‘De Morgen’-journalist Arseny Pogorilyak over zijn Russisch-Oekraïense identiteit: ‘Ik ben Russisch-Oekraïens, en we zijn met velen’

Wat betekent het vandaag om Russisch-­Oekraïens zijn? En kan een Euraziatische identiteit een opstap vormen naar vrede, ­vrijheid en welvaart in de hele voormalige Sovjet-Unie? De Morgen-journalist Arseny Pogorilyak, kind van een Russische moeder en een Oekraïense vader, zoekt antwoorden.

De laatste tijd moet ik geregeld aan het beroemde citaat van Harry Mulisch uit 1975 denken: “Ik heb de oorlog niet zozeer ‘meegemaakt’,” schreef hij als zoon van een Joodse moeder en een collaborerende vader, “ik bén de Tweede Wereldoorlog.” De parallel is niet perfect, maar toch resoneren die woorden sterk met mijn gevoelens vandaag: een van mijn ouders is Russisch, de andere Oekraïens.

Mijn mama, Tatiana Zheleznova, is afkomstig uit Saratov, een haven- en industriestad aan de Volga, zo’n 850 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Ook ik ben in Saratov geboren, en ik heb er de eerste zeven jaar van mijn leven gewoond. Op de tegenoverliggende oever, door een 2,8 kilometer lange brug met mijn geboorteplaats verbonden, ligt de stad Engels, waar zich een militaire luchtmachtbasis bevindt. Vanaf dit strategisch belangrijke vliegveld stijgen sinds vorig jaar Russische bommenwerpers op die Oekraïense infrastructuur bombarderen. Afgelopen december werd de basis getroffen door twee Oekraïense droneaanvallen.

Mijn vader, Vadim Pogorilyak, is dan weer een Oekraïner uit Sevastopol. Ik heb sinds mijn 7de jaar geen contact meer met die kant van mijn familie, dus ik kan het niet met zekerheid zeggen, maar de kans is zeer groot dat ze er nu nog altijd wonen. Wat onmiskenbaar wél is veranderd, is dat Rusland Sevastopol vandaag gebruikt om zijn troepen te bevoorraden die nu in Oekraïne vechten en dat er in de stad door Oekraïense tegenaanvallen om de haverklap luchthavens en oliedepots in brand vliegen.

Ik bén de Russisch-Oekraïense Oorlog, zou je dus kunnen zeggen.

Maar uniek ben ik daar niet in. Integendeel zelfs: geen tienduizenden, geen honderdduizenden, maar miljoenen mensen hebben zowel Russisch als Oekraïens bloed door hun aderen stromen, dragen minstens een deeltje van beide culturen in zich mee, hebben familie of vrienden in beide landen. Het is een essentieel gegeven in het licht van het gewapende conflict dat sinds 2014 woedt, en toch had ik daar, misschien omdat ik het altijd als iets vanzelfsprekends heb beschouwd, nooit grondig bij stilgestaan.

Een interview met een jonge vrouw bracht daar verandering in. In april sprak ik voor een stuk in deze krant met Maria Roudenko, een 23-jarige Antwerpse. Ze vertelde me tijdens ons gesprek dat ze pas vorig jaar te weten was gekomen dat ze half Oekraïens was. Daarvoor had ze zichzelf naar eigen zeggen altijd “gewoon als Russisch” gezien. Die ontdekking had tot gevolg dat ze zich sterker met het Oekraïense volk ging identificeren: “Je stelt jezelf plots de vraag: is dat eigenlijk ook mijn volk? Zelfs al heb je er nooit gewoond, spreek je de taal niet en heb je totaal geen feeling met die cultuur.”

Maria’s woorden bleven in mijn hoofd hangen. In tegenstelling tot haar heb ik wél altijd geweten dat ik deels Oekraïens was, en toch heb ik mezelf ook altijd “gewoon als Russisch” beschouwd, heb ik me nooit zelfs maar een beetje Oekraïens gevoeld. Sterker, ik wist zelfs helemaal niets van Oekraïne af, besefte ik opeens.

Er drong zich een belangrijke vraag op: hoe komt dat?

Arseny als baby met zijn Oekraïense vader en Russische moeder. Beeld Archiefbeeld Arseny Pogorilyak

Vier etniciteiten

Mijn etnisch profiel is in feite complexer dan ik hierboven heb voorgesteld. Mijn overgrootmoeder langs moederskant was afkomstig uit Mordovië, een autonome republiek binnen de Russische Federatie, een paar honderd kilometer ten noorden van Saratov, met een eigen cultuur en twee eigen talen, het Erzja en het Moksja. Nog enkele generaties verder terug duikt er in mijn stamboom een vrouwelijke Turkse voorouder op, het resultaat van de contacten die ontstonden tijdens en na afloop van de Russisch-Ottomaanse Oorlog. Van mijn familie­geschiedenis langs vaderszijde heb ik een minder duidelijk beeld, maar van mijn grootouders in Sevastopol weet ik wel dat mijn grootmoeder, Natalja, daar geboren is en dat mijn grootvader, Nikolaj, uit een boerendorp in West-Oekraïne komt.

Ik ben dus een mix van op zijn minst vier verschillende etniciteiten: de Russische, Oekraïense, Mordviense en Turkse. Uiteraard wegen die niet alle vier even zwaar door binnen mijn persoonlijke culturele identiteit. Zo is de invloed van die enkele Ottomaanse voorouder zes generaties geleden min of meer verwaarloosbaar.

Maar ook de invloed van het Mordviense op wie ik ben en hoe ik mezelf zie, is zo goed als onbestaande; tot enkele weken geleden wist ik niet eens waar Mordovië lag. En dat is, bij nader inzien, misschien wel vreemd. Tenslotte hebben mijn mama en mijn oma, Alevtina, me sinds mijn vroege kindertijd heel veel verteld over mijn overgrootmoeder, Jevgenia, waardoor ik een redelijk goed beeld heb van wie zij was. Ik zou echter niet één voorbeeld kunnen geven waarbij ik haar associeer met de Mordviense cultuur en niet de Russische. Laat staan dat ik daar ooit iets van herkend zou hebben bij oma, mama of mezelf.

Hoe valt dat te verklaren? Wellicht heeft het ermee te maken dat Jevgenia tot de intelligentsia behoorde; ze was onderwijsinspecteur van de oblast Saratov. Laagopgeleide Mordvienen die op het platteland woonden, hielden sterker vast aan hun specifieke cultuur. Mijn overgrootmoeder daarentegen had als hoogopgeleide, progressieve vrouw een grotere leefwereld en was daarom veel Russischer ingesteld. En hoewel in Jevgenia’s paspoort nog stond dat zij van Mordviense afkomst was, was dat bij haar dochter, mijn oma, niet meer het geval. Zij was volgens haar identiteitsbewijs etnisch Russisch, naar haar vader, Ivan. Op dat ogenblik in mijn familiegeschiedenis is de band met Mordovië dus officieel verbroken.

En dan is er dus nog dat grote Oekraïense facet van mijn culturele eigenheid. Of beter: het opvallende, totale ontbreken ervan.

Jevgenia, de ­overgrootmoeder van Arseny, die onderwijsinspecteur was in de Russische oblast ­Saratov. Beeld Archiefbeeld Arseny Pogorilyak

Verstrengeling

Ikzelf zie twee verklaringen voor het feit dat ik mezelf nooit Oekraïens heb gevoeld.

De eerste verklaring is allicht de eenvoudigste en minst betwistbare, namelijk het feit dat ik in Rusland ben geboren en de eerste jaren van mijn leven in een Russische omgeving heb doorgebracht. Wat de culturele achtergrond van je ouders en familie ook moge zijn, je wordt onvermijdelijk in grote mate beïnvloed door de cultuur van de maatschappij waarin je leeft. Andere invloeden worden daardoor minstens gedeeltelijk verdrongen. Zo geschiedde bijvoorbeeld ook toen ik op mijn zevende met mijn mama, toen zij met een Belg trouwde, in het Vlaams-Brabantse Humbeek terechtkwam. De Belgische − en specifieker de Vlaamse − cultuur kreeg door mijn integratie in deze voor mij nieuwe samenleving een dominante rol in mijn leven en veel Russische elementen verdwenen naar de achtergrond.

De tweede verklaring is dat het Russische volk in zulke mate met het Oekraïense verweven is dat je niet altijd weet waar de ene cultuur begint en de andere eindigt. En daardoor voel ik me vooral verbonden met het geheel en niet de afzonderlijke delen; zeggen dat ik me als Rus én Oekraïner identificeer, voelt simpelweg aan als irrelevant en overbodig. Bijna alles wat Russen als typisch Russisch beschouwen, is eigenlijk evengoed typisch Oekraïens, en omgekeerd. Afhankelijk van waar je bent geboren, plaats je dezelfde dingen onder de ene, dan wel de andere noemer.

Nu, ik ben me ervan bewust dat dit een gevoelig onderwerp is, vooral vanuit het perspectief van Oekraïne, dat vandaag zijn eigenheid en soevereiniteit door Rusland bedreigd ziet. Maar het is belangrijk te erkennen dat er een diepgaande verstrengeling is; tenslotte hebben de Russische en de Oekraïense cultuur een gemeenschappelijke herkomst, het Kievse Roes, en een lange gedeelde geschiedenis, binnen het Russische Rijk en daarna de Sovjet-Unie.

Neem nu de literatuur. Nikolaj Gogol vormt op dit gebied wellicht het meest veelzeggende voorbeeld: de 19de-eeuwse schrijver wordt algemeen gezien als een van de belangrijkste figuren binnen de Russische én de Oekraïense literatuurgeschiedenis, werd geboren in het Centraal-Oekraïense deel van het Russische rijk maar leefde daarna lange tijd in Sint-Petersburg, schreef zowel over Oekraïne (Avonden op een boerderij bij Dikanka, Mirgorod, Taras Boelba) als Rusland (Dode zielen, De revisor, De mantel). Maar hij is niet de enige. Michail Boelgakov, nog zo’n literaire reus, was etnisch Russisch, maar werd geboren, studeerde en werkte jarenlang in Kiev, en in de roman De witte garde beschreef hij de Oekraïense Onafhankelijkheidsoorlog door de ogen van Russische en Oekraïense intellectuelen.

Of kijk naar de keukens van de twee landen. Soepen zoals oecha, borsj en rassolnik, salades zoals vinegret en salat Olivier, de vleesgelei cholodets, deeggerechten zoals pirogi, pelmeni en vareniki, het dessert syrniki, de dranken kvas, rjazjanka, kefir en kompot: ze illustreren allemaal zowel de Russische als de Oekraïense culinaire eigenheid.

Religie is nog zo’n voorbeeld. Sinds de officiële kerstening van het Kievse Roes in de 10de eeuw zijn Oekraïne en Rusland steeds verenigd geweest door dezelfde godsdienst: het oosters-orthodoxe christendom. Tot 2019, toen de Oekraïens-orthodoxe kerk zich afsplitste van de Russisch-orthodoxe kerk en een afzonderlijke tak ging vormen, stonden beide kerken zelfs onder het gezag van dezelfde patriarch.

Kortom, Rusland en Oekraïne zijn onlosmakelijk met elkaar verweven en vloeien in elkaar over.

In het Vlaams-Brabantse Humbeek, met zijn moeder en grootmoeder. Beeld Archiefbeeld Arseny Pogorilyak

Overkoepelende identiteit

Bovenstaande vaststellingen zou je kunnen interpreteren zoals het Kremlin dat vandaag doet en stellen dat Oekraïne eigenlijk een deel van Rusland is. Die interpretatie voeren de Russische leiders aan als excuus voor hun oorlog tegen Oekraïne, het is de visie die president Vladimir Poetin in 2021 presenteerde in zijn essay Over de historische eenheid van Russen en Oekraïners, acht maanden voor de invasie begon. Oekraïne, Wit-Rusland en Rusland zouden volgens Poetins tekst één enkele pan-Russische natie vormen die opgebroken is door verkeerde politieke beslissingen en anti-Russische inspanningen van westerse landen, en Oekraïne als een afzonderlijke natie zou een artificiële constructie zijn.

Deze these is gestoeld op een aantal aannames die op zijn minst discutabel zijn, en ik betwijfel dat Poetin en het Kremlin zelf volledig geloven wat ze allemaal zeggen en schrijven. Het is in de eerste plaats een zorgvuldig uitgewerkt propagandaverhaal dat de oorlog, die volgens mij eerder pragmatisch dan ideologisch gemotiveerd is, en de bijbehorende opofferingen voor de Russische bevolking moet rechtvaardigen. En zelfs als dit narratief wél op een feitelijk correct beeld van de geschiedenis was gebaseerd, dan nog zou het geen oorlog wettigen. In de woorden van historicus Mark Galeotti: “Geschiedenis is geen lotsbestemming. Tijd erodeert alle oude realiteiten: nationale culturen evolueren, religies en ideologieën komen op en gaan onder, grenzen verschuiven, bevolkingsgroepen verplaatsen zich, en gemeenschappen omschrijven zichzelf opnieuw.”

Je kunt met dezelfde vaststellingen echter ook een ideologisch totaal andere richting uit, en in die richting ligt mijn eigen denkbeeld.

Zo herinner ik me dat ik als kind, toen ik al in België woonde, van nieuwsgierige klasgenoten en voetbalvrienden weleens de vraag kreeg wat voor typisch Russische gerechten er bij ons thuis op tafel kwamen. Vaak noemde ik dan naast de bovengenoemde pelmeni, pirogi en borsj gerechten zoals tsjeboereki, beljasji en plov. Waar ik toen helemaal niet bij stilstond, was dat het eerste gerecht eigenlijk Krim-Tataars is, het tweede Basjkiers en het derde Oezbeeks. En wanneer mijn goede vriend die theoretisch fysicus is vertelt over de legendarische Lev Landau, een Jood geboren in wat we vandaag Azerbeidzjan noemen, of wanneer ik de futuristische poëzie van Vladimir Majakovski lees, de in Georgië opgegroeide zoon van een Zaporozje-Kozak en een Oekraïense, dan voel ik trots.

Want zoals ik het zie, zoals ik het als kind al zag, zijn niet alleen Rusland en Oekraïne onlosmakelijk met elkaar verstrengeld, maar bijna alle landen die vroeger deel uitmaakten van de Sovjet-Unie én de verschillende autonome republieken binnen de Russische Federatie. Het gaat hierbij om honderden afzonderlijke, vaak sterk van elkaar verschillende volkeren, van veeleer Europees tot voornamelijk Aziatisch, van sedentair tot nomadisch, van christelijk over islamitisch over joods over heidens tot boeddhistisch. Maar bovenop deze multi-etnische diversiteit ligt er dus een gemeenschappelijke laag: een supranationale cultuur, een overkoepelende identiteit, ontstaan als gevolg van honderden jaren van onderlinge beïnvloeding en vermenging.

Ik heb mezelf altijd al − lange tijd zonder het te beseffen − in de eerste plaats tot die grotere, overkoepelende culturele gemeenschap gerekend, veeleer dan tot het Russische of Oekraïense volk afzonderlijk. De cultuur die ik als de mijne beschouw, is een amalgaam van invloeden bij de herkomst waarvan je zelden stilstaat, en die vaak op gelijke hoogte staan met je eigen specifieke etnische achtergrond. Het is een mengelmoes van de Russische cultuur, de Oekraïense, de Mordviense, de Krim-Tataarse, de Georgische, de Azerbeidzjaanse, de Oezbeekse, de Armeense en nog veel meer.

Het valt natuurlijk niet te ontkennen dat de Russische component in mijn persoonlijke mix een centrale, dominante positie inneemt. Dat is ook waarom ik veel tradities, gebruiken en andere elementen die ik van thuis uit ken en die hun oorsprong in andere naties en volkeren hebben lange tijd verkeerdelijk “Russisch” heb genoemd. Dat is zonder meer fout, besef ik ondertussen, en dient te worden vermeden. Maar de reden dat ik al wat uit alle mogelijke uithoeken van de voormalige Sovjet-Unie afkomstig was als “Russisch” bestempelde, had helemaal niets te maken met nationalisme of imperialisme, maar slechts met onwetendheid. Want de idee erachter, wat ik werkelijk bedoelde, is eigenlijk net heel internationalistisch.

Waar het op neerkomt, is dat ik me behalve Rus ook Euraziaat voel, net zoals ik me naast Belg ook Europeaan voel. Zoals velen onder ons misschien een connectie voelen met een zekere bredere Europese cultuur en traditie − denk Beethoven, Van Gogh en Kafka, Franse wijn, Spaanse tapas en Italiaans design − zo pas ik als Rus ook binnen een uitgebreidere Euraziatische gemeenschap. Voor mij zijn de voormalige Sovjetrepublieken leden van een soort grote familie, alle vanzelfsprekend met een eigen identiteit, autonoom en soeverein, maar die tegelijk ook samen een groter geheel vormen. De verregaande politieke coöperatie en onderlinge solidariteit die een groot deel van de Europese landen met elkaar verenigen in de Europese Unie, mogen dan wel ontbreken, de gedeelde Euraziatische cultuur is des te concreter en sterker aanwezig in het dagelijkse leven van mensen.

Arseny in zijn Russische geboortestad Saratov. Aan de overkant van de 2,8 ­kilometer lange brug ligt de stad ­Engels, waar zich een militaire ­luchtmachtbasis bevindt. Beeld Archiefbeeld Arseny Pogorilyak

Interne hervormingen

Dat laatste maakt de bloedige strijd die Moskou nu tegen Oekraïne voert in mijn ogen des te pijnlijker. Ik ben een Rus en zal dat altijd blijven, maar ik wil dat mijn land van herkomst een positieve rol aanneemt in die prachtige, diverse Euraziatische gemeenschap waartoe ik mezelf reken. Voor mij betekent Russisch zijn in 2023 dan ook: geen excuses zoeken, geen my country, right or wrong-mentaliteit cultiveren, niet wegkijken, maar de ongemakkelijke, afschuwelijke realiteit onder ogen zien en nadenken over hoe het land beter kan worden gemaakt. Want uiteindelijk zijn verregaande interne politiek-sociale hervormingen in Rusland een cruciale voorwaarde om tot duurzame oplossingen te komen in de hele regio.

Helaas is de weg naar een liberaal democratisch Rusland, of iets wat daar zelfs maar bij in de buurt komt, nog lang. Langer dan velen van ons in het Westen wellicht beseffen. De escapade van Jevgeni Prigozjins Wagner-huurlingen zette dit onlangs nog eens extra pijnlijk in de verf. Want of het nu doorgestoken kaart was of niet, een paramilitaire groep die richting hoofdstad trekt om (zogezegd) bepaalde regeringsfunctionarissen van de macht te stoten, is een van de duidelijkste tekenen van een onstabiel, verdorven autoritair systeem die maar denkbaar zijn.

Zo’n systeem verander je niet in enkele jaren. Het huidige regime en de problemen die het steevast met zich meebrengt, houden zichzelf in stand, en zullen ook niet opeens verdwijnen bij een eventuele machtswisseling. De kans is al te groot dat de oude kleptocratische despoten simpelweg vervangen worden door nieuwe kleptocratische despoten. Dat weten ook de Russen, en daarom zijn velen onder hen risicoschuw als het op politiek aankomt. De volgende leider kan altijd slechter zijn, is het adagium. En omdat ze iets te verliezen hebben − hun relatieve welvaart, hun vrijheid, hun gezin, hun leven − houden de meesten zich gedeisd.

Maar uiteraard betekenen de huidige, op dit moment misschien onoverkomelijk lijkende obstakels niet dat verandering onmogelijk is. Democratische, progressieve kiemen zijn wel degelijk geplant in Rusland, en vooral de jongere generaties koesteren een sterk verlangen naar een rechtvaardiger, vrijer land. Daarbovenop kan Rusland, ook al lijkt er nog niet meteen een einde aan het conflict te komen, niet eeuwig oorlog blijven voeren in Oekraïne, en zodra dit gruwelijke hoofdstuk eindelijk achter de rug is, wordt er veel mogelijk. Hopelijk kan dat moment in de geschiedenis een kantelpunt vormen, net zoals het einde van de Tweede Wereldoorlog een kantelpunt vormde voor Europa. Hopelijk wordt dat het moment waarop de evolutie wordt ingezet richting een situatie waarin alle naties die Rusland omringen zich in harmonie met elkaar en elk op haar eigen manier kunnen ontwikkelen.

Vader, tante en grootouders van Arseny Pogorilyak. Beeld Archiefbeeld Arseny Pogorilyak

Nieuwe Euraziatische orde?

Op dit ogenblik lijkt zoiets misschien ondenkbaar; de berichten en beelden van de oorlogsgruwel die ons zowat dagelijks bereiken, maken het erg moeilijk om je een ander soort relatie tussen Oekraïne en Rusland voor te stellen dan het scherpst mogelijke antagonisme. En hoe kan er nu, als we het breder bekijken, een stabiele, welvarende, vreedzame orde ontstaan in een regio die gedomineerd wordt door een regime dat zich naar zijn buren toe zo gedraagt?

De geschiedenis leert echter dat zelfs het onvoorstelbare realiteit kan worden als de tijd zijn werk kan doen, de omstandigheden veranderen, de geesten rijpen en de nodige politieke wil en moed aan de dag worden gelegd. Had een Fransman zich in de jaren 40 van de vorige eeuw, terwijl zijn land geterroriseerd werd door de Duitse bezetter, kunnen voorstellen dat zijn kleinkinderen tijdens een weekje vrij zomaar op citytrip naar Berlijn zouden kunnen? Dat ze in het kader van een Europees uitwisselingsprogramma in pakweg München of Frankfurt zouden kunnen gaan studeren? Dat Frankrijk met Duitsland en meer dan twintig andere landen een politieke unie zou gaan vormen? Allicht niet. Toch vinden we die zaken vandaag, nog geen tachtig jaar later, vanzelfsprekend.

En als we nog iets verder teruggaan in de tijd en een blik werpen op de lijst van gewapende conflicten op Europees grondgebied in de 19de eeuw, dan stellen we vast dat er in die periode amper een jaar was waarin er geen oorlog werd gevoerd. De Polen vochten tegen de Oostenrijkers, het Frankrijk onder Napoleon tegen zowat iedereen, het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tegen de pas gevormde Belgische natie, enzovoort. Wie in Europa kon zich toen voorstellen dat we iets meer dan een eeuw later vreedzaam zouden samenleven, laat staan dan we zouden samenwerken, elkaar helpen, met betrekking tot verschillende cruciale thema’s een gemeenschappelijk beleid uitstippelen?

Wat ik wil zeggen is: zelfs de diepste kloven kunnen worden overbrugd. Dat is wat ik Oekraïne en Rusland, en bij uitbreiding alle volkeren en naties op het Euraziatische continent, uiteindelijk toewens. Als Europa erin geslaagd is zich te verenigen na eeuwen van constante strijd, na de ultieme verschrikkingen van de Eerste, en vervolgens de Tweede Wereldoorlog, dan kan dat elders ook.

De vraag is natuurlijk: hoe moet die nieuwe Euraziatische orde er dan uitzien? Niemand die daar nu al een concreet antwoord op kan geven. Maar naarmate democratie, vrede en vrijheid meer voet aan de grond krijgen in Rusland en de andere Euraziatische landen, zal dat vanzelf duidelijker worden. Nog een andere belangrijke vraag: welke positie kan of moet Oekraïne in die nieuwe orde innemen? Dat is natuurlijk aan de Oekraïners zelf om te bepalen. Een groot deel van de bevolking wil deel uitmaken van de Europese Unie; als de mensen in Oekraïne de blik naar het Westen willen richten en de band met Rusland en eventueel ook de andere voormalige Sovjetrepublieken volledig willen verbreken, dan is dat hun volste recht.

Ikzelf denk echter niet dat dat laatste zal gebeuren. Ik denk dat er, ondanks het Oekraïense verlangen om zich bij de Europese familie te voegen, zelfs ondanks alles wat het Kremlin nu in Oekraïne aanricht, een sterke, bijzondere band tussen Oekraïne en Rusland zal blijven bestaan; wat de twee landen met elkaar delen, kan zelfs deze oorlog niet uitwissen. En dus zal uiteindelijk, zo geloof ik sterk, ook de vraag tot welk volk een kind van een Russische en een Oekraïense ouder nu juist behoort opnieuw irrelevant worden.

Ik ben ervan overtuigd dat heel wat mensen mijn ideeën en hoop delen. Niet het minst al wie zich, net als ik, verbonden voelt met een bredere Euraziatische, supranationale gemeenschap. Want ook zij zijn door die rijke gedeelde cultuur, in zekere zin, de Russisch-Oekraïense Oorlog.