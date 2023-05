De zenuwen staan strak gespannen in Oekraïne: ‘Alles hangt van deze operatie af’

Strategische aanvallen op Russische munitiedepots, misleidende aanvallen aan de rivier Dnjepr. Is dit de voorzet van het langverwachte Oekraïense lenteoffensief? ‘Een nieuwe kans als deze krijgen ze wellicht niet meer.’

‘Voor het Kremlin.’ Dat stond geschreven op een nieuwe golf raketten waarmee Rusland in de nacht van woensdag op donderdag de Oekraïense steden Kiev en Odessa aanviel. Zo geven de Russen de boodschap dat de bombardementen een vergelding zijn voor de droneaanval op het Kremlin in Moskou woensdag.

Rusland beschuldigt Oekraïne ervan dat het met die aanval president Poetin wou ombrengen, terwijl adviseurs van president Zelensky dan weer insinueerden dat Rusland de aanval zelf in scène zette. Dat zou de Russen een voorwendsel kunnen geven om een nieuwe mobilisatie aan te kondigen, of te ‘reageren' met een aanval op het historisch centrum (en de overheidsgebouwen) van Kiev.

Het geplande Oekraïense voorjaarsoffensief maakt beide kampen bloednerveus. Al weken wordt er gespeculeerd over de mogelijke start van een voorjaarsoffensief. Volgens oud-kolonel Roger Housen zijn de voorbereidende acties daarvoor nu al begonnen.

De voorbije week voerde Oekraïne enkele gerichte aanvallen uit, zoals een droneaanval op het oliedepot van Sebastopol of een aanval op een olieraffinaderij in Krasnodar. Deze week ontspoorden ook verschillende Russische goederentreinen aan de grens met Oekraïne, al is het nog niet duidelijk of die aanvallen door het Oekraïense leger, dan wel door partizanen (met hulp van Oekraïense special forces) uitgevoerd werden. “Dit zijn duidelijk strategische aanvallen, die erop gericht zijn om de Russische logistieke bevoorrading van munitie en brandstof te bemoeilijken. Daardoor zou Rusland bij een aanval veel moeilijker zijn troepen kunnen bevoorraden of verplaatsen”, zegt Housen.

Avondklok in Cherson

Een ander deel van de voorbereiding op een offensief bestaat uit misleidende acties. Ook daar lijkt Oekraïne al mee bezig. Bijvoorbeeld door met speedbootjes de rivier de Dnjepr ten zuiden van Cherson over te steken, wat de indruk geeft dat ze van daaruit een aanval op de Krim plannen.

Even opvallend was de aankondiging woensdag dat er een avondklok in Cherson komt, die 58 uur van kracht blijft. “Zo'n maatregel komt er normaal als je een grote eenheid naar het zuiden wil verplaatsen", zegt professor Kris Quanten van de Koninklijke Militaire School. Dat Oekraïne dat zo openlijk communiceert, verkleint net de kans dat het offensief ook daadwerkelijk in Cherson van start gaat. “Maar in een oorlog weet je nooit, dus kunnen de Russen weinig anders dan de verdediging in Cherson toch te versterken. En dat betekent ook dat ze elders troepen moeten weghalen, waardoor de verdediging daar weer verzwakt wordt.”

De Russen bereiden zich al enige tijd voor op het Oekraïense offensief. Bijvoorbeeld door hun verkennings- en afluisteroperaties op te voeren, maar vooral ook door de gaten in hun verdedigingslinies te dichten. De voorbije maanden heeft Rusland een indrukwekkend netwerk van honderden kilometers aan loopgraven en andere verdedigingsgordels aangelegd. In de regio Zaporizja hebben de Russen drie stevige verdedigingsgordels van loopgraven met prikkeldraad, mijnenvelden, betonnen ‘drakentanden’, antitankgrachten en bunkers opgetuigd - op 10, 15 en 25 kilometer van het front.

Rusland weet dat Zaporizja de logische plek is waar de Oekraïners willen toeslaan: daar kunnen ze de verbinding tussen de Krim en de rest van het Russische bezette gebied doorknippen. Met drie verdedigingsgordels na elkaar willen de Russen de opmars van aanvallende Oekraïense troepen aanzienlijk vertragen of tot stilstand brengen. Zo kunnen de Oekraïners verzeild raken in een langdurige slijtageslag zonder de verhoopte terreinwinst te boeken, zoals ook de Russen meemaakten bij Bachmoet.

Op andere plekken, zoals in de noordelijke oblast Loehansk, zijn de Russische verdedigingslinies minder sterk. Mogelijk verleidt dat Oekraïne ertoe om een aanval uit te voeren in de regio van Starobilsk, de belangrijkste Russische logistieke hub in het noorden. “Of ze kunnen uitpakken met een gelijktijdige aanval in Zaporizja en het noorden, want ze weten dat Rusland niet even sterk kan bewaken over de hele verdedigingslinie tegelijk", aldus Quanten.

Modderige ondergrond

Het succes van het Oekraïense offensief zal afhangen van hoe goed ze erin slagen om de Russen te verrassen en op concrete plekken een overwicht te realiseren. En als ze ergens weten door te breken, moeten ze alle verschillende legeronderdelen - tanks, infanterie en artillerie - laten samenwerken. “Op deze schaal heeft Oekraïne dat nog nooit gedaan”, zegt Housen. “Daar hebben ze, onder meer in Duitsland en Polen, de voorbije maanden nadrukkelijk op getraind.”

Toch acht Housen het mogelijk dat het Oekraïense offensief pas tegen de zomermaanden volop op gang komt. Op dit moment is de ondergrond nog te modderig. “Oekraïne zal ook pas van start gaan als het over alle nodige wapens en munitie beschikt om kans op slagen te hebben. Ze weten nu eenmaal dat alles van deze operatie afhangt, want na zo'n groot offensief zullen ze minimaal een half jaar nodig hebben om hun wapenvoorraad aan te vullen. Een tweede kans als deze krijgen ze wellicht niet meer.”