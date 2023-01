‘Deze oorlog is niet tussen Rusland en Oekraïne maar tussen God en Satan’: het grottenklooster dat maandenlang in de vuurlinie lag

Het grottenklooster van Svjatohirsk, in het oosten van Oekraïne, raakte aan het begin van de oorlog zwaar beschadigd. Nu ligt het ook onder vuur van de geheime dienst, wegens mogelijke steun aan Rusland.

De witte muren lijken getatoeëerd met scherven en gapende granaatinslagen. Gebouwen zijn geblakerd door artillerievuur, honderden weggeblazen ramen zijn bedekt met plastic. Hier en daar ontbreekt een dak, de beschadigde karakteristieke uienkoepels glimmen dof in het schaarse licht. De oorlog heeft het Svjatohirsk Lavra, het grottenklooster in de Donbas-regio, flink geraakt.

Het uitgestrekte complex ligt prachtig genesteld op de zuidelijke oevers van de rivier Siversky Donets, een uur rijden vanaf Kramatorsk in de regio Donetsk. Vanaf het begin van de Russische invasie in Oekraïne lag het vier maanden in de vuurlinie. Op de wegen van het terrein zijn trechtervormige putten te zien van de projectielen die insloegen.

Historische houten kerk afgebrand

In mei zijn Russische troepen opgerukt tot de buitengrens van het strategisch gelegen stadje Svjatohirsk en is het klooster deel van het slagveld geworden. De brug over de rivier werd opgeblazen. Vijf monniken en een non vonden de dood. Meer dan duizend inwoners van omliggende dorpen zochten hun toevlucht tot het klooster, net als meer dan zestig nonnen wier klooster even verderop is opgeblazen. De grootste houten kerk van Oekraïne, de zestiende-eeuwse Allerheiligen-kluizenaarskerk, is compleet vernietigd.

Er wonen 110 monniken in grotkamers op het kloosterterrein, dat bestaat uit vele kerken, kapelletjes, altaarkamers, ondergrondse gebedsplaatsen, kassen, een bakkerij, een zagerij, een smederij en andere werkplaatsen. Het terrein langs de rivier is enkele honderden meters lang en strekt zich uit over de glooiende kalksteenheuvels, met zijn naald- en loofbossen vol bosbessen, paddenstoelen en wild.

Svjatohirsk Lavra is een van de heiligste plaatsen voor de oosters-orthodoxe kerk. Maar het complex ligt niet alleen fysiek onder vuur. Het is een van de religieuze instituten die onder de loep ligt van de Oekraïense geheime dienst, de SBOe, die in november verschillende kerken en kloosters binnenviel die verbonden zijn met Moskou. Het onderzoek richt zich op banden tussen de Russische geheime diensten, het Kremlin en de Russisch-orthodoxe kerk. President Volodymyr Zelensky wil orthodoxe kerken die banden hebben met Rusland verbieden.

Sinds de invasie is de haat en achterdocht tegen alles wat ook maar het minst verband houdt met Rusland, enorm gegroeid in de Oekraïense samenleving. De Oekraïens-orthodoxe kerk maakte zich al voor de oorlog los van de Russisch-orthodoxe kerk, die haar eeuwenlang heeft gedomineerd. Daarmee heeft deze oorlog ook diepe religieuze wortels.

Kerkenstrijd

Patriarch Bartholomeus van Constantinopel erkende begin 2019 de zelfstandigheid van de Oekraïens-orthodoxe kerk, onder het patriarchaat van Kiev. Toch bleven nog veel kerkgemeenschappen en historische kerken en kloosters in Oekraïne loyaal aan het patriarchaat van Moskou. Pas na de Russische inval in maart verklaarde ook de leiding van dit deel van de Oekraïens-orthodoxe kerk zich onafhankelijk en veroordeelde zij de oorlog. Te midden van deze kerkenstrijd loopt het SBOe-onderzoek.

Het beeld van de maagd Maria mist de handen na een raketaanval. Beeld Eddy van Wessel

Broeder Theofaan heeft net de ochtendmis en de lunch achter de rug. De 46-jarige monnik staat ons op te wachten voor de grote kathedraal van het kloostercomplex. Hij woont hier al sinds hij op zijn negentiende toetrad tot het klooster. Hij grapt dat hij sinds maart, toen het klooster in de vuurlinie belandde, geen tijd heeft gehad voor contemplatieve gedachten. Oorlog is hard werken, vertelt hij. Branden moesten geblust, lekken in de watervoorziening gerepareerd, stroomgeneratoren opgesnord, diesel geregeld, zandzakken gevuld en opgestapeld langs de ramen en deuren.

Voor de hoofdingang van het klooster zijn ongeveer twintig mannen bezig het terrein rond de opgeblazen brug op te ruimen. De brug verbond het kloostercomplex met het dorp Svjatohirsk. Met hun tractoren, kranen en graafmachines schuiven ze grond, cementblokken, balken en door brand verwoeste stalen constructies weg. Op een voetstuk bij de brug staat een standbeeld van de maagd Maria. Ze is haar gevouwen handen verloren bij het luchtbombardement op de brug.

Broeder Theophanes kijkt naar Maria. “Die explosie was gigantisch, er vlogen overal granaatstukken in het rond, de ramen vlogen eruit en muren stortten in. Maar niemand raakte gewond en er vielen geen doden. De maagd Maria offerde haar handen om ons te beschermen.”

Op de hoogste heuveltop achter de maagd Maria rijst een 27 meter hoog betonnen standbeeld op, roze van kleur. Het is een van de helden van de vroege Sovjet-Unie, de revolutionair Fjodor Sergejev, beter bekend als Kameraad Artjom in het Rode leger. Alsof hij een soort fysieke herinnering is aan een levensbeschouwing die lijnrecht tegenover die van de monniken staat. “De geschiedenis is wat die is”, zegt broeder Theophanus met een scheef lachje, en hij knikt richting het bolsjewistische monument.

Bewogen geschiedenis

Al in de vijftiende eeuw richtten monniken hier in de grotten op de zuidoever een heiligdom in. Het klooster groeide snel, nam in belang én in rijkdom toe. De tsaren zagen het met argwaan aan. In 1787 liet tsarina Catharina de Grote het klooster sluiten en de rijkdommen overhevelen naar de schatkist. De vruchtbare landerijen vielen toe aan haar favoriete generaal.

De kelders van het klooster worden gebruikt voor de opslag van voedsel en als schuilplaats. Beeld Eddy van Wessel

De monniken mochten in 1844 de kerken weer openen, maar vijf jaar na de Russische revolutie (1917) en de oprichting van de Sovjet-Unie, werd het klooster opnieuw gesloten. Het complex werd een vakantieoord voor de mijnwerkers uit de regio. Pas na de val van de Sovjet-Unie keerden de monniken terug.

Sinds het Oekraïense leger weer terreinwinst heeft geboekt op de Russen, gaan de mensen terug naar hun dorpen, vertelt broeder Theophanes. De nonnen en tweehonderd dorpelingen zijn gebleven.

De zandzakken staan nog steeds voor de ramen en in de gang. Constant is het geluid van dieselgeneratoren te horen. Aan de voet van de kathedraal snoeien twee monniken zorgvuldig de rozenstruiken. Sommigen zijn bezig het dak te repareren, hout te hakken voor de vuurplaatsen, kolen te halen en de dieselmotor klaar te maken. Weer anderen werken in de kassen waar de kruiden, groenten, bloemen en planten staan.

Terwijl er hier wordt gehamerd, gedrild en gezaagd, vinden er 30 kilometer verderop nog verhitte gevechten plaats. Het doffe en ritmische geluid van zware bommen mengt zich met de koude lucht.

‘Bidden voor vrede voor iedereen’

Weinig monniken willen praten over de oorlog. Enkelen zijn nieuwsgierig, omdat ze hier afgesneden zijn van nieuws en geen gsm’s hebben, vragen ze onze vertaler Daniil naar het nieuws over de oorlog. Een brede lach verschijnt op hun gezichten als ze horen dat de Russen uit Cherson zijn vertrokken, en dat er duizenden vierkante kilometers terreinwinst is geboekt rond Charkiv en Izjoem.

Weten zij wie heeft geschoten op hun kerken, waardoor er vijf broeders van hen en een non zijn omgekomen? Ze antwoorden dat ze het niet weten. “Ze volgen slechts bevelen op, we bidden ook voor hen”, zegt een van de monniken, doelend op de Russische troepen. “Wij bidden voor vrede voor iedereen”, zegt een ander. “Wie heeft het gelijk aan zijn kant?”, zegt een derde, om daar vervolgens na lang nadenken diplomatiek aan toe te voegen: “Alleen God heeft gelijk. Alleen God kan oordelen.”

Gedurende de beschietingen en de gevechten, vertelt broeder Theophanus, bestonden de dagen uit studeren, stil zijn en bidden. En uit zielzorg verlenen, het verplegen en ondersteunen van de vluchtelingen. Maar het allerbelangrijkste was de dagelijkse goddelijke liturgie. “Tweemaal daags hielden we een eredienst in de kelders, hoe hard er ook gevochten werd, hoeveel explosies er ook klonken. Af en toe voelden we de schokgolven van de explosies door ons lichaam gaan.”

Een van de andere monniken vertelt dat het onmogelijk was in contact te komen met de strijdende partijen rond het klooster. De mobiele telefoons hadden geen signaal en niemand durfde het complex te verlaten vanwege de hevige gevechten.

Theophanes begint toch voorzichtig over politiek te praten, hoewel hij dat eerder niet wilde. “Er gaan geruchten in de omgeving dat dit klooster een centrum was voor Russische separatisten en dat wij altijd loyaal zijn gebleven aan het Kremlin. Maar wij hebben hier mensen uit heel Oekraïne, niet alleen uit de Russischsprekende Donbas-regio. Christus stond boven nationale identiteiten.”

Steun voor Rusland

Toch steunde de religieuze leiding van het Svjatohirsk-klooster openlijk de ‘referendums’ die werden gehouden door de Russische autoriteiten in de bezette delen van de Donbas en de Krim. Theophanes: “Wij bidden voor vrede in Oekraïne. We bidden ook voor de Russisch-orthodoxe kerk en voor patriarch Kirill, dat zijn geest helder blijft.”

De vraag is wat u tegen Kirill zou zeggen als hij nu hier voor u zou staan.

“Ik ben een simpele monnik en geen rechter van patriarchen. Kirill is verantwoordelijk voor zijn daden, net als ik voor de mijne. Dit is een hypothetische vraag en ook een provocerende. Wij staan boven de politiek. De oorlog is een grote tragedie.”

Kirill werd in 2009 gekozen tot patriarch van Moskou en geheel Rusland. Onder zijn leiding verstevigde de Russisch-orthodoxe kerk de banden met het Kremlin, tot wederzijds voordeel. Kirill kan gezien worden als religieus oligarch, heerser over een heel kerkelijk imperium. Tegelijkertijd is zijn politieke invloed onmiskenbaar. Hij laat geen gelegenheid onbenut om president Poetin als een ‘religieus wonder’ te prijzen. De invasie in Oekraïne noemde hij een ‘heilige oorlog’. In een preek sprak hij van een strijd tegen de perverse westerse waarden als homorechten.

Daarmee geeft hij een religieuze dimensie aan Poetins imperiale droom van een Groot-Rusland. Ook Kirill ziet Rusland, Wit-Rusland, Oekraïne en delen van Oost-Europa als thuisland van de Russische beschaving en het orthodoxe geloof. Oekraïners bestaan niet, heeft Kirill gezegd, zij zijn deel van ‘het heilige Rusland’.

“Het is niet de fout van één partij dat de oorlog is uitgebroken”, zegt Theophanes. “De oorlog is een straf voor de mensen aan beide zijden van het conflict. De oorlog is niet tussen Rusland en Oekraïne, maar tussen God en Satan. Te veel kwaad en zonde heeft zich opgehoopt, de enige remedie is gebed en de leer van Christus navolgen.”

“Dit is een conflict tussen broedervolken, een burgeroorlog die is uitgebroken in 2014 en waar Rusland zich in heeft gemengd.” Broeder Theophanus denkt even na. “Het is zeer betreurenswaardig dat Rusland ervoor heeft gekozen om dit conflict op deze wijze... op te lossen, als het ware. Wie wil er wel oorlog? Als u zou schrijven dat het Svjatohirsk-klooster Rusland de schuld geeft van de oorlog – dat zou ook niet kloppen. De oorzaken van oorlog liggen in de mens. Zo staat het geschreven in Jesaja 1: ‘Wee dit ontrouwe volk, vol ongerechtigheid, volk van zondaars, verdorven geslacht. Zij hebben de Heer verlaten (...) Hoor de woorden van de Heer, leiders van Sodom, geef gehoor aan het onderricht van onze God, volk van Gomorra. (...) Als je weer naar mij wilt luisteren, zal het beste van het land je ten deel vallen. Als je koppig bent en niet wilt luisteren, zul je vallen door het zwaard. De Heer heeft gesproken.’”

“Wij zijn één natie met de Russen”, voegt Theophanus eraan toe. “Broers doden nu elkaar. Als twee broers verwikkeld zijn in een familieruzie – wie is dan schuldig?”

Veel Oekraïners zullen in deze woorden formuleringen van Poetin herkennen. Zij voelen zich geen leden van één familie met de Russen, en vinden dat ze gedwongen worden om hun identiteit te verloochenen. Maar broeder Theophanus gaat deze discussie liever uit de weg.

“We kunnen zekere conclusies trekken: in geen van beide landen is abortus verboden. Het is dus legaal om elkaars burgers te doden. Overal heerst dronkenschap en alcoholisme, drugsmisbruik, homoseksualiteit, huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht. Alle zonden leiden uiteindelijk tot goddelijke straf. Tot oorlog.”