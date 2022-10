Deze maatregelen moeten een ‘tweede Tsjernobyl’ in Oekraïne voorkomen

Maatregel 1: voorkom een black-out

“De stroomvoorziening staat bij Zaporizja momenteel onder druk”, zegt Mark van Bourgondiën van de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming. Op 8, 12 en 16 oktober viel de hoofdverbinding met het stroomnet weg; van de vier kabels van die verbinding is er nog slechts één in gebruik.

Ook de verbindingen met een secundaire elektriciteitscentrale raakten beschadigd bij beschietingen in de omgeving. De centrale heeft echter ook nog twintig dieselaggregaten op het terrein. Elke reactor kan toekomen met één zo’n aggregaat, en heeft er drie. Daarnaast zijn er nog twee verplaatsbare aggregaten beschikbaar. In totaal hebben de dieselgeneratoren momenteel voor tien dagen brandstof op voorraad.

Mocht een van de kernreactoren aan staan, dan zijn deze dieselaggregaten niet nodig; de centrale kan zichzelf dan van stroom voorzien. Momenteel staan alle zes reactoren echter uit, vanwege de gevechten in de omgeving.

Beeld REUTERS

Maatregel 2: voorkom kernsmelting

Wanneer alle stroomvoorzieningen tegelijk falen, ontstaat het risico op een zogeheten kernsmelting. Zelfs als de reactoren uit staan, blijven brandstofstaven namelijk lange tijd radioactief en heet. Ze moeten daarom gekoeld worden met water. Gebeurt dat niet, dan kunnen een of meerdere brandstofstaven smelten. Om de staven, die samen de kern van de reactor vormen, zit nog een stalen drukvat met centimeters dikke stalen wanden. Als het radioactieve materiaal ook daardoorheen smelt, kan het mogelijk ontsnappen in de omgeving.

De brandstofstaven liggen in moderne drukwaterreactors in water. ‘Tijdens de normale werking van de kerncentrale verhit de brandstof dat water, en produceert zo de stoom die vervolgens een generator aandrijft’, zegt Joost van den Broek van NRG, dat de Nederlandse kernreactor van Petten beheert. Staat de reactor uit, dan dient datzelfde water nog steeds een tweede doel: de aanwezige brandstofstaven koelen om de restwarmte af te voeren.

‘Hoelang het aanwezige water dat kan, is afhankelijk van hoelang de kernreactor al uit staat’, zegt Van Bourgondiën. Reactoren die zelf al zijn afgekoeld, kunnen minimaal honderd uur zonder stroom voordat de kern droogvalt. Komt een reactor die nog draaide plots zonder stroom te staan, dan levert het aanwezige water een buffer van enkele uren tot een halve dag. Die tijd kunnen ingenieurs gebruiken om de stroomvoorziening te herstellen, of vers koelwater toe te voegen.

Beeld AP

Maatregel 3: voorkom een breuk in het omhulsel

Wanneer kernsmelting desondanks optreedt, bestaat het risico dat er radioactief materiaal ontsnapt. De kernreactoren bij Zaporizja zijn daar echter tegen beschermd. Allereerst beschikken ze over een rudimentaire ‘kuip’ onder de reactor, zoals stralingsexpert Lars Roobol van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu het omschrijft. ‘Die moet voorkomen dat het smeltende materiaal de bodem in kan lekken.’

Net zo belangrijk is een extra luchtdicht omhulsel rond de reactor, dat het materiaal binnen moet houden, ook nadat het uit het drukvat rond de kern is ontsnapt. ‘Bij Tsjernobyl en bij Fukushima ontbrak zo’n omhulsel’, zegt Roobol.

Mocht de druk door het vrijkomende materiaal daarin te hoog oplopen, dan kan dat ontsnappen via een ventiel met een filter dat de meest schadelijke deeltjes – jodium, cesium – opvangt. ‘Wat dan nog resteert, zijn radioactieve edelgassen’, zegt Van Bourgondiën. In tegenstelling tot jodium en cesium, die onder meer kunnen hechten aan roet- en stofdeeltjes, blijven die edelgassen in de lucht. ‘Ze regenen bijvoorbeeld niet neer.’ In de eerste kilometers rond een kerncentrale moeten bewoners dan mogelijk schuilen om contact met de stralingswolk te voorkomen, maar de verdere radiologische gevolgen zijn daardoor beperkt.

‘Deze koepels zijn bovendien ontworpen om met alles om te kunnen gaan, van aardbevingen tot vliegtuigen die erop neerstorten’, zegt Van den Broek. ‘Ze kunnen heus tegen een stootje, maar oorlogshandelingen rond zo’n centrale zijn natuurlijk nooit verstandig.’ Het effect van zware explosieven op de koepels is bovendien onbekend.

Een Russisch militair voertuig bij de kerncentrale Zaporizja tijdens het bezoek van het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) op 1 september. Beeld Reuters

Mocht het ondanks alle verdedigingslinies ooit zover komen dat er sprake is van én kernsmelting én een beschadigde koepel, dan zijn de gevolgen voor de directe omgeving het grootst. Mogelijk is dan de evacuatie nodig van mensen die binnen de eerste tientallen kilometers van de centrale wonen. En tot op een afstand van zo’n 100 kilometer kan blootstelling aan de radioactieve deeltjes zorgen voor een verhoogd risico op het krijgen van kanker in de rest van het leven.

Nederland zal van de directe stralingsgevolgen niet veel merken, zegt Roobol: ‘Toen de ramp bij Tsjernobyl plaatsvond, was de extra straling hier vergelijkbaar met wat je normaliter in een paar weken aan natuurlijke straling te verwerken krijgt.’

Druk op de werknemers Het internationaal atoomagentschap waarschuwt nadrukkelijk ook voor de niet-technologische risico’s op een kernramp. Zo is de werkdruk op de werknemers van de kerncentrale sinds het begin van de oorlog enorm toegenomen. ‘Door menselijke fouten kun je eerder te maken krijgen met een van de noodscenario’s, ook als het technologisch nog helemaal niet nodig is’, zegt Mark van Bourgondiën. ‘Zij moeten tijdig kunnen bijsturen wanneer zich onverwachte situaties voordoen.’