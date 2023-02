Deze vrijwilligers zetten zich al een jaar in voor oorlogsslachtoffers: ‘We proberen het leuk te maken. Anders hou je het niet vol’

Al een jaar lang zijn vrijwilligers in de weer om Oekraïne en de Oekraïners te helpen. Sommige hulpverleners kwamen dicht bij het front, anderen dragen hier in België hun steentje bij. ‘We hebben zelfs echte bontjassen ingezameld om naar daar te brengen.’

“Zet die vrachtwagen maar daar”, zegt Robi Smet, een rijzige man met een trui van Event Masters. In het magazijn van het bedrijf in Willebroek zijn enkele vrijwilligers en werknemers ’s ochtends al vroeg in de weer om vier lichte vrachtwagens in te laden. Eén ervan zit nog volgestouwd met flightcases en speakers. Het eventmateriaal moet eruit, de dozen met hulpgoederen moeten erin.

Even springen we achteruit wanneer Smet met een vorklift komt aangesneld. “Als we het materiaal in de vrachtwagen een beetje opzijzetten, kan ik zo dadelijk de palletten inladen”, geeft hij nog vlug als instructie, terwijl hij wijst naar de vrachtwagens.

Dit initiatief om goederen in te laden kwam er eigenlijk vrij spontaan, vertelt ­Olivier Claesens, die zichzelf omschrijft als “algemene coördinator voor deze missie”. Toen de oorlog in Oekraïne begon, schoot hij onmiddellijk in actie om hulpgoederen in te zamelen. Vervolgens vormde zich een netwerk van geëngageerde vrijwilligers.

Met de bestelwagen van zijn bedrijf reed Claesens eerder al naar Oekraïne. Daarom siert een bordje met daarop ‘humanitarian aid’ zijn busje. Aangezien de achterruit van de wagen net is gesneuveld, blijft die wagen nu thuis. De vrijwilligers zullen de reis maken met drie vrachtwagens van Event Masters en één die door de stad Oostende is geregeld.

De dag na het inladen zullen de vrachtwagens vertrekken: twee dagen heenrijden, twee dagen in Lviv verblijven en twee dagen terugrijden. “Het is al de achtste keer dat we deze reis maken”, zegt Claesens. “Onze volgende ritjes in april zijn ook al geregeld.”

Hij wijst aan wat er allemaal in de loods is verzameld. Rechts in zijn bestelwagen zit vooral voeding, zoals spaghetti, de bovenste dozen bevatten pampers. “We hebben heel wat voeding in blik mee, maar ook hygiënische producten”, zegt Claesens. “Alles gaat naar Lviv, waar vluchtelingen uit de Donbas worden opgevangen.”

Ingehaald door actualiteit

De vier kleine vrachtwagens zijn bijna symbolisch voor hoe de inzamelacties in de loop van het voorbije jaar zijn veranderd. Vlak na de invasie doneerden heel wat mensen kleren, spullen of eten, nu zien de hulpverleners dat de hulpvaardigheid toch serieus is geminderd.

“Van februari tot april kwamen veel Belgen naar de kerk om voedsel of geneesmiddelen te schenken”, zegt de Oekraïense priester Ivan Danchevskyi uit Gent, die daar inzamelacties heeft georganiseerd. “Met die bijdragen konden we vier grote vrachtwagens vullen. Nu zie ik dat nog hoogstens één keer per week iemand iets komt brengen.”

Bij het begin van de oorlog werden veel hulpgoederen naar de Oekraïense ambassade gebracht. Die richtte een humanitaire hub op in Paleis 11 aan de Heizel in Brussel, van waar vrachtwagens naar Oekraïne vertrokken. De humanitaire hub bleef tot de zomer bestaan.

Beeld Tim Dirven

Vandaag dient Paleis 11 opnieuw als een verzamelplaats, maar dan voor de goederen van het consortium 12-12, dat er slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië mee wil helpen. Ook de vrijwilligers in de loods in Willebroek merken dat ze een beetje door de actualiteit zijn ingehaald. Toch blijft de solidariteit met Oekraïne voortbestaan.

“Hier centraliseren we alles dat we op verschillende plaatsen hebben verzameld”, zegt Hubert Rubbens uit Oostende. “We hebben zelfs echte bontjassen die we aan de Oekraïners kunnen geven. Die worden bij ons niet meer gedragen.”

Bij de operatie komt elke keer heel wat kijken. Hulpgoederen inzamelen is slechts het topje van de ijsberg. Moeilijker is het om een vrachtwagen met chauffeur te vinden, alle douanedocumenten in te vullen en geld te verzamelen voor de brandstof.

Nadat Rubbens even op zijn gsm heeft gekeken, meldt hij trots dat de stad Oostende ook de brandstof voor de vrachtwagen betaalt. “Dat is toch al snel 700 tot 800 euro”, zegt hij. “De afstand tot Lviv bedraagt meer dan 1.600 kilometer. De vorige keer zijn we met één grote vrachtwagen gereden. Dat kostte 1.900 euro voor de brandstof en voor winterbanden, want de vrachtwagen was niet uitgerust voor de weersomstandigheden ginder.”

Bij andere initiatieven horen we gelijkaardige bedragen van 3.000 à 4.000 euro – alles inbegrepen – om één vrachtwagen met goederen naar Oekraïne te sturen. Desondanks is een groep uit de omgeving van ­Essen, in het noorden van Antwerpen, erin geslaagd veertig van zulke vrachtwagens in te leggen.

“Heel wat andere acties zijn ondertussen stilgevallen”, zegt Kristof Van Deyck, die getrouwd is met een Oekraïense en mee zijn schouders onder het initiatief heeft gezet. “Het grootste probleem is de logistiek. Veel initiatieven lopen spaak op het versturen van de goederen.”

De vrijwilligersgroep heeft een groot netwerk: van Antwerpen tot in Oekraïne. In het begin schonken supermarktketens veel droge voeding, nu zamelt de groep vooral medisch materiaal in. Zo breekt Van Deyck nu zijn hoofd over hoe hij meer dan tweehonderd oude rusthuisbedden kan laten overbrengen.

“We hebben ook al ambulances kunnen regelen”, zegt hij. “Een dezer weken vertrekt er nog een ambulance met 60.000 euro aan medicatie gedoneerd door het UZ Brussel. Daar komt weer heel wat puzzelwerk bij kijken, maar dat maakt het ook interessant.”

Medische hulp

Het Essense initiatief werkt samen met Ihor Vitenko, een Gentse wondzorgspecialist die na de invasie meteen naar zijn thuisland reisde om te helpen. Hij verzorgt vooral militairen en trok er ook al rond met een geïmproviseerde ambulance.

Vitenko adviseert de vrijwilligers hier welk materiaal ze moeten inzamelen voor de Oekraïense ziekenhuizen. Aan het front vraagt de oorlog een enorme inspanning om soldaten te voorzien van voedsel en munitie. In de ziekenhuizen is een even grote inspanning nodig om aan medisch materiaal te geraken.

“Er is vaak een tekort aan medicijnen, verbanden of antibiotica”, zegt Vitenko. “Ook wegwerpmateriaal, zoals buisjes, gaat er snel door. We nemen alles aan wat mensen kunnen afgeven. Ik ben nu ook van plan om een ingezameld bedrag van 14.000 euro te gebruiken om steriel materiaal aan te kopen.”

Verpleegkundige Simon Lagrange trok met Artsen Zonder Grenzen naar een ziekenhuis zowat twintig kilometer ten zuiden van de stad Bachmoet, waar al maanden hard wordt gevochten. In het ziekenhuis kwamen zowel burgers als gewonde soldaten terecht.

Beeld Tim Dirven

Lagrange was er drie maanden aan de slag, van halverwege oktober tot halverwege januari. Van de tekorten waar Vitenko over spreekt, heeft Lagrange in zijn ziekenhuis weinig gemerkt. Dat komt doordat het ziekenhuis goed ondersteund werd door Artsen Zonder Grenzen.

Er zijn wel andere dingen die hem sterk zijn bijgebleven. “Ik heb mensen zien binnenkomen die vingers kwijt waren of bij wie hun arm er nog maar net aan hing”, zegt Lagrange. “Als zoiets in België gebeurt, dan is die persoon in alle staten. Maar wat me sterk opviel, was hoe gelaten de burgers waren over hun verwondingen. Het leek alsof ze vrede hadden genomen met hun lot, alsof het nu gewoon hun beurt was om gewond te raken.

“Natuurlijk was het voor ons, internationale hulpverleners, erg moeilijk om precies te weten hoe ze ermee omgingen, omdat we de taal niet spraken. Eén keer vroeg een patiënt me in het Engels: ‘Save my hand.’ Dat kwam bij mij hard binnen.”

De internationale hulpverleners werken in het ziekenhuis ter ondersteuning van Oekraïense medici. Lagrange hielp bijvoorbeeld met de coördinatie van de spoeddienst en de afdeling intensieve zorg.

Ook al zat hij enigszins in een veilige bubbel, zoals hij het zelf omschrijft, toch was de oorlog overal rondom hem. Voortdurend hoorde hij de knallen van de Oekraïense artillerie die de Russische troepen bestookte. De ramen van het ziekenhuis waren afgezet met zandzakken, en geregeld moest het personeel naar de schuilkelder vluchten.

Nog momenten die hem voor altijd zullen bijblijven, was toen hij samen met het Oekraïense personeel oudjaar vierde – al is ‘vieren’ in deze context misschien het verkeerde woord. “We waren aan het eten en keken naar een toespraak van Zelensky op televisie”, zegt Lagrange. “Niemand zei een woord. Ik begreep niets van wat de president zei. Maar ik zag rond me wat de Oekraïners de hele tijd doormaakten. Ik werd heel stil, voelde me heel klein.”

#PlekVrij

Terwijl hulpverleners en hulpgoederen naar Oekraïne vertrokken, kwamen Oekraïense vluchtelingen het voorbije jaar naar ons land. Sinds het begin van de oorlog kregen 65.644 ontheemden uit Oekraïne bescherming in België. Ze kwamen onder meer terecht in opvangcentra en nooddorpen.

Meteen na de invasie lanceerde de federale regering ook een oproep om vluchtelingen bij mensen thuis te huisvesten. Dat initiatief werd bekend onder de hashtag #PlekVrij. Een van de vele vrijwilligers die ingingen op de oproep staat in Willebroek mee de vrachtwagens in te laden. Bie Decock ving samen met haar man gedurende drie maanden een moeder en haar twee zonen op.

“Alles wat ze nodig hadden, hebben ze gekregen”, zegt ze. “We zorgden voor eten, voor fietsen en voor laptops zodat de kinderen online les konden volgen. Het Oekraïense onderwijs is voor hen digitaal blijven doorgaan, zoals bij ons tijdens de coronapandemie.”

Decock kijkt met gemengde gevoelens terug op haar ervaring. De communicatie met het gezin verliep moeilijk: slechts één zoon sprak een mondje Engels. De vlucht had ook een zware psychologische impact, omdat de vader en de oudste zoon in het land waren achtergebleven.

“De vader werkte als fietsenmaker, maar zijn zaak werd door de Russen gebombardeerd. Hij bleef in Oekraïne om daar te helpen”, vertelt Decock. “De oudste zoon moest geen legerdienst doen omdat hij als student uitstel kreeg en bleef achter in zijn thuisland om zijn studies te voltooien.”

Het gemis, de frustratie en de onzekerheid wogen zwaar door op de gezinsleden in België, vertelt Decock. “Toen de andere gezinsleden bij ons aankwamen, hadden ze een lege blik in hun ogen.

“Eén zoon die bij ons was, had het erg moeilijk. Hij wilde ook in Oekraïne blijven om naar de universiteit te gaan, maar moest van zijn ouders mee naar België. Hij sloot zich af van ons, werd soms agressief en zette zijn moeder onder druk. We hebben hem getoond waar hij psychologische hulp kon krijgen. Maar omdat hij zelf niet wilde, bracht dat niets op.”

Als gastgezin kregen ze weinig hulp van de overheid, vindt Decock. Dat betekende dat ze zelf vele uren spendeerde om het gezin te helpen met administratie. Het duurde ook erg lang voor de jongste zoon een plekje kreeg op school. Decock en haar man moesten het kind dan ook noodgedwongen opvangen, terwijl de moeder naar de Nederlandse les ging.

Op een gegeven moment werd het allemaal wat te veel. “Ik heb toen aangegeven dat het toch beter was voor hen om te vertrekken”, zegt Decock. “Maar het was heel moeilijk voor het gezin om elders onderdak te vinden. Ze konden bijna nergens een huurwoning vinden. Zodra de huisbaas wist dat het gezin uit Oekraïne kwam, kregen ze nul op het rekest. Die situatie heeft me echt geraakt.”

Gelukkig waren er ook andere momenten, zoals uitstapjes of het vieren van verjaardagen. Dankzij de vader kwamen dozen met bananen die Decock had gekocht terecht bij Oekraïense weeskinderen die al maanden in de metro van Kiev verbleven. Voor die kinderen was het fruit een heel leuk geschenk. “We kregen filmpjes doorgestuurd toen ze de dozen openmaakten”, vertelt Decock. “Die kinderen waren uitzinnig van blijheid.”

Het is niet enkel de enorme voldoening die de vrijwilligers op de been houdt. ’s Ochtends in Willebroek horen we de ene plaagstoot na de andere. Mensen die maanden geleden misschien nog vreemden waren voor elkaar, zijn door hun gedeelde ervaringen hechte vrienden geworden. “Wij proberen van het inladen ook altijd een leuk moment te maken”, zegt Van Deyck. “Het moet plezant blijven. ­Anders hou je dit niet vol.”