Deze Oekraïense leerkracht neemt de wapens op tegen de Russen: ‘Ik ben nu een infanteriesoldaat’

Toen Russische troepen naar Kiev oprukten, besloot Julia Bondarenko zich aan te melden bij de Oekraïense strijdkrachten. Ze was lerares op een middelbare school en wist niets af van oorlogsvoering. Maar ze wilde doen wat ze kon om haar stad verdedigen. ‘Ik ben nu een infanteriesoldaat.’

Iets meer dan een jaar geleden waren de dagen van Julia Bondarenko gevuld met lesplannen, proefwerken verbeteren en de tienerproblemen van haar leerlingen. Toen Russische raketten die routine doorbraken en Russische troepen haar huis in Kiev bedreigden, meldde de 30-jarige Bondarenko zich vrijwillig aan om terug te vechten. Ondanks haar gebrek aan ervaring, het grote gevaar voor haar leven en de schijnbaar onmogelijke opdracht waar Oekraïne voor stond.

“Ik had nog nooit een geweer in mijn handen gehad, zelfs nog nooit een van dichtbij gezien”, zegt Bondarenko. “De eerste twee weken voelde het alsof ik in een waas zat. Het was gewoon een constante nachtmerrie.” Wekenlang had ze het onheilspellende nieuws gevolgd over Russische troepen die zich aan de grens van Oekraïne verzamelden en op 23 februari besloot ze om zich als reservist aan te melden. De volgende dag begon de grootste landoorlog in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog.

Terwijl explosies Kiev deden daveren, nam Bondarenko de metro om zich aan te melden, onzeker of het wervingsbureau haar zou aannemen zonder de juiste papieren of lichamelijke proeven. Maar door de chaotische toestroom van vrijwilligers stelden de officieren geen vragen. Ze overhandigden haar een geweer en 120 kogels en wezen haar toe aan een eenheid die allicht zou moeten strijden in stedelijke gevechten als het Russische leger de hoofdstad zou binnenvallen. Zij was slechts één rekruut in een enorme massa vrijwilligers die de omvang van de Oekraïense strijdkrachten deed toenemen van ongeveer 260.000 tot ongeveer 1 miljoen soldaten en wier leven door de oorlog werd veranderd.

Strijd om Kiev

Bondarenko herinnert zich de intense stress van die eerste dagen. Niet gewend zijnde aan de geluiden van de artillerie, zo vertelt ze, verwachtte ze na elke ontploffing geraakt te worden. Ze dacht dat ze zou sterven. Stap voor stap leerde ze hoe ze een soldaat moest zijn. Andere vrijwilligers lieten haar zien hoe ze haar kalasjnikov moest laden, richten en afvuren. Ze oefenden loopgraafgevechten en andere tactieken.

Tijdens de wekenlange strijd om Kiev woonden Bondarenko en ongeveer 150 andere vrijwilligers, bijna allemaal mannen, in een winkelcentrum en wisselden elkaar af bij controleposten in de stad. Zij en twee andere vrouwen kleedden zich om in een badkamer, uit de buurt van de mannen. Het was ‘s nachts zo koud dat ze in een omhelzing met een andere vrouw sliep. Langzaam kwamen er slaapzakken, matjes en warme uniformen, en uiteindelijk kwam de eenheid in een kazerne terecht.

Julia Bondarenko (tweede van links) wacht samen met andere vrijwilligers tot ze uitgezonden worden om Kiev te verdedigen in de eerste dagen na het begin van de Russische invasie. Beeld NYT

Niet alle nieuwe rekruten hadden training nodig. Acht jaar strijd tegen door Rusland gesteunde separatisten in Oost-Oekraïne heeft een generatie Oekraïense soldaten - ongeveer 500.000 - geschoold in het voeren van een loopgravenoorlog op vlak terrein, het type strijd dat vandaag het conflict domineert. Veel veteranen traden weer in dienst toen de grootschalige invasie begon.

In de weken nadat Oekraïne het Russische offensief op Kiev had afgeweerd en toen de Russische troepen zich in het voorjaar terugtrokken, verschoven de gevechten naar het oosten. Bondarenko kreeg de kans om ontslag te nemen of een kantoorjob of een baan als kok aan te nemen. Ze overwon echter haar angsten en koos ervoor bij de infanterie te blijven, in de kazerne te wonen en te trainen voor de komende campagnes.

Net als andere rekruten zonder ervaring leerde Bondarenko al doende: struikeldraden en boobytraps vinden, dekking zoeken voor granaten, eerste hulp verlenen op het slagveld. In het begin maakte ze zich zorgen over haar capaciteiten. Een schuchtere boekenwurm zijnde had ze nooit enige interesse gehad voor het leger en wist ze niets af van wapens of oorlogen. Maar tijdens patrouilles en op de schietbaan groeide haar zelfvertrouwen. Bondarenko: “Het was prettig toen de jongens zeiden: ‘Je doet het goed. Ik zou met jou ten strijde trekken.’”

Haar brigade was gestationeerd in een dorp ten zuiden van Kiev, waar soldaten relaties opbouwden met bewoners. Zo bezochten vaak een winkel waar ze snacks kochten en Bondarenko kreeg een hechte band met een plaatselijke wiskundeleraar. Maar aan het eind van de lente moesten ze afscheid nemen. Ze gingen op weg naar het noordoosten van Charkiv, naar het front. In het noordoosten kwam de eenheid in de zomer haast onophoudelijk onder Russisch vuur te liggen. Bondarenko hielp met de logistiek en bevoorrading om de Oekraïense troepen in staat te stellen te blijven vechten.

Russische onderdrukking

Bondarenko leerde de geschiedenis van de Russische onderdrukking van Oekraïners kennen. Dat, in combinatie met een gevoel van patriottisme, zo vertelt ze, heeft haar in de eerste plaats gemotiveerd om in militaire dienst te treden. Ze was vanuit een dorp in Centraal-Oekraïne naar Kiev verhuisd voor een universitaire studie; ze kwam in de hoofdstad aan kort voordat massale straatprotesten in 2014 een pro-Russische president ten val brachten. Tijdens het politieke ontwaken dat volgde, herzag ze de geschiedenis van haar familie en ontdekte ze het onrecht van de lange Russische overheersing in Oekraïne.

Tijdens de Sovjettijd, aldus Bondarenko, had een hydro-elektrische dam haar dorp, Choedjaki, onder water gezet, maar de autoriteiten deden niets om de bewoners te verhuizen. De dorpelingen moesten redden wat ze konden van hun huizen en op hoger gelegen grond hun leven heropbouwen. “Toen ik ouder werd, begreep ik hoe de geschiedenis verkeerd werd onderwezen op school”, zegt ze.

Terwijl nieuwe soldaten de gelederen aanvulden, nam Oekraïne tientallen nieuwe, door het Westen gedoneerde wapens in gebruik. In de herfst was het land sterker geworden. Oekraïne ging in de tegenaanval en, in strijd met lang gekoesterde ideeën over het evenwicht van de militaire macht in Europa, versloeg het de Russische troepen op het slagveld in twee succesvolle offensieven, namelijk in de regio’s Charkiv en Cherson.

Julia Bondarenko en haar moeder Hanna Bondarenko. Beeld NYT

Tijdens de nieuwjaarsvakantie kreeg Bondarenko respijt. Ze keerde terug naar Kiev, waar ze kon genieten van de geneugten die ze kende van voor de oorlog: een nieuwe lading boeken, koffie met vrienden, tijd met haar zus en haar 4-jarige nichtje. Ze gebruikte haar verlof ook om haar 67-jarige moeder, Hanna Bondarenko, te bezoeken: in de cafés in Kiev spreekt men weliswaar Russisch, maar daar, in haar geboortedorp in Centraal-Oekraïne, werd ze opgevoed in het Oekraïens. Haar woede tegen Rusland sudderde echter al sinds het moment dat Moskou acht jaar geleden de gevechten begon aan te wakkeren en ze was al lang van het Russisch naar het Oekraïens overgestapt in het openbaar.

Dagelijkse angsten

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, vertelt haar moeder, voelde ze tenminste een gevoel van opluchting dat haar dochter niet zou worden opgeroepen. Hanna: “Ik was blij dat ik geen zoon had, omdat ik me geen zorgen hoefde te maken dat hij naar de oorlog zou gaan. Ik had nooit gedacht dat mijn dochter zich zou aanmelden.” Julia zegt dat ze sommige gevoelens probeerde af te wenden terwijl haar eenheid werd uitgezonden. Ze voelt zich schuldig om het feit dat haar moeder bang is voor haar en ze mist het onderwijs en haar vriend. Ze bewaart thuis een doos met brieven van oud-leerlingen. “Als ik weg ben, op de basis of op missie, probeer ik me emotioneel af te sluiten”, zegt ze.

De rugzak die ze bij zich draagt bevat een klein deel van haar leven als lerares: boeken. Sommige zijn kinderboeken die ze soms voorleest om medesoldaten op te vrolijken. Maar ze zegt dat ze haar land moet dienen, wat betekent dat ze binnenkort weer afscheid moet nemen. Bij het afscheid van haar vriend in Kiev, zegt ze, dacht ze aan zijn dagelijkse angsten en hun hoop voor de toekomst. Mijn relatie, zegt ze, “laat me zien dat er zelfs in het donker licht kan zijn”.

Van de vele vrijwilligers die ze het afgelopen jaar heeft ontmoet, zijn velen uitgezonden naar Oost-Oekraïne, waar de gevechten hevig woeden, en Bondarenko kent enkelen die zijn gedood. Ze heeft haar geweer nog niet afgevuurd in de strijd, maar ze voelt zich klaar om te vechten als haar peloton naar het front wordt gestuurd. Bondarenko: “Ik ben nu een infanteriesoldaat.”