‘De aanval is niet passé, net zoals de tank dat niet is’: waarom in Oekraïne ondanks alle technologie een ‘oude’ oorlog woedt

De oorlog in Oekraïne is met al die drones, AI en precisiewapens echt hightech. Toch doen de bloederige loopgraven net zo goed denken aan de oorlogen die een eeuw geleden werden uitgevochten. ‘Het is een illusie dat technologie de doorslag geeft’, zegt militair historicus Kris Quanten.

De oorlog in Oekraïne wordt gevoerd met hypermoderne technologie zoals op afstand bediende drones, precisiewapens, hypersonische raketten, observatie vanuit de ruimte en kunstmatige intelligentie. Sommige experts zien een ‘militaire revolutie’ die traditionele ingrediënten zoals tanks en grote offensieven overbodig maakt en voorspellen dat oorlog in de toekomst vooral door drones zal worden gedicteerd.

Maar in een analyse in het blad Foreign Affairs maakt defensie-expert professor Stephen Biddle (Columbia University) gehakt van die visie. “In veel opzichten komt deze oorlog heel bekend voor. Voetsoldaten ploeteren door modderige loopgraven in scènes die meer lijken op de Eerste Wereldoorlog dan op Star Wars. De slagvelden zijn bezaaid met mijnenvelden die lijken op die uit de Tweede Wereldoorlog”, schrijft hij.

Militair historicus Kris Quanten (Koninklijke Militaire School) vindt het een essentiële vraag of de oorlog in Oekraïne al dan niet een ommezwaai is, omdat we daar belangrijke lessen uit kunnen trekken. “Biddles conclusie dat deze oorlog hybride is, klopt helemaal. Er is veel nieuwe technologie, maar we zien ook heel wat bloedige lijfgevechten in loopgraven”, zegt hij.

De hightech neemt niet de overhand?

“Neen. En dat is niet zo verrassend. Doorheen de militaire geschiedenis zie je dat oorlog voeren nooit een plotse revolutie ondergaat maar gestaag evolueert. Dat komt omdat oorlog altijd een wisselwerking blijft tussen drie elementen, zoals Carl von Clausewitz (militaire strateeg, BDB) dat formuleerde: de doelen, de middelen en hoe je die gebruikt.

“De technologie is belangrijk, maar die twee andere factoren zijn minstens even doorslaggevend. Zo bleek in deze oorlog al meteen dat Poetin de middelen niet had om zijn doel te bereiken en dat de Oekraïners wel standhielden, ondanks hun aanvankelijke gebrek aan middelen. Hun sterke overtuiging om zich te verdedigen woog zwaarder door. De individuele wil staat in een oorlog centraal, hoe technologisch vernuftig het ook wordt.”

Een bewijs dat nieuwe technologie netto niet veel verschil maakt is volgens Biddle dat er niet veel meer doden en materiële verliezen zijn dan gemiddeld.

“In grote lijnen klopt dat. Door de nieuwe technologie zijn er in een eerste fase wel meer verliezen, maar dat duurt niet lang omdat de tegenpartij zich aanpast. Neem de eerste Russische pantseraanval tegen Kiev. Die liep heel wat verliezen op door de Amerikaanse Javelin-antitankwapens en Oekraïense drones. Maar daar hebben de Russen snel op ingespeeld. Ze werden meteen erg spaarzaam met de inzet van hun pantservoertuigen. Die permanente wisselwerking tussen actie en reactie verklaart waarom nieuwe technologie niet zomaar het hele speelveld hertekent. Met intellectuele creativiteit bedenkt de tegenstander altijd weer een antwoord. Daardoor kan de theoretische winst van een nieuwe technologie verdampen.”

Wat zijn nog voorbeelden daarvan in deze oorlog?

“De Oekraïners zijn naar aanleiding van de Russische aanvallen met drones zelf drones gaan ‘knutselen’. Met elementaire middelen kunnen ze zo aanzienlijke verliezen toebrengen aan de Russen. Vorige week hebben ze in een tegenoffensief hun krachtigste luchtbrigade ingezet in combinatie met Britse Challenger-tanks waar ze plots een soort frame op gemonteerd hebben. Simpel en vindingrijk. De Russische drones vliegen te pletter tegen die kooi, waardoor de tank gevrijwaard blijft. En de Russen hebben geleerd hoe ze de gps-signalen kunnen verstoren waarmee de gesofisticeerde Amerikaanse Himars-raketten werken. Daardoor hebben die een groot deel van hun doeltreffendheid verloren.”

Al die precisiewapen zouden een grootschalige aanval in een oorlog onmogelijk maken, luidt het nog.

“Ook dat blijkt niet helemaal te kloppen. In deze oorlog zijn al grote aanvallen geforceerd. Sinds eind vorig jaar stagneert dat en de technologie wordt aangewezen als schuldige. Het is daardoor inderdaad moeilijker, maar een offensief kan nog altijd. Je moet de juiste voorwaarden creëren en dat zijn de Oekraïners momenteel aan het doen door het front af te tasten en te verzwakken.

“De aanval is in alle oorlogen altijd moeilijker dan de verdediging wanneer de tegenstander de tijd heeft om zijn posities uit te bouwen, reserves aan voedsel, manschappen en munitie kan aanleggen en een operationele reserve heeft. Daarom voert Oekraïne nu aanvallen uit op logistieke depots en bruggen en probeert het Poetins troepen uit te putten door ze op drie verschillende assen aan te vallen. Het kan lang duren, maar de aanval is niet passé, net zoals de tank dat niet is.”

Wat is er dan vooral veranderd?

“De nieuwe technologie is wel degelijk een verandering. Maar Biddle heeft gelijk als hij stelt dat het resultaat daarom niet meteen zeer verschillend is, doordat andere factoren meespelen. Wel anders is dat het Westen zich sinds de Koude Oorlog heeft toegelegd op de strijd tegen opstandige bewegingen zoals Al Qaida en IS. Dan werk je met kleinere expeditie-eenheden en niet met grote legers en tanks. Daarom hebben wij onze zware artillerie, pantsers en luchtmacht afgebouwd. Maar nu leert de oorlog in Oekraïne dat de conventionele oorlog zeker niet verdreven is door al die drones.”