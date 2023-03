De Oekraïense soldaten in Bachmoet zijn bijna omsingeld, maar toch dringen ze de Russen terug

De strijd om Bachmoet is nog niet voorbij - althans nog niet. De afgelopen dagen hebben Oekraïense aanvalsbrigades Moskou daar op bloedige wijze aan herinnerd.

Opgesteld in burgervoertuigen met gedimde lichten wacht een compagnie soldaten zwijgend in het donker aan de kant van de weg. Verder naar achteren staat een tweede compagnie geparkeerd, een enkel licht in een auto maakt het gezicht van een soldaat zichtbaar. Nog verder naar achteren verplaatst zich weer een andere compagnie.

Na maanden van gevechten leek de strijd om de Oekraïense stad Bachmoet de afgelopen dagen een climax te bereiken. Russische troepen omsingelden de stad bijna, enkele Oekraïense eenheden trokken zich terug.

Maar plots, zaterdagochtend, gingen Oekraïense brigades in de aanval. Tijdens het weekend sloten honderden troepen zich aan bij het tegenoffensief, waarbij ze vanaf de grond aanvallen uitvoerden en vanaf de omliggende heuvels Russische stellingen met artillerie bestookten.

Oekraïense bevelhebbers erkennen dat hun troepen in Bachmoet nog steeds het risico lopen te worden omsingeld, maar de gevechten van het voorbije weekend tonen aan dat het Oekraïense leger, dat de wereld heeft verrast met zijn standvastigheid, nog niet bereid is Bachmoet op te geven. Hoe het vasthouden van de stad past in de bredere plannen is minder duidelijk.

Zelfs voordat Oekraïne zijn aanval op de Russen in Bachmoet in het weekend opvoerde, hadden Oekraïense manschappen de Russische troepen al teruggeslagen van de laatste hoofdweg naar de stad. Daardoor bleef zowel een bevoorradingslijn - die de Oekraïense soldaten maandenlang heeft geholpen het Russische offensief onder controle te houden - als een ontsnappingsroute voor hen behouden, mochten zij besluiten zich terug te trekken.

Weinig strategische waarde

“Ik heb er vertrouwen in dat Bachmoet stand zal houden”, zegt kolonel Jevhen Mezjevikin, commandant van een gecombineerde tactische groep die in Bachmoet vecht. “We hebben genoeg troepen om de vijand uit deze stad te verjagen, maar het hangt af van de taken die het commando heeft, of dat nu het vasthouden van de stad is, of het toebrengen van maximale verliezen aan de vijand.”

Andere soldaten op het terrein lijken er veel minder vertrouwen in te hebben.

Bachmoet, een stad waarvan de bevolking voor de oorlog 70.000 inwoners bedroeg, heeft weinig strategische waarde. Het was gewoon de volgende in de vuurlinie van een Russisch offensief om de oostelijke provincie Donetsk in te nemen. Maar de strijd om de stad heeft een bepalend moment in de oorlog gecreëerd voor zowel het Russische als het Oekraïense leger. De strijd gaat niet langer over Bachmoet: het is een marathongevecht om te zien welk leger het andere kan breken.

Rusland heeft tienduizenden pas gemobiliseerde troepen ingezet voor een enorme grondaanval om de stad met louter vuur- en mankracht in te nemen. Oekraïne heeft elke door pijnlijke ervaring geleerde tactiek van het voorbije oorlogsjaar gebruikt om stand te houden en bij de indringer zoveel mogelijk slachtoffers te maken. Daarbij wordt vaak van vernield gebouw tot gebouw gevochten.

De Oekraïense troepen hebben gestaag terrein verloren en de afgelopen weken dorpen en buitenwijken opgegeven. En de late winter is bijzonder zwaar geweest. Weken van vrieskou en het begin van het modderseizoen hebben hun krachten uitgeput, zeggen de soldaten.

“De mist is constant, elke nacht opnieuw zien we bijna niets”, zegt de commandant van een aan de 59ste brigade verbonden gevechtsdrone-eenheid in een videoboodschap vanaf het front. Hij draagt de codenaam Madyar. “De temperatuur is voor de derde dag boven nul”, voegt hij eraan toe. “Alles is gesmolten. Modder tot aan de knie. Tien keer per dag regent het. Maakt het moeilijk om tactische taken uit te voeren.”

Eind vorige week zei Madyar dat zijn eenheid zich terugtrok. Andere eenheden hebben dat ook gedaan. Het blijft onduidelijk of de verplaatsingen deel uitmaakten van een rotatie of van een gecontroleerde terugtrekking.

Munitietekort

In een nabijgelegen stad, Chasiv Yar, is de angstaanjagende kracht van de Russische aanval onmiskenbaar. Winkels en huizen zijn dichtgetimmerd en de straten zijn verlaten op een paar burgers met plastic boodschappentassen na. Tijdens recente bezoeken klonken bijna voortdurend oorverdovende explosies toen Oekraïense artillerie op Russische stellingen in en rond Bachmoet schoot en Russische kanonnen terugschoten.

Lena, een vrouw die zaterdagmiddag met haar boodschappen naar huis liep, negeerde de explosies en keek nauwelijks naar de niet-ontplofte raketten die uit het asfalt staken. “Mijn dochter is weggegaan, maar ik ben gebleven”, zegt ze. “Mijn thuis is hier.” Anderen vertrekken.

Een door een artillerieaanval verwoest flatgebouw in de stad Chasiv Jar in de buurt van Bachmoet. Beeld NYT

Vorige week vroeg in de ochtend stormden reddingswerkers van de liefdadigheidsinstelling Save Ukraine binnen om enkele van de laatste bewoners in een bijzonder kwetsbare buurt bij het kanaal te evacueren. Ze brachten een echtpaar, Viktor (73) en Ljoedmila (67), naar buiten. Ze waren hun woning ontvlucht nadat het huis van de buren door een granaat was getroffen. Een tweede echtpaar weigerde mee te gaan. De man zei dat zijn vrouw buikpijn had.

Oekraïense legereenheden zitten verspreid over de golvende heuvels die zich kilometers rond Chasiv Yar en Bachmoet uitstrekken. Artilleriegeschut en tanks staan opgesteld in de bomenrijen en soldaten zitten verspreid in de huizen, hun voertuigen verborgen onder camouflagenetten of achter gebouwen.

Boven ons vliegen af en toe Oekraïense jets, vaak ‘s ochtends, op weg naar de frontlinie. Maar dit is voornamelijk een artillerieoorlog.

“We slaan vijftien tot twintig aanvallen per dag af”, zegt Vladyslav (26), commandant van een zelfrijdende artilleriebatterij die zes à acht kilometer van de buitenwijken van Bachmoet staat opgesteld. “Vandaag gaat het min of meer goed”, zegt hij opgewekt.

Het tempo van het artillerievuur is buitengewoon hoog. “Gemiddeld vuren we 80 tot 120 granaten per dag af”, zegt Vladyslav. “In anderhalve maand hebben we meer dan 5.000 granaten afgevuurd.”

Maar de munitie van de artillerie raakt op, een probleem dat volgens de hogere commandanten het gestage terreinverlies verklaart. Mezjevikin: “Er is een tekort. Ik wil graag meer mensen, meer voertuigen, meer munitie om de vijand op de toegangswegen en zijn reserves te vernietigen, zodat onze mensen minder verliezen lijden en niet zo intens hoeven te vechten.”

Eenheden hebben moeten leren verstandig om te gaan met hun munitie, zo stelt majoor Olexander Pantsyrny, commandant van het Aidar-aanvalsbataljon, een gerenommeerde gevechtseenheid. “We moeten ons munitieverbruik voortdurend plannen en berekenen.”

‘Kill box’

Door deze beperkingen worstelen Oekraïense gevechtseenheden met de opmars van de Wagnergroep, het huurlingenleger dat het Russische offensief om Bachmoet in te nemen leidt. Wagner heeft zijn troepen versterkt met duizenden veroordeelden, maar zijn kern van professionals zijn bekwame strijders gebleken, zo melden verschillende Oekraïense commandanten die tegen hen vochten.

“We beseften dat ze een waardige tegenstander waren”, zegt Pantsyrny. “Ze hebben vrij solide gevechtservaring, ze hebben gemotiveerd personeel.” Zijn bataljon werd gestuurd om Wagner-posities bij het dorp Kodema, ten zuiden van Bachmoet, te bestormen.

“De vijand stuurde zes tot zeven keer per dag twintig man in de aanval”, zegt Olexander, een compagniescommandant die deelnam aan de aanval. Overeenkomstig het militaire protocol geeft hij zijn achternaam niet. “Stel je voor: er komen twintig man, we doden ze. Over vijf minuten komen er nog eens twintig mannen, we doden ze. In een uur, nog eens twintig. Ze geven niets om hun mannen.”

Een Oekraïense positie beschadigd door een Russische aanval nabij Bachmoet. Beeld NYT

Na drie weken verrasten de Russen de bataljons met een flankbeweging, waarbij een zwakkere eenheid vanaf de zijkant werd doorbroken. Het Aidar-bataljon werd gedwongen zich terug te trekken.

Een commandant van een ander bataljon, Dnipro 1, dat het maandenlang opnam tegen Wagner-eenheden, zegt dat hij hen beweeglijker en ondernemender vond dan de meeste Russische legereenheden. De commandant, die de codenaam Duke gebruikt, zegt dat Wagner ongetrainde gevangenen gebruikte in de eerste aanvalslinie en vervolgens, na één of twee uur, toen de Oekraïense troepen moe werden, speciale troepen in de strijd stuurde. Die vielen vanaf de flanken aan. “Het was een zeer goede tactiek”, zegt Duke.

Maar Oekraïne heeft Bachmoet kunnen gebruiken als een kill box om de enorme aantallen nieuw gemobiliseerde Russische soldaten die eind vorig jaar op het slagveld werden geïntroduceerd te vermalen, zo stelt hij. Zelfs de troepen van Wagner zouden sinds de zomer uitgeput zijn. “We hebben hun ruggengraat gebroken; we hebben al hun militaire staf gedood”, zegt Pantsyrny.

Volgens hem zijn er nog maar een paar beroepssoldaten over. Zij zouden duizenden veroordeelden moeten aansturen die waren gerekruteerd om de gelederen te vullen, terwijl de verliezen te merken zijn: “Ze proberen iets, maar de resultaten zijn niet meer hetzelfde.”

De Russische troepen zijn niettemin vooruitgegaan dankzij hun grotere aantallen, versterkt door tienduizenden nieuwe rekruten en door pure brute kracht. Ze slopen soms hele woonblokken om een enkele sluipschutter te verslaan, aldus een eenheid soldaten.

Maar de Russische verliezen, vooral onder Wagner-manschappen, zijn enorm, en de meer zelfverzekerde Oekraïense commandanten houden vol dat de Russen weinig kracht meer over hebben. “Rusland valt aan op zijn laatste benen”, zegt Olexander.

Voor de Oekraïeners wegen de verliezen echter ook bijzonder zwaar. Zo is er een tekort aan vrijwilligers aan het front, stelt Duke. In november kreeg hij een dringend bevel “om alle mensen van onze eenheid te verzamelen, koks, chauffeurs, persvoorlichter, fotograaf, al het personeel, geweren te pakken en naar het gebied rond Bachmoet te gaan”. Eind februari waren ze vertrokken: 50 procent van de mannen was gewond, sommigen depressief en apathisch.

Het aantal Oekraïense gewonden wordt niet openbaar gemaakt, maar er zijn bij veel eenheden steeds meer tekenen van spanning door verliezen en uitputting merkbaar. “We zijn moe”, riep een monteur van het leger, Jaroslav, toen hij vorige week op een avond een bar in een kleine stad verliet. “Je moet de waarheid weten. Ze vermoorden ons.”