde in die eerste maanden de totale economische ineenstorting van Oekraïne. Naast de fysieke verwoesting, zoals die van de Azovstal-staalfabriek in Marioepol, tastte ook dat verlies van zekerheden de verdiencapaciteit van het land aan. Buitenlandse investeerders sloten de deuren en vertrokken. In de prognoses uit die tijd zou het nationaal inkomen met 40 tot 50 procent kelderen.

Een snackbar aan het strand van Odessa. Op heel wat plaatsen lijkt de economie relatief normaal te functioneren. Beeld Bloomberg via Getty Images

Nu, een jaar na de inval, lijken de ergste economische rampscenario’s niet te zijn uitgekomen. De oorlogsschade is enorm, de energievoorziening wankel, de havens zijn grotendeels gesloten, tienduizenden Oekraïners zijn gedood, honderdduizenden gemobiliseerd, een paar miljoen gevlucht – maar de economie functioneert nog steeds. Op een flink lager pitje, maar toch. Hoe doen ze dat?

‘Vergelijk ons met Syrië of Bosnië’

Volgens een schatting van het ministerie van Economische Zaken komt de daling van het nationaal inkomen het afgelopen jaar uit op 30 procent. Normaal zit Oekraïne op zo’n 200 miljard euro per jaar, oftewel bijna 5.000 euro per hoofd van de bevolking (omdat de producten veel goedkoper zijn dan hier betekent dat qua koopkracht zo’n 14.000 euro per jaar). Een daling met een derde komt dus neer op een verlies van zo’n 60 miljard aan inkomen.

Maar eigenlijk is het nationaal inkomen in oorlogssituaties geen goede maatstaf, weet Tymofy Mylovanov, voorzitter van de Kyiv School of Economics en voormalig minister van Economische Zaken. “Het nationaal inkomen is een cijfer waarmee je landen in vredestijd kunt vergelijken ten opzichte van elkaar en ten opzichte van andere jaren, maar het huidige Oekraïne is een heel ander land dan het Oekraïne van een jaar geleden”, zegt hij in een interview met het tijdschrift Unian.

“Natuurlijk is onze economie sterk gekrompen. Er zijn verschillende schattingen. Maar zo’n percentage zegt niets, want in oorlogstijd zijn niet alle diensten en producten nodig die in vredestijd nodig zijn. Wij moeten onze economie vergelijken met die in Syrië, Afghanistan of Bosnië. En dan zien we dat wij het stukken beter doen.”

Oorlogseconomie

Want ja, in de kern draait de economie nog. Banken functioneren, winkels zijn open, pensioenen worden uitbetaald. Er is eten te koop, er is benzine te koop, de treinen rijden, de grenzen zijn open, de douane werkt. In Odessa kun je nog steeds chic eten in restaurant De Wolken, op de bovenste verdieping van een kantoortoren, waar de koks in een open keuken oesters bereiden en kinderen ademloos kijken naar een enorm aquarium, feeëriek verlicht door de noodaggregaten. Voor de deur staan dikke Porsches en Audi’s naast militaire busjes geparkeerd. Even verderop, in een hotel aan de Zwarte Zee, zwemmen de kinderen van de elite gewoon met dolfijnen.

“Er zijn twee economieën gaande”, zegt Mylovanov. “Er zijn delen waar het geen oorlog is, en er zijn delen waar het oorlog is. Waar geen oorlog is, functioneert de markeconomie nog. Waar het oorlog is, gelden heel andere wetten: een mobilisatie-economie. Daar worden de goederen gedistribueerd door het militaire bestuur. Daar functioneert een geleide economie.”

“Bevelseconomie”, zegt hij letterlijk – deze Sovjet-ordening van de economie heeft altijd een militair tintje gehad. De benodigde goederen worden via directe en indirecte overheidssturing op de juiste plekken gebracht. Indirecte methoden zijn subsidies, leningen, fiscale prikkels; directe methoden zijn het vorderen van fabrieken, winkels of goederen.

Juist die oorlogseconomie draait natuurlijk op volle toeren, mede dankzij financiële steun van het Westen. In totaal hebben de Europese landen en de Verenigde Staten het afgelopen jaar 63 miljard aan Oekraïne toegezegd. Hoewel dat niet te vergelijken is met inkomen, houdt dat geld wel de overheidsfinanciën draaiende.

Vijf grote problemen

Maar de ‘gewone’ economie piept en kraakt natuurlijk wel degelijk in zijn voegen. Ten eerste zijn de verwoestingen enorm. De Kyiv School of Economics en de Britse ambtenaren van UK Aid schatten de totale oorlogsschade in hun meest recente analyse op 138 miljard euro (dat is tot en met december). De schade aan de woningvoorraad is het grootst: 54 miljard. Wegen, bruggen en andere infrastructuur is voor 35 miljard kapot, de energievoorziening voor 7 miljard. Aan bedrijven en fabrieken zou 13 miljard verloren zijn gegaan.

Andere schattingen komen ruim vijf keer zo hoog uit.

Er zijn vijf grote problemen, zegt Stanislav Zinchenko, de voorzitter van GMK Center, een Oekraïens analyse- en adviesbureau voor de staal- en ijzerindustrie. Die sector, die voor de oorlog zo’n 10 procent van de Oekraïense economie vormde, is een van de zwaarst geraakte pilaren van het land, maar de problemen komen in andere sectoren ook voor.

Ten eerste: de gedaalde productiecapaciteit. “De grootste twee fabrieken in Marioepol zijn door de beschietingen vernietigd. Daarnaast hebben de Russen bij de slag om Avdiivka, in Donbas, onze grootste cokesfabriek gebombardeerd.”

Ten tweede: het energieprobleem. “Sinds eind oktober hebben de Russen stelselmatig onze energie-infrastructuur beschoten. Daardoor zijn er voortdurend onderbrekingen in onze fabrieken. Daarmee kunnen we maar op halve kracht werken, of nog minder. Bovendien is het aan- en afschakelen slecht voor de apparatuur.”

Ten derde: de logistiek. “Erts en staal vormden voor de oorlog twee vijfde van onze export. Het meeste ging over zee het land uit. We exporteerden 60 procent van ons ijzererts en 80 procent van ons staal via de havens aan de Zwarte Zee. Dat is nu onmogelijk door de blokkade door de Russische marine. Het graanakkoord geldt alleen voor graan. Sindsdien proberen we met treinen te exporteren. Maar dat gaat moeizaam. Er zijn niet genoeg treinen. Bovendien zijn de spoorwegen van de buurlanden hier niet op berekend. En de havens waarlangs we het verder willen vervoeren, hebben weinig beschikbare capaciteit. Het is niet één flessenhals, het is een aaneenschakeling van flessenhalzen.”

Ten vierde: de gebroken aanvoerketens. “Normaliter kregen we een deel van onze grondstoffen uit Rusland en Kazachstan, dat is nu afgelopen. Ook voor alternatieve aanvoerroutes hebben we onze havens nodig.”

Een vrouw neemt een selfie met de graansilo in de haven van Odessa op de achtergrond, augustus 2022. Beeld Valentyn Ogirenko / Reuters

Ten vijfde: het tekort aan vakmensen. “Veel van onze specialisten zijn gemobiliseerd. We hebben nog wel mensen, maar missen er ook veel. Dat maakt het werken lastig.”

De resterende hoogovens in Oekraïne draaien op ongeveer halve kracht, zegt Zinchenko. Hij schat dat ze elke dag verlies lijden, doordat ze wel salarissen doorbetalen maar alles minder efficiënt is. “De enige oplossing is dat de blokkades van onze havens wordt opgeheven.”

Zorgen om graanproductie

Vergelijkbare problemen spelen in de landbouw, de tweede pilaar van de Oekraïense economie. Zowel productie als export heeft te lijden onder de oorlog – ondanks het graanakkoord. Volgens de meest recente cijfers is de graanexport in het huidige oogstjaar, dat loopt van juli tot juni, tot dusver 29 procent lager dan een jaar eerder. Zowel de kleinere oogst als de logistieke problemen worden door het ministerie van Landbouw aangewezen als boosdoeners.

Dat de oogst minder is, komt doordat niet overal geoogst kon worden, en enkele miljoenen tonnen van het Oekraïense graan door de Russische bezetter zijn gestolen en verkocht.

De logistieke problemen worden veroorzaakt doordat in Odessa en andere havens weliswaar Oekraïens graan kan worden geladen, maar de schepen in Istanbul soms weken moeten wachten tot ze zijn gecontroleerd door Russische inspecteurs – de inspectie is onderdeel van het graanakkoord. Dat maakt de handel een stuk complexer en duurder, wat reders huiverig maakt. Oekraïne heeft hiertegen protest aangetekend bij de Verenigde Naties, onder wier auspiciën het akkoord afgelopen zomer is getekend.

Een vrachtwagen lost graan in een silo in het dorp Zhurivka, augustus 2022. Beeld Efrem Lukatsky / AP

Dit alles heeft gevolgen: door de lagere inkomsten voor de Oekraïense boeren konden ze minder zaaigoed kopen. Daardoor is 40 procent minder wintergraan geplant, dat in de zomer moet worden geoogst. Los van de eventuele problemen voor de voedselvoorziening betekent het opnieuw een deuk in de inkomsten van de boeren.

Wederopbouw

Het wonderlijke is dat ondanks de malheur er ook veel positieve geluiden te horen zijn over de Oekraïense economie. Het land is ‘de grootste bouwput van de wereld’, aldus de Oekraïense Kamer van Koophandel. Bijeenkomsten over de reconstructie van Oekraïne lokken honderden ondernemers. Aan de horizon glimmen de gouden bergen van een soort Marshall Plan, een forse injectie van wederopbouwsteun die, zoals na de Tweede Wereldoorlog, in het verwoeste land tot een soort Wirtschaftswunder moet leiden. De aantrekkingskracht valt samen met de tragische hipheid van het ‘merk’ Oekraïne, dat sinds de oorlog staat voor onverzettelijkheid, organisatietalent en improvisatievermogen.

“Ik geloof dat de meeste inwoners van Oekraïne het na de oorlog beter zullen krijgen”, zegt Mylovanov in het interview met Unian. “Het is nu cool om Oekraïner te zijn. Het wordt ook cool om in Oekraïne te leven. Omdat je dan deel bent van het volk dat liet zien hoe je kunt opkomen voor de waarheid en kunt winnen. Dat is een groot ding. Dat zal helpen ons land te ontwikkelen.”

De Italiaanse textielondernemers hebben echter nog geen plannen om terug te keren.