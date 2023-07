‘Door de schade aan de Krimbrug zitten de Russen met een groot logistiek probleem’

De droneaanval op de Krimbrug past in de strategie van het grote Oekraïense tegenoffensief, zegt Mart de Kruif, voormalig commandant van de Nederlandse landmacht. ‘De Oekraïners willen de Russische aanvoerlijnen afsnijden.’

Autobestuurders die zich maandagochtend op de brug bevonden, hoorden plots een ontploffing en zagen een enorme vuurbal. Omdat de rijbanen onbruikbaar werden, stonden er nadien ellenlange files. Pas later op de dag maakte de Oekraïense geheime dienst bekend dat die mee achter de aanval zat. “De Kertsjbrug is weer gaan slapen”, klonk het op zijn Telegram-kanaal.

Het is al de tweede keer dat Oekraïne de brug kan opblazen. In oktober vorig jaar werd een truck er tot ontploffing gebracht. Deze keer hebben de Oekraïense geheime dienst en de marine samengewerkt om ze met drones aan te vallen.

“Voor Oekraïne is dit een belangrijke symbolische overwinning, want het Oekraïense leger is nu voor de tweede keer in staat geweest om de brug te raken”, zegt De Kruif. “Terwijl deze dreiging toch te verwachten was.”

“Het bombardement op de brug heeft alle kenmerken van een speciale operatie, die lang op voorhand is voorbereid. De aanval kan dan ook niet uitgevoerd zijn zonder de toestemming van de legertop. Als Oekraïne volledig de waarheid spreekt − ik ben altijd een beetje voorzichtig met dit soort informatie − dan zijn de drones vanop marineschepen gelanceerd.”

Russische onderzoekers meten de schade aan de brug op. ‘De Russen zitten met een groot logistiek probleem. Het schiereiland kan maar via twee routes bevoorraad worden.’ Beeld AFP

Wat zijn de gevolgen van deze operatie?

“De rijvakken, waar eigenlijk het gros van het logistiek verkeer over gaat, zijn zwaar beschadigd. De spoorweglijn is wel intact gebleven. Door de schade aan de brug naar de Krim zitten de Russen met een groot logistiek probleem. Het schiereiland kan maar via twee routes bevoorraad worden. De ene route loopt over deze brug over de straat van Kertsj. De andere route gaat langs de landweg, die via de Donbas en Melitopol de andere kant van het schiereiland bereikt. Die landweg is heel kwetsbaar en wordt al geregeld onder vuur genomen met langeafstandsraketten, zoals met de Britse Storm Shadow.”

Houdt deze aanval verband met het Oekraïense tegenoffensief?

“Zeker, omdat de Oekraïners op deze manier de Russische aanvoerlijnen proberen te raken. Het toont dat de Oekraïners Russische doelwitten in de diepte kunnen treffen en dat heeft een invloed op hoe de Russen het gevecht moeten aangaan. De Russische aanvoerlijnen lopen vanuit Rusland naar de Donbas en zijn daardoor lang en kwetsbaar.”

Toch boekt het offensief weinig vooruitgang. Waaraan ligt dat?

“De Oekraïners wilden aan het begin van het offensief een grote doorbraak forceren, maar ze hebben ingezien dat zoiets niet lukt. Daarna hebben ze hun strategie aangepast. De Oekraïners zijn overgeschakeld op een offensief van attritie. Met hun aanvallen willen ze vooral Russische soldaten en materieel uitschakelen om de vijand zo uit te putten. Dat is belangrijker dan terrein heroveren.

“Nu gaan hun troepen het gevecht aan met de Russen op een bepaalde plek. Het Russische leger moet dan snel reservetroepen sturen om de Oekraïense aanval het hoofd te bieden, waarop de Oekraïense soldaten zich weer terugtrekken en hun artillerie de Russische stellingen onder vuur neemt. Wanneer de Russen hun reservetroepen over land moeten verplaatsen, kunnen ze het doelwit worden van langeafstandsartillerie en raketten.

“Het Oekraïense leger heeft het voordeel dat het zijn troepen snel kan bewegen. Maar hun nadeel zit hem in het grote verschil aan wapensystemen. Hun oude Russische wapens en hun moderne westerse platformen hebben telkens andere munitie en andere wisselstukken nodig. Er bestaat bovendien telkens een andere opleiding voor elk systeem. Dat is voor hen een logistiek drama.”

De Krimbrug vanuit Kertsj. Beeld REUTERS

Is er nog een westers wapensysteem dat voor een doorbraak kan zorgen?

“Er is net heel veel discussie geweest over de clustermunitie die de Amerikanen gaan leveren. Met die munitie kunnen de Oekraïners grote concentraties aan Russische troepen in één keer uitschakelen. Momenteel wordt er ook druk onderhandeld tussen Washington en Kiev over de ATACMS-raketten, die een bereik hebben van 300 kilometer.

“De ATACMS-raketten (die vanuit de HIMARS-platformen worden gelanceerd, YV) zijn buitengewoon precies. Ze zijn tijdens de oorlog in Afghanistan gebruikt om commandocentra en fabrieken voor bermbommen van de taliban uit te schakelen. Die kunnen de Oekraïners dus gebruiken om belangrijke Russische doelwitten in de diepte raken. Er moet dan wel een politieke afspraak komen dat het Oekraïense leger er geen doelen in Rusland mee zal aanvallen.

“Door al die precisieraketten zien we dat de luchtmacht in deze oorlog een veel kleinere rol krijgt toebedeeld dan vroeger. Als je systemen hebt die doelwitten op 180 of 300 kilometer afstand kunnen uitschakelen, dan heb je daarvoor geen straaljagers nodig.”

Rusland trekt zich terug uit de graandeal, waardoor Oekraïne landbouwproducten langs de Zwarte Zee kon exporteren. Had u dat verwacht?

“Ik ben een militair en geen politicus. Maar volgens mij was die deal toch ook belangrijk voor Rusland. Veel landen in Afrika en Zuid-Amerika hangen af van dat Oekraïense graan en dat zijn juist de landen die nog steeds Rusland steunen op het wereldtoneel. Hier zie je toch dat de militaire realiteit het haalt van de politieke strategie.”