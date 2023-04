Discord, Minecraft en een Filipijnse YouTuber: hoe de meest geheime documenten uit de VS online belandden

Vergeet het klassieke beeld van spionnen die stiekem koffertjes uitwisselen op een bankje in een park. In 2023 worden de meest geheime documenten ter wereld gewoon gedeeld op gamefora en schimmige chatkanalen.

“Hier, neem wat gelekte documenten.” Meer was er op 3 april niet nodig op het chatplatform Discord om een kettingreactie in gang te zetten die uiteindelijk zou leiden tot een van de meest ongeziene datalekken uit de Amerikaanse geschiedenis.

In een kanaal over het computerspelletje Minecraft maakten twee gamers ruzie over wie de beste kaart in het spel had en ging het ook even over de oorlog in Oekraïne. Om 14.02 uur Amerikaanse tijd beslechtte een van de twee de ietwat kinderachtige discussie door plots tien documenten over Oekraïne online te gooien, een aantal daarvan met de markering ‘Top Secret’. Pas eind vorige week, op vrijdag 7 april, berichtte The New York Times over het lek, nadat ook bij de Amerikaanse geheime diensten alle alarmbellen waren afgegaan.

Sindsdien doken meer dan 50 verschillende documenten op. De meeste bevatten tactische informatie over de Oekraïense en Russische strijdkrachten en het (toekomstige) verloop van de oorlog, verzameld door de Amerikaanse inlichtingendiensten en het ministerie van Defensie. Zo wordt in een tijdlijn van 23 februari aangegeven hoe de Oekraïense luchtverdediging zonder nieuwe munitie nog deze maand in elkaar kan storten.

Egyptische raketten

Uit de lekken blijkt echter ook hoe de Verenigde Staten hun bondgenoten bespioneren. Volgens een van de documenten zou de Mossad, de Israëlische geheime dienst, in het geniep mee achter de protesten tegen het regeringsbeleid van premier Benjamin Netanyahu zitten. Zuid-Korea zit dan weer bijzonder verveeld met berichten hoe de Verenigde Staten hun Aziatische bondgenoot mogelijk onder druk willen zetten om in het geheim munitie aan Oekraïne te leveren, wat tegen de Zuid-Koreaanse grondwet zou ingaan.

The Washington Post meldde vanmorgen dan weer dat uit de documenten blijkt dat de Egyptische president Abdel Fatah El-Sisi opdracht gegeven heeft om in stilte 40.000 raketten aan Rusland te leveren. Of dat ook effectief gebeurde, is niet zeker.

⚡Washington Post: Leaked US documents indicate Egypt secretly planned to supply rockets to Russia.



Egypt President Abdel Fattah El-Sisi recently ordered subordinates to produce up to 40,000 rockets to be covertly shipped to Russia, according to a document obtained by the WaPo. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) 11 april 2023

YouTube-ster WowMoa

Hoe een gewone internetter aan dit soort ultrageheime documenten is gekomen, is hoogst onduidelijk. Volgens onderzoekssite Bellingcat lijkt het er wel op dat ze, alvorens ze in het Minecraft-forum werden gedeeld, al wekenlang de ronde deden op Discord. Dat bij jongeren populaire platform wordt vooral gebruikt als forum voor gamers. Maar wegens de anonimiteit worden er bijvoorbeeld ook gretig complottheorieën gedeeld. Discord bestaat nog maar sinds 2015, maar telde eind 2021 al 150 miljoen gebruikers en is ondertussen een slordige 15 miljard dollar waard. Via duizenden servers en kanalen chatten gebruikers van de meest diverse pluimage met elkaar over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Een van die onderwerpen luistert naar de naam WowMao, een Filipijnse YouTube-ster. Al op 1 en 2 maart doken volgens Bellingcat in een cha-kanaal voor en door fans van WowMao meer dan dertig gefotografeerde ‘Top Secret’-documenten op. Volgens de poster van de documenten in het Minecraft-kanaal haalde hij ze daar, waarna hij er enkele verder deelde. Pas nadat ze daar werden opgepikt en gepost op het controversiële forum 4chan, verspreidden pro-Russische bloggers ze verder via Telegram-kanalen en Twitter, waarna tot slot ook het grote publiek er lucht van kreeg.

Toch is het niet zeker dat het WowMao-forum de oorspronkelijke bron is, ontdekte Bellingcat. Al op 13 januari doken foto’s van gelijkaardige documenten op in een kanaal met de naam ‘Thug Shaker Central’. Dat is ondertussen verwijderd, waardoor de informatie niet meer onafhankelijk te verifiëren valt, maar Bellingcat sprak met drie gebruikers die onafhankelijk van elkaar screenshots konden tonen. Volgens hen zijn de documenten die tot nog toe gelekt zijn nog maar “het topje van de ijsberg” en stonden er op ‘Thug Shaker Central’ veel meer beelden die nog niet bekend zijn.

Lees ook Oekraïense luchtverdediging mogelijke komende weken al in groot gevaar, blijkt uit gelekte documenten Hoe de gelekte documenten ook Amerikaanse bondgenoten voor schut zetten: ‘Dit is buitengewoon pijnlijk’

Vervalste cijfers

Bronnen binnen het Pentagon bevestigen dat de documenten hoogstwaarschijnlijk echt zijn. Officieel klinkt het dat ze nog onderzocht worden, maar wel degelijk “gevoelige en hoogst geheime informatie lijken te bevatten”. In een aantal Russische posts op Telegram werden cijfers over het aantal slachtoffers in de Russische en Oekraïense legers vervalst om de Russische verliezen lager en de Oekraïense verliezen hoger voor te stellen. Die doorzichtige poging tot desinformatie lijkt echter los te staan van het lek zelf.

Ook de bedoeling van het lek blijft voorlopig een groot vraagteken. Veel van de documenten bevatten naast de markering ‘Top Secret’ ook de afkorting NOFORN of ‘No Foreigners’, wat betekent dat ze enkel voor Amerikaanse ogen bestemd zijn. Volgens Reuters sluit het Pentagon daarom niet uit dat het lek in de VS zelf gezocht moet worden, aangezien de documenten enkel in Amerikaanse handen waren. Of er in de veiligheidsdiensten dan een mol zit die de Amerikaanse belangen wil ondermijnen, of dat het mogelijk toch om een ongeluk gaat, is deel van een strafrechtelijk onderzoek door het ministerie van Justitie.

Het Pentagon in Washington DC. Beeld REUTERS

Five Eyes

Een kleiner aantal documenten bevat de markering ‘FVEY’ wat staat voor ‘Five Eyes’. Daarmee wordt aangegeven dat ze gedeeld kunnen worden met de inlichtingendiensten van vijf Engelstalige landen die met elkaar samenwerken. Naast de Verenigde Staten zelf gaat het om Canada, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Nieuw-Zeeland. In totaal kunnen zo honderden mensen de informatie hebben gezien, en ook hebben gelekt.

Ook een Russische desinformatiecampagne wordt niet uitgesloten. Doordat de documenten bijvoorbeeld geen al te fraai beeld van de Oekraïense luchtverdediging schetsen, kunnen ze bijvoorbeeld worden om het moreel en het enthousiasme voor hulp uit het Westen te verlagen. Anderzijds blijkt uit Russische aanvalsplannen op Oekraïense doelwitten, die tot op de dag en exacte locatie werden voorspeld, dat de Verenigde Staten bronnen hebben tot in de hoogste regionen van het Kremlin. Dat maakt een Russisch lek onwaarschijnlijker.

Her en der wordt daarom net het omgekeerde gesuggereerd: een bewust psychologisch spelletje uit het Westen om de Russen te misleiden door het aanstaande Oekraïense tegenoffensief minder positief voor te stellen dan het uiteindelijk is.