‘De Russen zitten hier zo dichtbij dat je maar drie seconden hebt om op de grond te duiken als ze aanvallen’

Terwijl Oekraïne en Rusland elkaar beschuldigen van een aanvalsplan op de kerncentrale van Zaporizja, blijft de situatie gespannen voor de inwoners van de nabijgelegen stad Nikopol. ‘We hebben onze gasmaskers klaargelegd.’

‘De Russen zitten zo dichtbij dat je maar drie seconden hebt om op de grond te duiken als ze aanvallen. Je bent gewaarschuwd.” Jelena, inwoonster van Nikopol, wijst naar de overkant van het uitgestrekte, opgedroogde Kachovka-stuwmeer dat in juni leegliep door de explosies op de Kachovka-dam. “Vijf kilometer. Meer is het niet.” Ze doelt op de gebouwen recht tegenover ons op de andere oever; de kerncentrale van Zaporizja, de grootste van Europa en momenteel een van de meest controversiële plekken ter wereld. In maart 2022 viel de centrale in handen van de Russische strijdkrachten. Sindsdien staat de veiligheid ervan constant ter discussie. Het Oekraïense personeel is nog altijd grotendeels aanwezig en onder dwang van de Russen aan het werk om de centrale te onderhouden.

Onder de blakende zon staren we naar de koeltorens en de zes reactoren. Ogenschijnlijk liggen ze er rustig bij. Maar de laatste weken is de spanning in het enorme complex te snijden. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky beschuldigt de Russen ervan explosieven op de daken van de centrale te hebben geplaatst, het Kremlin beweert dan weer dat de Oekraïners er een ‘catastrofale terreurdaad’ willen uitvoeren.

In Nikopol, de dichtstbijzijnde stad vanaf de kerncentrale, verwachten de bewoners al wekenlang aan een mogelijk rampscenario. Alsof ze niet genoeg andere problemen aan het hoofd hebben. Een totaal gebrek aan water, bijvoorbeeld. Sinds het stuwmeer leegliep na de explosie op de dam, komt er geen druppel meer uit de kraan.

De zomers in het zuiden van Oekraïne zijn normaliter al heet en droog, met temperaturen van 30 tot 35 graden. En nu het enorme waterreservoir is verdwenen, neemt de broeierige temperatuur alleen maar toe. De kusten langs het meer liggen er verschraald bij, de oude huisjes aan de oever kreunen onder de hitte. Daarnaast heeft deze wijk het meest te verduren van de Russen, louter omdat ze recht in het vizier ligt en bijna dagelijks bestookt wordt met raketten.

Ludmilla leeft helemaal alleen. Beeld Vincent Haiges

Een oud dametje komt aangewandeld met een kar vol vijfliterflessen ‘technisch water’, om mee te wassen en de gewassen in de tuin te besproeien. Ludmilla is 73 en woont hier al meer dan dertig jaar, zegt ze. “Mijn man is gestorven. Hij kreeg een hartaanval door de stress van de bombardementen. Mijn kinderen zitten ver van hier. De rest van mijn familie woont aan de overkant, in Russisch bezet gebied. Ze zijn ofwel dood, ofwel onbereikbaar.” Ludmilla kijkt ons met haar droevige blauwe ogen wat hulpeloos aan. “Dus ben ik alleen.” Ze gaat ons voor, de tuin in. Onder de druivenranken ligt een hond. “Mijn enige kameraad. Een militair gaf hem aan mij toen hij naar het front moest. Dat is anderhalf jaar geleden. Ik heb nooit meer iets van hem gehoord.”

Haar moestuin ligt er nog redelijk fris bij. Dankzij het technisch water dat elke dag naar de stad wordt gebracht, samen met massa’s flessen drinkwater. Ze plukt een bloedrode tomaat en enkele takken geurende dille. “Ik kan leven van wat er in mijn tuin groeit, al wordt het steeds moeilijker door het gebrek aan water.” En ja, ze is heel bang voor een mogelijke ramp in de kerncentrale. Tegelijk is ze gelaten: “Mijn moeder en man zijn hier gestorven. Ik ben de volgende. Als het dan toch gebeurt, dan liefst hier zodat ik bij mijn geliefden begraven kan worden.”

Splijtstof

De zes reactoren van de kerncentrale liggen al maanden stil, waardoor het gevaar aanzienlijk afneemt, mocht het misgaan. “Het betekent dat er geen kankerverwekkend jodium-131 meer aanwezig is”, zegt Olga Kosharna, een Oekraïense experte in nucleaire energie en veiligheid. “Maar als de koeling van de reactoren wegvalt, stijgt de temperatuur en kan het omhulsel van de splijtstof smelten waardoor er andere radioactieve stoffen vrijkomen die bij langdurige blootstelling kanker veroorzaken.”

Een ander gevaar dreigt als de koeling wegvalt en de kerncentrale wordt beschoten. “De radioactieve stoffen die dan vrijkomen, veroorzaken een onmiddellijk gevaar voor een gebied tot zeker 10 kilometer rondom. En afhankelijk van de windrichting betekent het ook dat mensen zullen moeten schuilen tot op 50 kilometer van de centrale.”

De zes reactoren van de kerncentrale van Zaporizja, die in Russische handen is. Beeld Vincent Haiges

In het centrum van Nikopol – voor de oorlog woonden er 126.000 inwoners in de stad van wie er nog 40 procent overblijven – zijn ze zowel bang als berustend. Maria (31) en Igor (31), fotograaf en videograaf, proberen hun ongerustheid onder controle te houden, al lukt dat niet altijd even goed, klinkt het. “Bewoners van Nikopol plannen niet verder vooruit dan het einde van de week. Dat zegt genoeg.” De twee zijn “enigszins voorbereid” op een mogelijke aanslag in de kerncentrale, vertellen ze aan de keukentafel van hun appartement.

Igor en Maria in hun appartement. Beeld Vincent Haiges

“Omdat er in de nacht van 5 juli een explosie in de centrale werd verwacht, hebben we de dag voordien onze gasmaskers klaargelegd”, zegt Igor. Maria lacht: “Igor heeft ze begin dit jaar gekocht. De verontrustende verhalen over de kerncentrale maakten ons natuurlijk bang, we moesten iets doen als we hier wilden blijven. Gelukkig was Igor zo verstandig om een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen. Terwijl ik geld uitgaf aan kleding, kocht hij maskers en beschermende jassen.” Igor haalt prompt een gele regenjas uit de kast en doet hem aan, samen met zijn gasmasker. Ook legt hij jodiumpillen op tafel. “Het is natuurlijk niet voldoende,” murmelt hij vanachter zijn masker. “Maar het is beter dan niets.”

Aan vertrekken denkt het koppel niet. “We zijn in Nikopol geboren en getogen en sinds twee jaar wonen we in dit fijne appartement. We hebben het samen lang en breed besproken; als we weggaan, moeten we dat allemaal opgeven. We hebben hard voor dit huis gespaard, vertrekken kost hoe dan ook een hoop geld. De kans dat het misloopt bestaat maar we wagen het erop. Als het dan toch gebeurt, stappen we op de evacuatiebus, die zijn overal aanwezig. Want er zijn geen nucleaire schuilkelders in de stad.”

Waterbron

Verderop in het centrum staat Dmitri Deneha (42) voor de waterbron bij zijn appartement. De bron is 86 meter diep, vertelt hij. Drie weken geleden hebben ze de put weer geopend en in werking gesteld nadat het ding al jaren niet meer werd gebruikt. Nu levert het genoeg technisch water op voor de paar honderd mensen in de omringende appartementsblokken. “Ik open de bron drie keer per dag, heb er mijn handen aan vol”, zegt Dmitri. “Gelukkig, anders zit ik toch maar te piekeren.”

Iedereen in Nikopol is zich scherp bewust van het gevaar, weet hij. “Net daarom praten we er niet over. We wakkeren de onrust alleen maar aan als we het ter sprake brengen.” Toch is hij voorbereid, klinkt het. Waarop hij ons meeneemt naar zijn “ondergrondse wereld”. We volgen hem naar de kelder van het appartementsblok tegenover de bron. Dmitri baat samen met zijn vrouw een fitnessclub uit. Toen de oorlog begon en Nikopol voortdurend met raketten en clusterbommen werd aangevallen, verhuisde het koppel hun zaak naar de kelders. Dmitri loodst ons door de fitnesszaal, lange gangen, douche- en toiletruimtes, slaapvertrekken tot zelfs een sauna toe. “Hier kunnen meer dan driehonderd mensen verblijven. We hebben alles uitgedokterd, er is water en voedsel, we hebben bedden en dekens. Als het moet, kunnen we het lang uithouden. Al is het dan geen nucleaire schuilkelder, je bent er in ieder geval veiliger dan boven de grond.”

Kinderen lopen heen en weer tussen de kegels in een schuilkelder in Nikopol. Beeld Vincent Haiges

Begin juli deed het gerucht de ronde dat de Russen een deel van hun militairen en personeel uit de kerncentrale hadden geëvacueerd. Wat kon worden gezien als voorzorgsmaatregel van een op handen zijnde terreurdaad. “Klopt niet”, weerlegt Dmytro Orlov, burgemeester van Enerhodar, de stad waar de kerncentrale zich bevindt. “Er is niets veranderd, op een dozijn Russen na is niemand vertrokken.”

Toen het Russische leger Enerhodar innam, vluchtte Orlov naar Zaporizja, nadat andere Oekraïense burgemeesters eerder waren ontvoerd en gemarteld door de Russische strijdkrachten. Vanuit Zaporizja houdt hij dagelijks contact met de bewoners van Enerhodar en ook met het Oekraïense personeel in de kerncentrale, al gebeurt dat laatste in het geheim en zonder al te veel expliciete boodschappen. “Er zijn nog altijd tweeduizend tot drieduizend mensen aan het werk in de centrale, de meesten zijn Oekraïners. Ook zijn er ruim duizend Russische militairen gestationeerd. De Oekraïense medewerkers worden zwaar onder druk gezet, niet alleen mentaal, ze worden ook geslagen, zelfs gemarteld.”

Aanslag

Orlov werkte zelf 10 jaar lang in de kerncentrale en kent de risico’s als zijn broekzak, klinkt het. “De veiligheid van de centrale hangt voor de helft af van het personeel. Ze zijn zich scherp bewust van de gevaren en nemen hun verantwoordelijkheid. Van de 53.000 inwoners van Enerhodar werkten er voor de oorlog 11.000 in de kerncentrale. Bijna iedereen in de stad is perfect op de hoogte van alle mogelijke rampscenario’s.”

Of er daadwerkelijk een aanslag zal worden gepleegd in het kader van de Russische tactiek van de verschroeide aarde blijft koffiedik kijken, zegt Orlov. “Feit is dat er nog altijd een grote hoeveelheid nucleair materiaal in de centrale aanwezig is, veel groter dan in Tsjernobyl. Feit is ook dat de Russen, na de aanslag in de Kachovka-dam, hebben laten zien dat ze tot totaal zinloze terreurdaden in staat zijn, ondanks dat ze er in dit geval zelf onder zullen lijden. Er is geen directe reden tot paniek maar ik zie het al bij al niet rooskleurig in.”