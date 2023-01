De Slag om Soledar en Bachmoet lijkt een bloedige echo van 1916

Op een slagveld dat soms doet denken aan de Eerste Wereldoorlog is Rusland op zoek naar een symbolisch succes. Intussen bereiden beide zijden zich voor op nieuwe offensieven aan het eind van de winter.

“Twee uur geleden stierf een sergeant in onze armen. Hij hield één punt vast en dekte de terugtocht af. We vochten terug, namen hem mee. We zijn al een dag omsingeld, we hebben rechts noch links buren. Hier gaat de heldhaftigheid van mensen elke schaal te boven.”

Het is een bericht van donderdagavond van een Telegram-kanaal van militairen van Oekraïnes 46ste Luchtmobiele Brigade, die tot de laatste verdedigers behoren die nog standhouden in Soledar. Dat is het kleine plaatsje bij Bachmoet waar Rusland bezig lijkt om een pyrrusoverwinning te behalen na maandenlange tegenslag op het slagveld.

Dat de wereldpers zich deze week weer op deze plaatsen richtte, kwam door de intensivering van de al maanden durende pogingen van Wagner-huurlingen om er door te breken. Ten koste van alles – en zeker het bloed van de geronselde ex-gevangenen die nu in de voorhoede opereren.

Oekraïense verliezen

Ook Oekraïne lijdt zware verliezen, ondanks het voordeel de verdedigende partij te zijn en ondanks de grotere consideratie voor het (over)leven van zijn soldaten. Die verliezen vertaalden zich in wanhoopskreten van het front, waar Oekraïense militairen zich verstoken weten van genoeg materieel en munitie.

Het zijn de onvermijdelijke gevolgen van de grote, verwoestende grondoorlog die Rusland op zijn buurland heeft losgelaten. Als reactie daarop mobiliseerde Oekraïne veel mannen die nog nooit een wapen hadden vastgehouden. Zij belanden te vaak zonder voldoende training in de vuurlinie. Oorlogen zijn nooit ordentelijk. Wie urenlang onder artillerievuur ligt, raakt in een extreme mentale staat die alleen invoelbaar is als je zelf militair bent geweest of een zeer traumatische ervaring hebt gehad. Desondanks blijft opvallend hoe gemotiveerd veel Oekraïense soldaten zijn, ook aan het front.

Wat is het waard?

Moge het behoud van die paar vierkante kilometer al dat Oekraïense bloed waard zijn, schamperde een soldaat in Soledar. Een vraag van alle tijden, van alle oorlogen. En ja, wat is het waard? De maandenlange gevechten om dit stukje grond lijken soms een echo van de Slag om de Somme in 1916 – waarbij overigens honderd keer zoveel doden vielen.

De Nederlandse hoogleraar en commodore Frans Osinga zegt dat het “als je uitzoomt” gaat om “een heel klein object” in een heel lange frontlinie. “Rusland wil na maanden vooral eindelijk weer eens een overwinning boeken.” Het strategische belang ervan moet je volgens Osinga “niet overdrijven, het hoofdmotief is politiek”.

Maar waarom gaf Kiev de verdediging dan niet eerder op? “Het probleem voor Oekraïne is dat als je Soledar én Bachmoet opgeeft, je open terrein hebt tot Kramatorsk.” En dan komt die stad, samen met Slovjansk, veel meer in het vizier van de Russische artillerie. Osinga: “Het is makkelijker om het nu te verdedigen dan om het later te moeten heroveren.” Overigens zegt de Amerikaanse denktank Institute of War Studies dat zelfs als Soledar valt, dit nog steeds niet de Oekraïense positie in Bachmoet bedreigt.

Droom en de realiteit

De Russische obsessie met Bachmoet en Soledar is deels politiek. Wagner-leider Jevgeni Prigozjin wil tonen dat zijn mannen wél resultaat kunnen boeken, in tegenstelling tot reguliere legertroepen. Toen hij voortijdig aankondigde dat Soledar gevallen was, werd de strijd nog feller. Er spreekt een soortgelijke wanhoop uit als uit de benoeming deze week van generaal Gerasimov tot commandant van het invasieleger. Als dat mislukt, kan president Poetin alleen nog zichzelf benoemen, luidden de smalende reacties. Geen generaal kan de kloof tussen Poetins droom en de realiteit op het slagveld overbruggen.

Wie nog verder uitzoomt, ziet dat de oorlog, na de succesvolle offensieven rond Charkiv en Cherson nu in een winterse tussenfase verkeert, waarin beide partijen mensen en middelen zoeken om de komende maanden opnieuw in de aanval te gaan. Poetin grijpt daarbij naar steeds drastischer maatregelen om genoeg nieuwe soldaten te ronselen en wijkt naar Iran uit om zijn vuurkracht op peil te houden.

Aan Oekraïense kant vreest men een nieuw, grootscheeps Russisch offensief – in het besef dat Kiev zelf ook geen patstelling op het slagveld mag toestaan, omdat dan direct de oorlogsmoeheid in het Westen toeslaat. Komende week besluiten westerse landen in het Duitse Ramstein wellicht eindelijk om moderne tanks te sturen – maar de aantallen liggen altijd ver onder de Oekraïense vraag, en het verschil, ook in tijd, wordt betaald met Oekraïense mensenlevens. Die prijs betalen ze, want de wreedheid van de Russische invasie laat ze geen keus.

Beslissende maanden

“De komende twee of drie maanden worden beslissend”, zegt Oleksii Danilov, hoofd van de Oekraïense veiligheidsraad. “Rond 24 februari wil het Kremlin nieuwe successen melden.” Tegelijkertijd zint Kiev ook op een nieuwe doorbraak de komende maanden.

“Dit is een systeemveranderende oorlog, iets wat eens in de zoveel generaties gebeurt en dat de loop van de geschiedenis bepaalt”, zegt de Amerikaanse politicoloog Andrew Michta. “Maar het is ook snel een oorlog van aantallen aan het worden.” Wie genoeg manschappen én munitie kan organiseren, trekt aan het langste eind. “Simply put, it’s about the ammo, stupid!”