‘Die Rus kreeg de tijd niet om zijn ‘thee voor de overwinning’ op te drinken’: 11 belangrijke artikels over de oorlog in Oekraïne van deze week

Wat gebeurde er deze week in de oorlog in Oekraïne? Met dit overzicht van 11 artikels bent u opnieuw helemaal mee.

De reguliere Oekraïne Update verschijnt wegens vakantie deze week in verkorte vorm. In de plaats daarvan krijgt u een overzicht van de belangrijkste artikels over het thema.

De Russische overmacht aan zware wapens is tanende. Door de oorlogsverliezen slinkt het aantal tanks, artilleriestukken en raketsystemen, terwijl Oekraïne het aantal zware wapens juist ziet toenemen door westerse leveringen.

Een Oekraïense soldaat met een Javelin-antitankwapen. Beeld AFP

Een Russische gevangene hoopte met een schone lei te kunnen beginnen door naar Oekraïne te gaan. Maar hij werd geconfronteerd met de keiharde realiteit van het loopgravenwerk en de oorlog. “Ze zeiden tegen ons: ‘Jullie gaan de strijd in als vlees.’”

Rookwolken stijgen op boven Kramatorsk, in het oosten van Oekraïne. Beeld TYLER HICKS / NYT

Toen het muitende Wagner-leger van Jevgeni Prigozjin naar Moskou oprukte, hielden in Rusland ruim 140 miljoen mensen de adem in. Onder hen ook zo’n achthonderd Belgen die nog altijd in het grootste land ter wereld wonen. Veel landgenoten zijn vertrokken, uit principe of uit angst voor de onvoorspelbare toekomst, of simpelweg omdat de sancties hun werk onmogelijk maakten.

Maar een harde kern heeft het best naar zijn zin in het paradijs van Vladimir Poetin. We spraken met achtergebleven Belgen over het dagelijkse leven in een land in oorlog: “Hier komen wonen was de beste beslissing van mijn leven.”

Belgen in Rusland. Beeld DM

Deze week stond in het teken van de NAVO-top in de Litouwse hoofdstad Vilnius. Een concreet tijdspad voor Oekraïense toetreding tot het westerse militaire bondgenootschap kwam er niet, tot frustratie van president Volodymyr Zelensky. Toch toonde hij zich uiteindelijk tevreden met de uitgebreide garanties die het Westen hem gaf voor toekomstig lidmaatschap en veiligheidsgaranties in tussentijd.

Oekraïens president Volodymyr Zelensky samen met Amerikaans president Joe Biden op de NAVO-top in Vilnius. Beeld AP

Terwijl de Oekraïense troepen oprukken in het zuiden van het land, nemen ze versterkte posities over die door Russische soldaten zijn verlaten. Overal liggen er militaire brokstukken en persoonlijke spullen van Russische soldaten verspreid. Voor veel soldaten is dat een bevreemdende gedachte. “Het is ons land, maar het is niet erg comfortabel om hier te zijn.”

Oekraïense soldaten tussen het afval dat is achtergelaten door Russische manschappen. Beeld DAVID GUTTENFELDER / NYT

Het andere land dat graag snel NAVO-lid wil worden, Zweden, kreeg deze week goed nieuws. Turks president Erdogan kondigde aan dat hij zijn veto tegen het lidmaatschap zou intrekken. Waarom Erdogan zijn bocht pakte, is officieel niet bekend en naar de beweegreden is het dan ook gissen. Zou de verkoop van Amerikaanse F-16’s aan Turkije een rol hebben gespeeld?

Erdogan op NAVO-top. Beeld REUTERS

Dat Oekraïne nog geen concreet uitzicht heeft op NAVO-lidmaatschap kan Russisch president Vladimir Poetin mogelijk in de kaart spelen, vreest professor internationale relaties Alexander Mattelaer (VUB/Egmont). “Paradoxaal genoeg geeft hij zo een incentive aan Poetin om oorlog te blijven voeren. Als Oekraïne pas kan toetreden tot de NAVO na het einde van de oorlog, zal Rusland er alles aan doen om de oorlog voort te zetten.”

Alexander Mattelaer. Beeld Thomas Sweertvaegher, AFP

Het Luikse bedrijf New Lachaussée (NLC) mag geen machines voor munitieproductie meer naar Servië exporteren. Uit een gelekt rapport blijkt dat die munitie mogelijk naar Rusland uitgevoerd wordt. Niet voor het eerst komt het vergunningsbeleid van de Waalse regering, dat medeaandeelhouder is van NLC, ter discussie.

Beeld AFP

Ook legerbaas Michel Hofman leest de hoopvolle analyses over een nakende instorting van de Russische bezettingsmacht in Oekraïne. “Maar ik kijk naar het terrein. Daar zie ik dit niet.”

Michel Hofman is sinds 2020 stafchef van het Belgische leger. Beeld Tim Dirven

“We zitten in de kwadratuur van de cirkel: Oekraïne mag niet verliezen van de VS, maar Rusland evenmin.” Willy Claes (84), voormalig hoofd van de NAVO, laat zijn licht schijnen op de oorlog in Oekraïne.

Willy Claes: ‘De beschikbare informatie wijst erop dat president Poetin zich ingraaft. Dat hij meer dan ooit angstcomplexen ontwikkelt.’ Beeld Tim Dirven

Zijn dochters mogen geen TikTok-account aanmaken en als er ongure types op straat rondhangen, moeten we die aanspreken. ­Actie!, roept professor Jonathan Holslag (49), anders dreigt er een clash of civilizations. “We zijn koopjunkies die aan het infuus hangen.”