De ‘sanctietijdbom’ van Europa: nog niet ontploft, maar ze tikt in het nadeel van het Kremlin

De Europese Commissie overweegt nog maar eens nieuwe sancties tegen Rusland, en voor het eerst ook tegen partnerlanden als Wit-Rusland die Moskou helpen om ze te omzeilen. Werken de voorgaande strafmaatregelen dan niet goed?

“De Europese Unie zal met een nieuw sanctiepakket uitpakken, wellicht binnenkort.” Vice-Commissievoorzitter Věra Jourová bond deze week de kat de bel aan: er is nood aan een nieuw sanctiepakket tegen Rusland, het negende al. Financiële en economische strafmaatregelen zouden zich deze keer ook richten op enkele buurlanden, waarlangs Moskou een deel van de huidige sancties omzeilt. Vooral Wit-Rusland komt dan in het vizier.

Bij sancties tegen het ontwijken van sancties rijst de vraag of de voorgaande strafmaatregelen wel efficiënt genoeg werken. Het antwoord is dubbel. De Europese Unie, de Verenigde Staten en andere G7-landen wisten de Russische oorlogsmachine weliswaar al aanzienlijk te vertragen, maar om alle raderen te doen vastlopen is meer tijd nodig. Niet enkel op het slagveld vecht men dus een uitputtingsslag.

De sancties die tot dusver genomen werden, dienden grosso modo drie doelen: de Russische toegang tot globale financiële transacties afknijpen, de hightechexport blokkeren die de wapenproductie voedt en de buitenlandse rekeningen van elites in en rond het Kremlin droogleggen.

Volgens Carla Norrlöf, politicologe bij de University of Toronto en de denktank Atlantic Council, stilt deze ongeziene economische dwang de oorlogszucht van Poetin vooralsnog niet. “Maar wie nader toekijkt”, schrijft ze in The Guardian, “zal zien dat de strafmaatregelen Rusland wel systematisch vleugellam maken en dat ze noodzakelijk blijven om de oorlog te beëindigen.”

Geldmarkten

Zo slaagde het beperken van Ruslands toegang tot de internationale geldmarkten al goed. De VS en de EU ontzegden zeven grote Russische banken de toegang tot SWIFT, de financiële instelling die vanuit België de wereldwijde transfers van valuta faciliteren. Het onvermogen om valuta over te schrijven leidde intussen al tot de massa-exodus van minstens duizend buitenlandse bedrijven uit Rusland.

Tegelijk zorgden de hoge energieprijzen, de hoogte in gejaagd door de oorlog, wel voor een grotere vraag naar Russische roebels. Als gevolg steeg de roebel 29 procent in waarde tegenover de dollar. De Russische groei zal dit jaar ook slechts met 3 procent dalen, veel minder dan de 8,5 procent die voorspeld was door het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Het IMF had het dempende effect van de verhoogde gas- en olieprijzen in zijn berekeningen onderschat.

'Glorie aan de helden van Rusland' staat op een propagandaposter aan een bushalte in Moskou. Beeld AFP

De EU en de VS willen nu als een volgende sanctie de Russische olie-inkomsten verminderen door een prijsplafond in het leven te roepen. Maar olieproducent Saudi-Arabië, dat in de klappen dreigt te delen, ligt dwars. Onder zijn invloed verlaagden de OPEC-landen het aanbod recent met 2 miljoen vaten per dag, om de olieprijs kunstmatig hoog te houden.

Het afsnijden van de hightechexport naar de Russische oorlogsindustrie toont dan weer wel zichtbaar resultaat op het Oekraïense slagveld. Volgens een recent rapport van het Amerikaanse ministerie van Financiën en Handel importeert Moskou nu maar liefst 70 procent minder halfgeleiders, elektronische componenten die nodig zijn voor de productie van precisiewapens. Zelfs China’s grootste chipproducent SMIC weigert ze te leveren. Dit is een van de redenen waarom Rusland nu minder doeltreffende Iraanse drones inzet. Ook de Russische knelpunttechnologie voor tanks, vliegtuigen, automatische wapens, onderzeeërs en artillerie raakt stilaan uitgeput.

30 miljard dollar geblokkeerd

Een globale taakeenheid heeft intussen een geschatte 30 miljard dollar aan tegoeden van de Russische politieke, economische en veiligheidselite én hun familieleden geblokkeerd. Buiten bereik blijven wel veel belastingparadijzen, waar Poetin en zijn oligarchen via tussenpersonen fortuinen parkeerden. “Poetin raken valt misschien buiten het bereik van de huidige sancties, maar het raken van elites doet het Kremlin nog steeds pijn als de onderliggende economie of het vermogen van het land om oorlog te voeren wordt geschaad”, schrijft Norrlöf. “Waar elk van de sancties individuele zwakheden vertoont, werken ze door middel van krachtvermenigvuldiging.”

Poetins grootste vijand wordt misschien wel de binnenlandse sociale onrust die kan ontstaan door de sanctietijdbom. De stedelijke Russische middenklasse begint in toenemende mate te lijden door de dalende koopkracht. Levensmiddelen zoals groenten zijn 15 procent duurder dan vorig jaar, terwijl het gemiddelde inkomen de eerste twee kwartalen slechts 7 procent steeg. Bij ons slaat de inflatie gelijkaardig hard toe, maar wij hebben nog ruime keuze uit volle schappen. In Rusland is dat niet meer zo. In de eerste week van oktober gaven Russische consumenten 40 procent minder uit aan kleding, schoenen en accessoires. Door chiptekorten daalde de autoproductie met 37 procent.

“Het gebruik van economische dwang om grootmachten af te schrikken en te bestrijden is moeilijk, maar niet zinloos”, besluit Norrlöf. “Het wegsnijden van middelen zal tijd vergen, maar de klok tikt niet in Ruslands voordeel. De cocktail van sancties, handelsmaatregelen, reis- en onderzoeksverboden zal de oorlogsinspanningen van Rusland in Oekraïne en uiteindelijk zijn status als grootmacht tenietdoen.”