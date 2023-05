‘De Russen hadden al lang werk moeten maken van een defensief plan’: vele wissels aan top breken Poetin zuur op

De stoelendans aan de Russische militaire top verhindert een gecoördineerde militaire campagne, stelt het Institute for the Study of War (ISW) in een nieuwe analyse. ‘Poetin heeft geen realistisch beeld meer van wat er zich op het front afspeelt.’

Wat hebben RSC Anderlecht en de Russische legertop gemeen? Knipper twee keer met de ogen, en er is een grote kans dat er in de hoogste echelons alweer een pion is verschoven. Begon president Vladimir Poetin zijn ‘speciale militaire operatie’ in Oekraïne nog zonder opperbevelhebber, dan is Valeri Gerasimov intussen de vierde die de dans mag leiden.

Een nieuw rapport van het ISW schetst hoe het Russische leger er maar niet in slaagt om continuïteit binnen de toplaag op te zetten. Al ruim een jaar is het een va-et-vient van namen, en de vele en onduidelijke wijzigingen die Poetin doorvoert, hebben geleid tot “een steeds verdeelder Russisch leger en ongeorganiseerde commandostructuren die het vermogen aantasten om een samenhangende campagne in Oekraïne te voeren”, aldus ISW.

“Het geeft inderdaad geen blijk van stabiliteit of zekerheid”, zegt Tom Simoens, militair historicus aan de Koninklijke Militaire School. “Om de haverklap een andere bevelhebber aanstellen, is nooit goed voor de strategische continuïteit. Er zijn weinig bevelhebbers die het op dag twee al beter doen dan hun voorganger, het duurt altijd even om een visie door te duwen. Het Russische leger is bovendien een tanker om te keren.”

Die constante stoelendans zorgt volgens Simoens dat er op het terrein maar weinig verandert voor de Russen, of toch niet in goede zin. “De aanstelling van Sergej Soerovikin leek een gamechanger, maar zelfs de meest competente militaire strateeg werd snel weer afgevoerd. Onder Soerovikin was er volgens mij nooit een mislukt winteroffensief geweest waarbij de Russische troepen fel zijn opgebrand.”

Bij die (voorlopig) laatste wissel van de wacht in januari werd dan ook bij veel militaire experts de wenkbrauwen gefronst. Soerovikin zette duidelijke lijnen uit, lanceerde een grootschalig offensief op de Oekraïense energie-infrastructuur, en besliste tot de terugtrekking uit de stad Cherson. Die laatste zet hield tactisch steek, maar rijmt wellicht niet met Poetins narratief.

Stalin

Dat Poetin initieel weigerde om één zichtbare opperbevelhebber aan te wijzen voor de oorlog, heeft volgens ISW “nog altijd invloed op de militaire operatie door factievorming, onduidelijke machtsstructuren en onrealistische verwachtingen”. De strategie lijkt meer uitgedokterd om de macht binnen het Kremlin in balans te houden, dan om militair succes te boeken.

Zo stelt het rapport dat Poetin bij aanvang vooral zelf in de schijnwerpers wilde staan bij - of zo dacht hij toch - een snelle Oekraïense veroveringstocht, waar Jozef Stalin tijdens de Tweede Wereldoorlog nog de egards naar Sovjetgeneraal Georgi Zjoekov zag gaan.

Het afserveren van Soerovikin leek dan weer ingegeven door zijn populariteit bij militaire bloggers, het Wagner-huurlingenleger van Jevgeni Prigozjin en de Tsjetsjeense leider Ramzan Kadyrov, allen erg kritisch voor de Russische legertop. Het is heel erg Poetin: ook op regeringspostjes is het niet de bedoeling dat een enkele figuur te veel politieke invloed vergaart.

Al wordt niemand ooit écht afgeserveerd, zegt Simoens, die verwijst naar generaal Aleksandr Lapin. “Die werd eerst oneervol afgezet, maar plots duikt die dan toch opnieuw op.” Begin dit jaar werd Lapin aangesteld als nieuwe stafchef van de Russische landmacht. En ook Soerovikin blijft de rechterhand van Gerasimov, niet echt een zware degradatie.

Die carrousel is veelzeggend, zegt Simoens. “Een oorlog betekent vaak het failliet van de oude garde, omdat jong talent zijn kans grijpt en doorschuift. Dat zie je hier niet gebeuren. Ze blijven roteren, en dat is een echt zwaktebod.”

Lenteoffensief

Vraag is of dat ook zo wordt gepercipieerd in Rusland. In het ISW-rapport staat te lezen dat Poetin en het ministerie van Defensie commandowissels verborgen houden of net heel zorgvuldig aankondigen “om zichzelf te beschermen tegen kritiek, zondebokken aan te wijzen of om marginale terreinwinsten te verkopen als operationele overwinningen aan het Russische publiek”.

Al die verschuivingen kunnen volgens Simoens tot een klimaat leiden waarbij iedereen Poetin naar de mond praat. “Ik denk nu al dat hij geen realistisch beeld meer heeft van wat er zich op het front afspeelt.”

Oekraïne kan er alleen maar wel bij varen, aldus Simoens. Gerasimovs hoofdopdracht lijkt nu om tegen 9 mei, wanneer de overwinning van de Sovjet-Unie op Duitsland wordt gevierd op het Rode Plein, de stad Bachmoet binnen te halen.

De afgelopen dagen werd amper terreinwinst geboekt rond Bachmoet. Sowieso zal die “verwaarloosbaar” zijn in het verloop van deze oorlog, denkt Simoens. “De Russen hadden al lang werk moeten maken van een defensief plan. Binnenkort komt het lenteoffensief van Oekraïne eraan, en ik zie voorlopig niet hoe ze die schok zullen opvangen.”

Langs Oekraïense zijde lijken de voorbereidingen voor dat offensief nu echt begonnen, met een aanval op een oliedepot op de Krim en een sabotage-actie waarbij een Russische trein ontspoorde. Het Kremlin ging dan weer over tot een nieuwe reeks luchtbombardementen. In Pavlohrad werden volgens Kiev naast munitiedepots ook huizen en appartementen geraakt. Daarbij raakten ten minste 34 mensen gewond, onder wie vijf kinderen.