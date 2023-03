‘Dit is een deel van Rusland buiten Rusland’: hoe Dubai een toevluchtsoord voor de Russische elite wordt

In de exclusieve wijken en vorstelijke winkelcentra van Dubai, de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten, bouwen rijke Russen probleemloos een nieuw leven op. ‘In Europa willen ze ons niet, hier zijn ze vriendelijk tegen ons.’

Op een kunstmatig eiland aan de rand van de Perzische Golf voelt Dima Toetkov zich veilig. De anti-Russische houding waarover hij in Europa hoort, is er niet. In tegenstelling tot in Los Angeles ziet hij hier geen daklozen of putten in de wegen. En zelfs nu zijn reclamebureau in Rusland grote winsten maakt, hoeft hij zich geen zorgen te maken dat hij wordt opgeroepen om in Oekraïne te vechten.

“Dubai is veel vrijer, in alle opzichten”, zegt hij, gekleed in designer-T-shirt in een café dat hij net heeft geopend in de stad. Zijn kinderen zitten hier nu op een Britse school. “We zijn onafhankelijk van Rusland”, zegt hij. “Dit is heel belangrijk.”

Een jaar na de historische golf van economische sancties tegen Rusland vanwege zijn invasie in Oekraïne zijn de Russische rijken nog steeds rijk. En in Dubai, de grootste stad van de Verenigde Arabische Emiraten, hebben ze een toevluchtsoord gevonden.

Dima Toetkov. Beeld NYT

Op de wandelpaden aan het water, in de vorstelijke winkelcentra en in de rustige buitenwijken wordt Russisch een lingua franca. Oligarchen ontmoeten elkaar in exclusieve resorts. Restaurateurs uit Moskou en Sint-Petersburg haasten zich om er een zaak te openen. Ondernemers zoals Toetkov runnen hun Russische bedrijven vanuit Dubai en openen er nieuwe.

De nieuwe Russische diaspora in Dubai omvat zowel multimiljardairs die zijn getroffen door sancties, als technici uit de middenklasse die de dienstplicht van president Poetin zijn ontvlucht. Maar tot op zekere hoogte hebben zij dezelfde redenen om in de Emiraten te zijn: het land heeft directe vluchten naar Rusland behouden en heeft zich neutraal opgesteld met betrekking tot de oorlog in Oekraïne. Bovendien, zo zeggen ze, valt er niets te merken van de vijandigheid tegenover de Russen die ze in Europa waarnemen.

Apolitiek karakter

“Waarom zou je ergens zakendoen waar ze niet vriendelijk tegen je zijn?”, aldus Tamara Bigajeva, die onlangs een twee verdiepingen tellend filiaal van een Russische schoonheidskliniek opende, dat inmiddels vaste klanten heeft. “In Europa willen ze ons duidelijk niet zien.”

Volgens gesprekken met Russen die zich in Dubai hebben gevestigd, is het apolitieke karakter van het land een grote aantrekkingskracht. Anders dan in West-Europa hangen er geen Oekraïense vlaggen in het openbaar en zijn er geen solidariteitsbijeenkomsten. De oorlog zelf voelt ver weg. Wie in Dubai anti-Russische sentimenten koestert, houdt die over het algemeen voor zich; protesten in de autoritaire monarchie zijn in feite illegaal en de vrijheid van vergadering is sterk beperkt.

Tamara Bigajeva. Beeld NYt

De aanwezigheid van rijke Russen in Dubai in een tijd waarin zij grotendeels van het Westen zijn afgesneden, laat zien hoe Poetin het sociale contract in stand heeft kunnen houden waarvan zijn steun in het binnenland afhangt: in ruil voor loyaliteit kunnen zij die dicht bij de macht staan enorme rijkdommen vergaren. Volgens de politicoloog Ekaterina Schulmann heeft Poetin aan zakenlieden het signaal gegeven dat hij bereid is nog meer belemmeringen voor verrijking weg te nemen. Een recente wet stelt wetgevers bijvoorbeeld vrij van de verplichting om hun inkomen en bezittingen openbaar te maken.

“Ja, we hebben jullie afgesneden van de eerste wereld, maar het wordt niet erger voor jullie”, zo beschrijft Schulmann hoe zij het herziene contract van Poetin met de elite ziet. “Ten eerste zijn er veel andere landen die ons welgezind zijn. Ten tweede krijgen jullie volop kansen om nog rijker te worden, en we zullen jullie niet langer vervolgen voor corruptie.”

In het openbaar heeft Poetin de in weelde levende Russische elites opgeroepen om hun leven en hun investeringen binnen Rusland te heroriënteren. Maar de rijken die naar Dubai zijn verhuisd, hebben andere ideeën.

“Allemaal zien wij dit als een veilig toevluchtsoord voor een bepaalde tijdsperiode”, zegt Anatoly Kamenskich, een Russische vastgoedverkoper. Hij schept op dat zijn team vorig jaar voor 300 miljoen dollar aan vastgoed heeft verkocht in Dubai, het overgrote deel daarvan aan Russische burgers. “Iedereen probeert zijn vermogen ergens te parkeren.”

De vastgoedontwikkelaar van Kamenskich, Sobha Realty, vierde de door Rusland aangedreven vastgoedhausse van Dubai door een miniatuur van de Sint-Basiliuskathedraal en kunstmatige sneeuw buiten het verkoopkantoor neer te zetten. Een deel van het kunstmatige eiland, de Palm Jumeirah, is bezaaid met Russische restaurants en nachtclubs. Eén daarvan zat op een recente woensdagavond helemaal vol. Gasten bestelden flessen Dom Pérignon van 1.100 euro; de fles werd gebracht door dansende serveersters met vuurstokjes. Toen een dronken gast “Glorie aan Oekraïne!” riep, werd hij door de buitenwippers snel de zaak uit begeleid.

“Je krijgt het gevoel dat ze hun kop in het zand steken”, zegt Dmytro Kotelenets over de hem omringende Russen. Zelf is hij een Oekraïense entertainmentproducent die met zijn gezin naar Dubai is verhuisd. “Ze willen niet merken wat er tussen Rusland en Oekraïne gebeurt, of ze denken dat er niets is veranderd.”

Moederland

Vorige maand riep Poetin in zijn nationale toespraak de rijken in Rusland op om “bij jullie moederland te zijn” en hun financiële activa naar Rusland te verplaatsen in plaats van Rusland te zien “als een bron van inkomsten” uit het buitenland. In feite verplaatsen veel Russische rijken hun leven gewoon naar de Verenigde Arabische Emiraten, die – net als de rest van het Midden-Oosten – hebben geweigerd zich aan te sluiten bij de sancties van het Westen tegen Moskou. “I’m in Dubai, I’m chilling. Ja, ik ben rijk en ik verberg het niet”, luidt de tekst van een huidig hitnummer in Rusland volgens Apple Music.

De Emiraten hebben ongeveer 10 miljoen inwoners, van wie slechts ongeveer 1 miljoen staatsburger van het land zijn. De rest zijn expats, onder wie miljoenen Indiërs en Pakistani, en kleinere aantallen Europeanen en Amerikanen.

Een fles Dom Pérignon van ongeveer 1.100 euro wordt geserveerd aan gasten in Chalet Berezka, een Russisch restaurant en nachtclub. Beeld NYt

Uit een analyse van vluchtgegevens die The New York Times afgelopen voorjaar heeft uitgevoerd, bleek dat de Verenigde Arabische Emiraten in de eerste weken na de invasie de belangrijkste bestemming werden voor privévluchten vanuit Rusland. Sindsdien is de aantrekkingskracht van het land alleen maar toegenomen.

Uit Russische overheidsstatistieken blijkt dat Russen in 2022 1,2 miljoen keer naar de Emiraten reisden, tegenover 1 miljoen in het jaar voor de pandemie van 2019. Veel van die bezoekers hebben zich er gevestigd: in 2022 waren Russen de belangrijkste niet-ingezeten kopers van vastgoed in Dubai. Dat blijkt uit gegevens van Betterhomes, een makelaardij in Dubai.

Ten eerste zijn er de tycoons. De Russische steenkool- en kunstmestmiljardair Andrey Melnitsjenko verhuisde vorig jaar naar de Verenigde Arabische Emiraten nadat sancties hem dwongen zijn oude huis in Zwitserland te verlaten. Vorige maand zei een andere gesanctioneerde Russische zakenman in de stille lobby van een exclusief resort dat hij in de stad was voor een verjaardagsfeestje.

Russische ambtenaren en hun gezinnen komen ook op bezoek, hoewel ze uit de aandacht trachten te blijven. Daar hebben ze goede redenen voor: in de noordwestelijke Russische regio Vologda heeft Verenigd Rusland, de partij van president Poetin, twee lokale wetgevers geroyeerd nadat uit posts op sociale media was gebleken dat ze in Dubai waren. Een van hen, zo meldden Russische journalisten die hun posts bestudeerden, was daar op vakantie met Ksenia Sjojgoe, de dochter van de Russische minister van Defensie.

‘Kolossale overwinsten’

De Russische rijken vinden elkaar in Angel Cakes, een Instagram-vriendelijk café dat Toetkov opende op een kunstmatig eiland genaamd Bluewaters. Het eiland ligt de schaduw van ’s werelds hoogste reuzenrad. Een regelmatige gast van het café, de voormalige voorzitter van een groot Russisch bedrijf, grapt: “Dubai wordt een deel van Rusland buiten Rusland.”

Toetkov doet het idee dat sancties de Russische economie kapot hebben gemaakt af als een “illusie”. Zijn reclamebureau, zo stelt hij, profiteert van de wedloop van bedrijven om het vacuüm op te vullen dat westerse bedrijven die zich uit Rusland hebben teruggetrokken hebben achtergelaten. Tot zijn klanten behoort Haier, een Chinese fabrikant van huishoudtoestellen die probeert door te breken op een markt die gedomineerd wordt door meer gevestigde merken.

Anatoly Kamenskich. Beeld NYt

Ook de sancties tegen het financiële systeem bleken geen belemmering. Afgelopen zomer steeg de roebel naar historische hoogten ten opzichte van de dollar. Toetkov zegt dat hij van de wisselkoers profiteerde door Russische banken te gebruiken die niet onder de sancties vielen om een deel van de winst van zijn reclamebureau naar Dubai over te brengen. Toetkov: “We wisselden in dollars en maakten die over naar hier. In dollars kregen we kolossale overwinsten, begrijp je? En iedereen deed dit.”

Toetkov en zijn familie hadden gepland om de zomer in Moskou door te brengen. Maar na de mobilisatie van afgelopen herfst is hij er niet meer zeker van dat hij terug zal gaan. “Er zijn kolossale risico’s”, zegt de 39-jarige. “Wat als je niet kunt vertrekken of als ze je in het leger opnemen of zo?”

Tot de diaspora behoren ook kleinere verdieners, onder wie mensen uit de kunstwereld, techsectormedewerkers en werknemers van westerse bedrijven die hun kantoren uit Moskou naar Dubai hebben verplaatst. Dmitri Balakirev, die in de techsector werkte in het Oeralgebergte, verliet Rusland naar eigen zeggen omdat hij tegen de oorlog is. Hij ging naar Dubai omdat hij er eerder was geweest dankzij rechtstreekse vluchten vanuit zijn stad.

Balakirev besloot er te blijven en een makelaarskantoor te beginnen. Hij oordeelde dat de directe vluchten naar Rusland waarschijnlijk zouden blijven, zodat hij in contact kon blijven met zijn familie. En hij zag het als een plek waar hij de kost kon verdienen.

Ambtenaren uit de Emiraten zeggen dat hun banken alle Amerikaanse sanctieregels volgen. Veel Russische emigranten zeggen dat een bankrekening openen een van de moeilijkste aspecten is van het verhuizen naar de Emiraten. Ze schrijven de maandenlange wachttijden toe aan de strenge nalevingseisen van de banken.

“Er zijn veel Russen op wie de sancties niet van toepassing zijn en die veiliger toevluchtsoorden zoeken”, vertelde Anwar Gargash, diplomatiek adviseur van de president van de Emiraten, vorig jaar aan verslaggevers. Onder degenen die vorig jaar een toevluchtsoord in Dubai hebben gevonden is de Russische popster Daria Zotejeva, de zangeres van Ruslands huidige nummer 1-hit. Zij woont nu in een onvoltooid luxe wooncomplex in de woestijn. ’s Nachts flitst er in de verte een lichtshow over de Burj Khalifa, de hoogste wolkenkrabber ter wereld.

Om muziek te maken, aldus Zotejeva in een interview op een bankje langs de weg, “moet je in een goede stemming zijn”. Dubai, vervolgt ze, is een “zonnige plek” waar de oorlog “je niet raakt”. Ze weigert een standpunt in te nemen over de oorlog, die ze “de situatie” noemt. “Het is om mijn publiek niet los te laten en om geld te verdienen”, zo verklaart ze haar stilzwijgen. “Omdat het veel geld is. Het is veel geld.”