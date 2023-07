Deze Oekraïners houden staalfabriek Zaporizhstal draaiende: ‘Niet iedereen houdt dit vol’

De immense staalfabriek Zaporizhstal werkt volop aan de productie van de gigantische Oekraïense drietand die straks boven Kiev zal uittorenen. Als de hitte het werken niet ondraaglijk maakt, dan wel de niet aflatende aanvallen van de Russen. ‘Wij gaan naar de sauna om af te koelen.’

Het zweet loopt in stralen van zijn gezicht. Zijn hittebeschermende lange overjas, ooit zilverkleurig, is in de loop der jaren vergrijsd – dezelfde kleur als het ijzer waarmee hij werkt. Het is meer dan 50 graden Celsius in de fabrieksruimte. Hoe dichter je bij de hoogovens komt waar het ruwijzer bij een temperatuur van ongeveer 1.500 graden Celsius wordt gesmolten, hoe ondraaglijker de hitte. Alsof je de poorten van de hel nadert.

Konstantin Alekseivitsj (53) werkt al decennialang in Zaporizhstal, na het verwoeste Azovstal in Marioepol een van de grootste staalfabrieken in Oekraïne, vernoemd naar de stad Zaporizja waar het kolossale bedrijf gevestigd is. Zijn voornaamste taak bestaat uit het scheiden van het ijzer en de overblijvende slak nadat het uit de oven komt. Hij trekt de kap van zijn helm over zijn gezicht, wandelt naar de vuurzee en port in de smeltende brij, waardoor een vulkaanuitbarsting van vuurspetters ontstaat.

Door de oorlog is bijna 40 procent van het personeel vertrokken uit Zaporizhstal. Om in het leger te gaan of om veiliger oorden in het westen van het land op te zoeken. Van de oorspronkelijke 11.000 werknemers zijn er nog 7.000 over.

Moederbedrijf Metinvest – waarvan Rinat Akmetov eigenaar is, de rijkste man van Oekraïne – hoopte dat een paar duizend van de oorspronkelijke 35.000 werknemers uit Azovstal in Zaporizhstal aan het werk zouden gaan. Maar de meesten wilden om persoonlijke redenen in Russisch bezet gebied blijven, anderen vertrokken naar Rusland zelf om daar een job in de staalindustrie te zoeken.

Uiteindelijk zijn momenteel maar een paar honderd werknemers uit Marioepol aan de slag in Zaporizja. Intussen blijven twee van de vier de hoogovens draaien, ondanks de Russische beschietingen. Zaporizja wordt bijna dagelijks onder vuur genomen, de frontlinie ligt nog geen 50 kilometer verderop.

Gewichtsverlies

De fabriek zelf is verschillende keren door de Russen beschoten, maar tot nog toe werd elke aanval onderschept, op een na. Een drone kwam neer op een van de gasleidingen, wat een grote explosie veroorzaakte. Ook viel er een Russische raket neer die gelukkig niet explodeerde. Als het luchtalarm te vaak na elkaar afgaat, werkt een deel van het personeel met scherfwerende vesten onder hun hittebeschermende pak. Konstantin doet er niet aan mee. Het is zo al warm genoeg, vindt hij. Bovendien, hij tikt tegen zijn metalen helm, is zijn hoofd al beschermd.

Om het personeelstekort op te vangen, wordt in twee shifts van 12 uur gewerkt in plaats van drie shifts van 8 uur. De nachtshift loopt van 7 uur ’s avonds tot 7 uur ’s morgens. Konstantin haalt zijn schouders op: “Het is lang en lastig. De hitte went nooit. En toch heb ik nog steeds plezier in mijn job. Ik ben er ook trots op. Niet iedereen houdt dit vol.” Hij lacht breed. We zijn met drie – ondergetekende, mijn tolk en Natalia, onze begeleidster in de fabriek – en we zijn alle drie onder de indruk.

Een werknemer scheidt het ijzer van het slak in staal­fabriek Zaporizhstal. Door de ­oorlog is bijna 40 procent van het personeel vertrokken. Beeld Vincent Haiges

‘Het is lang en lastig. De hitte went nooit. En toch heb ik nog steeds plezier in mijn job. Ik ben er ook trots op. Niet iedereen houdt dit vol’, zegt Konstantin Alsekseivitsj. Beeld Vincent Haiges

“Wat een mooie, sterke man”, fluistert mijn tolk. Konstantin had op zijn 50ste met pensioen kunnen gaan, de normale leeftijd na een loopbaan in de loeihete hoogovens. Maar hij wil nog niet stoppen, klinkt het opgewekt. “Ik ben fit, voel me veel te jong om thuis te zitten.” Om het in de hoogovens uit te houden, moet je uit speciaal hout gesneden zijn, weet Natalia. Nieuwe werknemers worden gewaarschuwd dat ze de eerste maand tot 10 kilo kunnen verliezen, puur door het zweten.

Zaporizhstal staat momenteel volop in de belangstelling omdat hier het staal wordt vervaardigd voor de gigantische drietand, symbool voor Oekraïne, die het Moederlandmonument in Kiev moet vervangen. Het Moederlandbeeld, met een sokkel van maar liefst 102 meter groot, stamt uit de Sovjetperiode en torent sinds 1981 hoog boven de hoofdstad uit. Sovjetleider Leonid Brezjnev liet het destijds bouwen als aandenken aan de overwinning van het Sovjetleger op de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog.

Het beeld – van een vrouwelijke strijder genaamd Rodina Mat – is al jarenlang punt van discussie. Rodina Mat draagt een zwaard en schild en op de laatste prijken de beroemde hamer en de sikkel, het staatssymbool van de Sovjet-Unie. In het kader van de derussificatie werden al massa’s hamers en sikkels uit Oekraïne verwijderd en pro-Russische standbeelden omgehakt. En sinds de oorlog moet alles eraan geloven wat ook maar aan Rusland of de voormalige Sovjet-Unie doet denken. Zo kwamen we de afgelopen maanden verschillende afgehakte koppen van Lenin tegen.

Maar het immense beeld in Kiev is een ander paar mouwen. Dat krijg je niet zomaar weg. Rodina Mat is gemaakt van roestvrij staal en weegt 560 ton. Toch moet het voor 24 augustus, dag van de Oekraïense onafhankelijkheid, vervangen worden door de nieuwe drietand. “Het wordt een heksentoer maar het zal lukken”, zegt Nikolaj Petrekov, technisch directeur van Zaporizhstal.

Slapen in de fabriek

Wie over het terrein van de immense staalfabriek in Zaporizja wandelt, wordt in de geschiedenis gekatapulteerd. Zaporizhstal is bijna honderd jaar oud. Het bedrijf werd opgericht in 1933, in volle Stalintijd, en ziet er met zijn netwerk van bruine buizen en schoorstenen uit als een gigantisch bastion waarin je, eenmaal binnen, nooit meer buiten raakt. Het complex heeft de grootte van 770 voetbalvelden, oftewel 2,5 keer Monaco. Onderaan in de fabriek zijn zestien schuilkelders gebouwd die plaats bieden aan 7.000 mensen. De fabriek is een symbool geworden in de strijd tegen de Russen, zeggen de werknemers.

“Het begon op 24 februari vorig jaar, om kwart over zes ’s morgens”, vertelt Nikolaj Petrekov. “Ik werd gebeld door een werknemer. ‘Het is gebeurd’, zei hij. ‘De oorlog is begonnen. Ze bombarderen de luchthaven bij Kiev.’ Waarna ik meteen de algemeen directeur belde. Die nam op met de vraag wat er nu weer stuk was, want onze gesprekken gingen meestal over kapot materiaal.”

Petrekov vertrok halsoverkop naar de fabriek. “Alle directieleden en een groot deel van de andere werknemers waren aanwezig. De eerste tijd woonden we in de fabriek. We legden matrassen op de grond van de inkomhal, iedereen bleef slapen. Het was een bizarre, hectische en onzekere periode. We hoorden hoe de Russen tekeergingen in Marioepol en begrepen dat we als één man achter onze fabriek moesten staan. We zouden ons met hand en tand verzetten, spraken we af.”

Al snel werd duidelijk dat het een groot risico was om de vier hoogovens te laten blijven draaien, mocht Zaporizhstal gebombardeerd worden. “Begin maart hakten we de knoop door en legden we alle ovens stil. Voor het eerst sinds de Tweede Wereldoorlog.”

De werknemers die nodig waren, bleven al die tijd ter plaatse en werkten 24 uur per dag. Vooral de koeling van de ovens en de machines was belangrijk, want als daar iets misging, kon de hele boel afbranden. “We hadden een enorme noodgenerator voor als de elektriciteit uitviel”, vervolgt Petrekov. “Het koelingsproces duurde meer dan een maand. Na 33 dagen hebben we dan besloten de productie opnieuw op te starten, want het offensief van de Russen stokte, ze kwamen geen stap vooruit. Bovendien moesten we onze duizenden werknemers kunnen blijven betalen, ze hadden hun inkomen harder dan ooit nodig. Ook zagen we in hoe belangrijk het was dat de economie bleef draaien.”

Hier wordt het ruwijzer ­omgevormd tot gloeiend heet staal. Beeld Vincent Haiges

De staalfabriek heeft de grootte van 770 voetbal­velden, oftewel 2,5 keer ­Monaco. Beeld Vincent Haiges

Beeld Vincent Haiges

Zoals veel bedrijven heeft ook Zaporizhstal het moeilijk om in deze tijden van oorlog het hoofd boven water te houden. Bedroeg de productie in 2021 nog 4,4 miljoen ton gietijzer en 3,7 miljoen ton staal, dan werd dat in 2022 tot de helft gereduceerd. Door de oorlog is het moeilijk om aan ijzererts te komen, want het merendeel wordt gewonnen in door de Russen bezet gebied.

Een fors deel van de productie van Zaporizhstal gaat naar Europa sinds de Oekraïense economie door de oorlog in elkaar is gestort. In 2022 kromp de economie met 30 procent. Hoewel dat cijfer dit jaar niet verder is gedaald, is het onzeker wanneer er financieel betere tijden komen.

Toch is de export naar Europa een stuk moeilijker geworden. Doordat alle havens in het zuiden van Oekraïne zijn gesloten, kan niets meer per schip worden vervoerd. Het alternatief is de trein, maar dat is niet alleen een stuk duurder geworden, het duurt ook veel langer dan vroeger. Het treinvervoer van passagiers en militair materieel gaat voor, daarna is er pas ruimte voor goederenvervoer. Petrekov haalt de schouders op: “We zouden heel graag meer naar Europa exporteren.”

Intussen komt de meerderheid van de Europese staalimport nog altijd uit Rusland, schrijft het Duitse nieuwsmagazine Wirtschaftswoche. Terwijl er wel degelijk een importverbod geldt voor staal- en ijzer(producten) uit de Russische Federatie. Hoe dat kan? Dankzij allerlei mazen in de wet en uitzonderingen op de regel kopen Europese landen staal – deels als eindproduct, deels als halffabrikaat – dat door handelaren in andere landen van een nieuw etiket wordt voorzien of waarvan de herkomst verborgen wordt.

Experts bevestigen: bepaalde Russische staalproducten kunnen nog steeds legaal in de Europese Unie worden geïmporteerd. Ook in België zouden Russische halffabrikaten worden uitgewalst, waarna het afgewerkte staal wordt doorverkocht. Begin dit jaar verminderde de Europese Unie de invoer van Russische ijzer- en staalproducten weliswaar met bijna 60 procent vergeleken met 2022, volgens cijfers van Eurostat. België volgt die trend: begin dit jaar voerde ons land voor 179,28 miljoen euro aan halffabrikaten in, bijna 40 procent minder dan het jaar voordien. Maar het gebeurt dus nog altijd, ondanks de sancties. Volgens de Oekraïense denktank GMK Center is ons land zelfs de grootste importeur van Russisch staal in Europa. Gevraagd naar een reactie bleek men bij de FOD Buitenlandse Zaken niet beschikbaar voor commentaar.

“President Zelensky hamert niet voor niets op verdere sancties”, zegt Petrekov. “We hopen dat Europa, ondanks de logistieke problemen, in de toekomst meer van ons staal invoert dan dat van Rusland.” Intussen draait Zaporizhstal verlies. “Als een hoogoven 24 uur lang stilstaat, verliezen we ruwweg 900.000 euro.” Met twee ovens die al langer dan een jaar niet meer worden gebruikt, loopt dat bedrag op tot in de miljoenen.

Reusachtige rollen afgewerkt staal. Beeld Vincent Haiges

Naast staal en gietijzer maakt de staalgigant ook producten voor het Oekraïense leger, al wil Petrekov daar eerst niet veel over zeggen. Maar aan het eind van het gesprek vertelt hij dat de fabriek, samen met andere ondernemingen van Metinvest, waarvan het hoofdkantoor trouwens in Nederland gevestigd is, scherfwerende vesten voor het leger produceert en ook kant-en-klare metalen schuilkelders levert die ter plaatse in de loopgraven kunnen worden geïnstalleerd.

Konstantin, de werknemer in de hoogovens, moet weer aan de slag, zegt hij terwijl hij met zijn spade zwaait. “Vanavond, als ik thuis ben, heb ik tijd om af te koelen. Ik zit bij mijn vrouw, drink een pintje en kom tot rust. Heel gewoon, net als alle anderen die hier werken. In het weekend zie ik mijn kinderen en mijn kleinkind. Mijn zoon is 23 en werkt hier ook. Vaak gaat het van generatie op generatie.” Het harde labeur in de staalfabriek wordt goed beloond en ook de pensioenen van de staalarbeiders behoren, samen met die van de mijnwerkers, tot de hoogste van het land.

Tegen dat we op de afdeling zijn beland waar de dertig centimeter dikke staalplaten roodgloeiend worden platgewalst tot flinterdunne oppervlakken, druipen we van het zweet. Ik kan geloven dat nieuwe werknemers hier tien kilo afvallen. Onze begeleidster waarschuwt dat we niets mogen aanraken, want sommige plekken zijn zo heet dat je hand zowaar kan verdampen. Ook horen we dat we, als zij doorloopt, haar meteen moeten volgen, want als je te lang op bepaalde plaatsen stilstaat, blijven je zolen aan de vloer plakken.

Tussen de luid sissende, piepende en knallende staalplaten wandelen we door de gigantische fabriekshallen. We zien hoe de sproeiers het vlammende staal afkoelen, voelen de moordende hitte van de platen tot op tientallen meters afstand. Je moet over stalen zenuwen beschikken om hier jarenlang te kunnen blijven werken. Of, zoals Anton, ingenieur bij de afdeling staalverwerking het zegt als we hem na onze zwetende rondleiding vragen of hij weleens naar de sauna gaat: “Jawel. Om af te ­koelen.”