De ‘schaduwoorlog’ tussen Rusland en de NAVO: ‘De vraag is: wie knippert het eerst met de ogen?’

Hoe langer de oorlog in Oekraïne duurt, hoe meer Rusland de NAVO provoceert in het internationale luchtruim en wateren. Daar schuilt een Russische strategie achter, met maritieme handel als inzet. Een Russisch document uit maart van dit jaar werpt een verhelderend licht op de bedoelingen van Moskou, zegt oud-kolonel Roger Housen.

De voorbije dagen waren er meerdere confrontaties waarbij Rusland NAVO-lidstaten provoceerde in de lucht en op zee. Wat is er allemaal gebeurd?

“Alleen al voorbije maandag waren er vier gerapporteerde incidenten. Boven Denemarken werd een Russische bommenwerper onderschept die een koers aanhield in de richting van Nederland. Ten noorden van Schotland onderschepten twee Britse Typhoons Russische bommenwerpers. Er zijn ook Russische strategische bommenwerpers boven de Noordelijke IJszee onderschept. De Russen interpelleerden met hun Mig-29’s Noorse gevechtsvliegtuigen in het internationale luchtruim. En zondag enterden de Russen al een schip op de Zwarte Zee. Zogezegd voor een controle, maar het was een provocatie naar de VS. Het schip voer immers onder de vlag van Palau, een archipel in de westelijke Stille Oceaan die onder de veiligheidsbescherming valt van Washington.”

Blijft het bij incidenteel spierballengerol of is er een strategie?

“Een strategie. Eind maart is een belangrijk document uitgegeven door Moskou, dat hier onder de radar bleef. In dat ‘Concept van het buitenlands beleid van de Russische Federatie’ is assertiviteit hét sleutelwoord. Het stelt dat Rusland zijn legitieme, vooraanstaande plaats in het internationaal systeem wil behouden, een unipolaire wereld met Amerikaans leiderschap verwerpt en zich het recht wil voorbehouden om ‘symmetrische en asymmetrische maatregelen’ in te zetten – zo staat het er letterlijk in.”

“De incidenten van de voorbije dagen passen in dit afbakenen van wat zij als hun directe nabuurschap zien. Dat zetten ze nu in de verf als ‘exclusieve veiligheidszone’: ook de Baltische regio, de Barentszee, het Hoge Noorden en het noordelijke deel van de Stille Oceaan, de Zwarte Zee en de oostelijke Middellandse Zee. Dat is een fundamentele wijziging met de Koude Oorlog, toen ze nog belangen nastreefden tot in Cuba. Eigenlijk zeggen de Russen nu: we laten ons niet intimideren in onze achtertuin.”

CANADA Noordelijke Passage Groenland (Denemarken) ALASKA (VS) FAERØER (Den) SPITSBERGEN (Noorwegen) NOORWEGEN Tromsø RUSLAND 2 Barentszzee Moermansk Noorse Zee NOORWEGEN 3 Kattegat Skagerrak Baltische RUSLAND Zee 4 Noordzee Suwalki-corridor Oresund KALININGRAD OEKRAÏNE Zondag 13/8 Russen enterden een cargoschip op de Zwarte Zee, zogezegd om een controle uit te voeren. 1 Zwarte Zee 1 Maandag 14/8 Rusland zegt een MiG-29-gevechtsvliegtuig te hebben ingezet om een Noors militair vliegtuig op afstand te houden van de grens met rusland 2 Oostelijke Middellandse Zee 4 3 Maandag 14/8 Ten noorden van Schotland onderschepten Britse Typhoons 2 Russische bommenwerpers Maandag 14/8 Boven Denemarken werd een Russische bommenwerper onderschept die koers aanhield in de richting van Nederland CANADA Noordelijke Passage Groenland (Denemarken) ALASKA (VS) FAERØER (Den) SPITSBERGEN (Noorwegen) NOORWEGEN Tromsø Barentszzee RUSLAND Moermansk Maandag 14/8 Rusland zegt een MiG-29-gevechtsvliegtuig te hebben ingezet om een Noors militair vliegtuig op afstand te houden van de grens met rusland Maandag 14/8 Ten noorden van Schotland onderschepten Britse Typhoons 2 Russische bommenwerpers Noorse Zee NOORWEGEN Kattegat RUSLAND Baltische Skagerrak Zee Noordzee Suwalki-corridor Maandag 14/8 Boven Denemarken werd een Russische bommenwerper onderschept die koers aanhield in de richting van Nederland Oresund KALININGRAD OEKRAÏNE Zwarte Zee Zondag 13/8 Russen enterden een cargoschip op de Zwarte Zee, zogezegd om een controle uit te voeren. Oostelijke Middellandse Zee Rusland provoceert NAVO-lidstaten in de lucht en op zee, 13-14/8

Wat willen ze concreet bereiken met hun provocaties?

“De Russen zoeken bewust een stand-off op. Een goede metafoor om het uit te leggen is de western Gunfight at the O.K. Corral. Daarbij kijken twee schutters, hier Rusland en de NAVO, elkaar voortdurend in de ogen. Ze proberen niet met de ogen te knipperen, zelfs niet als de andere een beweging maakt naar de holster met het wapen. Het doel van hun acties is dus om de andere wel degelijk te doen knipperen en inbinden.”

“De Russen tasten door het intimideren van NAVO-vliegtuigen onze grenzen af, maar proberen ook nieuwe grenzen af te bakenen van wat zij als hun nabije invloedssfeer beschouwen. Ze passen daarbij een soort salamitechniek toe. Als de andere zich tijdens een luchtconfrontatie of entering van schepen voorzichtiger en iets terughoudender opstelt, snijden ze een volgende keer een nieuw schijfje af en rekken ze de limieten van de grenzen nog verder op. Het is bijna zoals sommige zoogdieren hun terrein afbakenen door te plassen. De lijn wordt bij toegevingen verder opgeschoven in een poging hun vitale veiligheidszone uit te breiden.”

Roger Housen: 'De Russen tasten door het intimideren van NAVO-vliegtuigen onze grenzen af, maar proberen ook nieuwe grenzen af te bakenen van wat zij als hun nabije invloedssfeer beschouwen.' Beeld Damon De Backer

Knippert de NAVO dan met de ogen?

“Nee en ja. Er zijn al enkele heel ernstige incidenten geweest met vliegtuigen waarbij de Britten geen millimeter toegaven en de Russen moesten afdruipen. Herinner je evenwel ook hoe Rusland half maart kerosine gooide op een Amerikaanse drone en beslist werd daarop niet te reageren. Daar knipperde Washington bewust even met de ogen om escalatie te vermijden. In het algemeen toont de NAVO een stevige ruggengraat, via beheerste militaire indamming. Beide kanten wijken niet, al is ook dat opbod gevaarlijk.”

Hoe kan het mislopen?

“Door misrekeningen, wanneer militairen van deze of gene zijde hun koelbloedigheid niet behouden. Stel je maar voor dat een westers spionagevliegtuig met 25 bemanningsleden zou neerstorten na te zijn geraakt door de vleugel van een Russisch gevechtsvliegtuig dat het komt intimideren. Of een boordschutter van een NAVO-schip een salvo afvuurt als een Russisch toestel te dicht vliegt...”

“Anno 2023 moet je ook rekening houden met wat men in het militair jargon de sensor to shooter loop noemt. Heel het proces van waarneming en identificatie van vijandelijke doelen met drones, satellieten en radars – de ‘sensors’ –, over de verwerking van deze informatie en de beslissing om te vuren, tot de inzet van een wapensysteem zelf – de ‘shooter’ –, of dit nu een vliegtuig, houwitser of een raketsysteem is, is tegenwoordig veelal geheel of zo goed als geheel geautomatiseerd. Wapensystemen vuren bijgevolg zonder, of met een minimum aan, menselijke interactie. De reactietijd is ook korter dan ooit. De mogelijkheid om nog een vergissing te corrigeren is dus ook heel beperkt. Dit vergroot uiteraard het risico op internationale incidenten, zeker nu de assertiviteit van de Russen toeneemt.”

In de Koude Oorlog vond dit soort incidenten om een invloedssfeer af te bakenen ook plaats. Wat zijn de gelijkenissen en verschillen?

“De toenmalige USSR zag de wateren en het luchtruim van de Baltische Zee (of Oostzee) nog als haar ‘zee van vrede’ omdat ze integraal deel uitmaakte van haar invloedssfeer met de huidige exclave Kaliningrad als maritieme basis van haar Baltische vloot. De NAVO bleef daar in de praktijk weg maar domineerde via Denemarken en Noorwegen wel strategische zee-engtes – zoals Öresund, Kattegat en Skagerrak – naar de Noorse zee en Atlantische Oceaan.”

“Drie decennia later zijn de Baltische staten EU- en NAVO-leden, en treden ook Zweden en Finland toe tot de NAVO omwille van de Russische invasie in Oekraïne. De Baltische Zee is nu een feitelijke NAVO-binnenzee geworden. Om naar Kaliningrad, Sint-Petersburg en zelfs Moermansk te varen moeten de Russen plots door bijna volledige NAVO-wateren. Hun handelsstromen worden intussen beperkt door westerse sancties. Hun vitale zone van betwiste veiligheidsbelangen is in vergelijking met de Koude Oorlog dus opgeschoven van de Noorse naar de Baltische regio, de Golf van Finland, de eilanden Gotland (Zweden, MR) en Bornholm (Denemarken, MR) en de Suwalki-landcorridor tussen Wit-Rusland en Kaliningrad op de Pools-Litouwse grens.”

“Nog door de oorlog in Oekraïne zijn er in Polen en de Baltische staten nu vele duizenden NAVO-militairen gelegerd, met inbegrip van luchtpatrouilles. De NAVO kiest wegens de oorlog in Oekraïne voor militaire indamming, maar Rusland ziet dat met lede ogen gebeuren. We moeten dus niet verrast zijn dat de Russen nog assertiever worden met intimidaties.”

Een door Russische raketten getroffen graanschuur in het Oekraïense Pavlivka, nabij Odessa. Beeld Getty Images

U vermeldde ook confrontaties boven de Noordelijke IJszee. Waarom groeien de spanningen in het Hoge Noorden?

“Door de klimaatopwarming wordt de Noordelijke IJszee binnenkort vier maanden per jaar bevaarbaar voor commerciële schepen. De vaartijd vanuit Europa naar Japan en China via de noordoostpassage, in plaats van via het Suez-kanaal of Kaap De Goede Hoop, kan zo met een kwart tot een derde worden verminderd. Ook de grondstoffen onder de Noordpool worden makkelijker toegankelijk.”

“De Russen anticiperen daarop en hebben de voorbije jaren een tiental militaire steunpunten gebouwd langsheen die passage. Ze breiden er hun vloot uit met militaire ijsbrekers. Ze werken er ook militair samen met China. Beide proberen zo de sleutels van de maritieme wereldhandel in hun handen te krijgen. De NAVO is slechts deels voorbereid op deze uitdaging. Behalve Canada, de VS en de noordelijke EU-lidstaten daalt dat bewustzijn in West-Europa te langzaam in. We zijn nog onvoldoende uitgerust om daar maritieme handelsstromen te beschermen, die verbonden zijn met Antwerpen en Zeebrugge.”