Deze Russen vechten in Oekraïne tegen hun vaderland: ‘Een echte Rus voert niet zo’n agressieve oorlog en verkracht geen kinderen’

Het Legioen van Vrij Rusland dat in Oekraïne vecht is niet zomaar een doorsnee-eenheid: het bestaat uit Russische soldaten die de invasie van president Poetin veroordelen en aan Oekraïense zijde meestrijden. Zij nemen nu deel aan enkele van de meest verhitte gevechten in de oorlog.

Een soldaat knielt in de sneeuw, richt een raketwerper en vuurt in de richting van Russische troepen die zich op ongeveer anderhalve kilometer afstand bevinden. Hij staat opgesteld in een Oekraïense vuurpositie en lijkt op de andere Oekraïense soldaten die ten zuiden van de stad Bachmoet vechten in een van de gruwelijkste oorlogsgebieden. Maar hij en zijn kameraden zijn geen Oekraïeners. Het zijn soldaten van een Oekraïense militaire eenheid die volledig bestaat uit Russen die vechten tegen hun eigen landgenoten.

Ze hebben om verschillende redenen de wapens opgenomen tegen Rusland: een gevoel van morele verontwaardiging over de invasie, de wens om hun nieuwe vaderland Oekraïne te verdedigen of een uitgesproken afkeer van de Russische president Vladimir Poetin. En ze hebben genoeg vertrouwen gekregen van Oekraïense commandanten om hun plaats in te nemen tussen de manschappen die het Russische leger met alle macht bestrijden.

‘Ik doe mijn werk’

“Een echte Rus voert niet zo’n agressieve oorlog, verkracht geen kinderen en vermoordt geen vrouwen en bejaarden”, zegt een Russische strijder met de militaire roepnaam Caesar. Hij somt de wreedheden op die door Russische soldaten werden begaan en die hem motiveerden om zijn geboorteplaats Sint-Petersburg te verlaten en voor Oekraïne te vechten. “Daarom heb ik geen wroeging. Ik doe mijn werk, en ik heb er veel gedood.”

Bijna een jaar sinds het begin van de oorlog heeft het Legioen van Vrij Rusland, zoals de eenheid wordt genoemd, weinig aandacht gekregen. Deels om de soldaten te beschermen tegen represailles van Rusland, maar ook vanwege de terughoudendheid binnen het Oekraïense leger om de inspanningen te belichten van soldaten wier thuisland Oekraïne zoveel schade heeft berokkend. Enkele honderden van hen zijn geconcentreerd in het gebied rond Bachmoet in Oost-Oekraïne, zo stellen functionarissen. De soldaten vormen altijd eigen groepen, maar staan onder toezicht van Oekraïense officieren.

In interviews zeggen sommige Russische soldaten dat zij al in Oekraïne woonden toen de Russische troepen vorig jaar binnenvielen en dat zij zich verplicht voelden hun nieuwe thuis te verdedigen. Anderen, vaak zonder militaire ervaring, kwamen na het begin van de oorlog vanuit Rusland Oekraïne binnen, gedreven door het gevoel dat de invasie zeer onrechtvaardig is.

“We zijn hier niet gekomen om iets te bewijzen”, zegt een soldaat met de roepnaam Zaza. “We zijn hier gekomen om Oekraïne te helpen de volledige terugtrekking van de Russische troepen uit Oekraïens grondgebied te bewerkstelligen en een aanzet te geven tot de toekomstige ont-Poetinisering van Rusland.”

Uit angst voor represailles tegen familieleden en zichzelf stemt geen van de geïnterviewde soldaten ermee in om hun naam of specifieke details over hun biografie te laten publiceren. Vorige week diende het kantoor van de Russische openbare aanklager een aanklacht in bij het hooggerechtshof van het land om het Legioen als terroristische organisatie te kwalificeren.

Soldaten van het Legioen van Vrij Rusland trainen in de regio rond Kiev. Beeld NYT

Zaza, een magere blonde jongeman die nauwelijks van de middelbare school af is, wil zelfs zijn leeftijd niet meedelen en zegt alleen dat hij jonger dan twintig is. Nadat Russische troepen binnenvielen, zo vertelt hij tijdens het gesprek, kon hij zijn mond niet meer houden. Zijn openhartigheid en anti-oorlogsposts op sociale media brachten hem in moeilijkheden met de administratie van zijn universiteit en vervolgens met de politie. Toen agenten van de Russische veiligheidsdienst in de herfst aan zijn voordeur verschenen, besloot hij dat het tijd was om te vertrekken.

Hij zegt dat hij de grens met Oekraïne overstak en zich aanmeldde om te vechten. “Op zo’n jonge leeftijd is het een beetje vroeg om over mijn politieke opvattingen en wereldbeeld te praten, want die vormen zich nu pas. Maar als je land is overgenomen door één slechte man, moet je de zaken in eigen hand nemen.”

Leugendetectortest

Aan het begin van de oorlog verhinderde de Oekraïense wet dat Russische burgers zich bij de strijdkrachten aansloten. Het duurde tot augustus om de wetgeving af te ronden die het Legioen in staat zou stellen zich legaal bij de strijd aan te sluiten, zegt Andriy Joesov, een woordvoerder van de Oekraïense militaire inlichtingendienst in een verklaring. Joesov: “Er was een groot aantal Russen die vanwege hun morele principes niet onverschillig konden blijven en een manier zochten om in de gelederen van de verdedigers van Oekraïne te komen. Alle legionairs zijn gekomen met een enorm verlangen om de horde van Poetin te stoppen en Rusland te bevrijden van de dictatuur.”

De groep opereert onder de paraplu van het Internationale Legioen van Oekraïne, een strijdmacht die eenheden omvat die bestaan uit Amerikaanse en Britse vrijwilligers, maar ook Wit-Russen, Georgiërs en anderen. Het is niet gemakkelijk om lid te worden, vertellen de Russische soldaten. Ze moeten een aanvraag indienen en een uitgebreide achtergrondcontrole ondergaan, waaronder een leugendetectortest. Pas daarna kunnen zij de basistraining aanvatten. Als houders van een Russisch paspoort kregen zij onvermijdelijk met wantrouwen te maken. Er zijn dan ook verschillende pogingen geweest van Russische spionnen om het Legioen te infiltreren, zegt Joesov.

In een dennenbos in de regio-Kiev is een groep nieuwe Russische rekruten op oefening. Zij naderen het einde van een drie maanden durende basistraining: tactische terugtochten, het afvuren van mortieren, elementaire gevechtsgeneeskunde. Ze zijn een voorbeeld van de internationale mengelmoes die een groot deel van de Oekraïense oorlogsinspanningen is gaan bepalen: Russische soldaten trainen met een 155 mm mortier van Franse makelij en dragen M16-geweren van Amerikaanse makelij. “Het is beter dan een Kalasjnikov”, zegt een van de soldaten over de M16. “Ik heb ongeveer duizend kogels afgevuurd en nog geen problemen gehad.”

Het geluid van kleine vuurwapens en zware artillerie galmt door het bos en een instructeur gooit een nepgranaat naar een kleine groep soldaten om te zien hoe ze daarop reageren. De meeste soldaten zullen posities ver van de frontlinies innemen en werken in artillerie- of luchtverkenningseenheden die drones gebruiken. Hoewel de instructeurs allemaal Oekraïens zijn, spreken ze allemaal Russisch. In interviews proberen sommige rekruten een paar woorden Oekraïens te spreken, maar schakelen snel terug naar hun moedertaal. “Na ongeveer één of twee maanden, als ze het hier gewend zijn, beginnen ze kleine zinnetjes te gebruiken zoals ‘dank u’ of ‘vuur’”, aldus een van de instructeurs, die weigerde zijn naam te noemen.

Wreedheden

De soldaten zeggen dat het moeilijk is om hun beslissing uit te leggen aan hun familie in Rusland. Berichten over wreedheden begaan door Russische troepen, waaronder de slachtingen van burgers in de voorsteden Boetsja en Irpin in Kiev, worden in hun thuisland afgedaan als buitenlandse propaganda. “Ze begrijpen de hele waarheid niet”, zegt een 32-jarige soldaat met de roepnaam Miami. Naar eigen zeggen hadden zijn ouders hem aangespoord om aan de Russische zijde te gaan vechten. “Ze krijgen te horen dat hier slechte mensen wonen, en dat geloven ze. Ze geloven niet dat het op één na grootste leger ter wereld gewone mensen kan doden.”

Aan het front in Oost-Oekraïne houden de beschietingen nooit lang op. Russische troepen hebben Oekraïense stellingen onder vuur genomen in een poging hen rond Bachmoet te verdrijven in afwachting van een verwacht offensief om de hele oostelijke regio Donbas in te nemen. Tijdens een recent bezoek aan een vuurpositie, waarvan The New York Times uit veiligheidsoverwegingen de precieze locatie geheim houdt, rommelde de grond en doorkruisten artilleriegranaten de heldere hemel. Die dag hadden Russische troepen een hele reeks Grad-raketten gelanceerd, waarbij verschillende burgers gewond raakten maar de soldaten gespaard bleven. “Ze slaan overal toe”, zegt een hijgende Russische soldaat terwijl hij dekking zoekt in een schuilhol tussen kleine, besneeuwde huisjes.

Zaza (links) en Loena (midden), soldaten van het Legioen van Vrij Rusland. Beeld NYT

Soldaten in het Legioen zeggen dat ze de blijven doorzetten, maar sommigen denken al verder dan de onmiddellijke strijd, en zelfs verder dan de oorlog in Oekraïne, aan wat er daarna komt. “Mijn taak is niet alleen het Oekraïense volk te beschermen”, zegt de 50-jarige Caesar. “Als ik na deze fase in leven blijf en al het Oekraïense grondgebied is bevrijd, zal ik absoluut gewapenderhand blijven vechten om het huidige regime in het Kremlin omver te werpen.” Caesar, die een reputatie heeft opgebouwd als een soort excentrieke wijsgeer binnen het Legioen, zegt dat hij een overtuigd Russisch nationalist is. Toch vindt hij dat het moderne Rusland ontspoord is, vooral als wat betreft de invasie van Oekraïne.

Hij was ooit lid van de Russische Keizerlijke Beweging, die door de Verenigde Staten als een gewelddadige extremistische groepering is bestempeld, maar zegt dat hij er deels mee brak vanwege de steun aan de Russische annexatie van de Krim in 2014. Een hoge Oekraïense militaire functionaris die betrokken is bij het toezicht op het Legioen vertelt dat Caesar “lang heeft gezocht naar een weg die hij ideologisch juist vond” en voegt eraan toe dat Oekraïense functionarissen geen reden hadden gevonden om hem te wantrouwen.

Caesar, die zijn vrouw en vier kinderen in de zomer naar Oekraïne hielp verhuizen, zegt dat hij niet gelooft dat hij tegen mede-Russen vecht, maar tegen “schurken en moordenaars” die geen nationaliteit hebben. “Ik zit hier voor u, een voorbeeld van een Russische man, en een voorbeeld van een man over wie Tolstoj en Dostojevski schreven. Dat is het soort man dat ik ben. Zij niet. Zij zijn niet Russisch.”