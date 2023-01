Dan toch gepantserde gevechtsvoertuigen voor Oekraïne: ‘Hiermee kan je de Russen echt pijn doen’

Na meer dan tien maanden oorlog gaat het westen dan toch overstag: het Oekraïense leger krijgt binnenkort gepantserde gevechtsvoertuigen die de soldaten op het slagveld beter in staat moeten stellen de handschoen op te nemen tegen Russische tanks. Maar is het genoeg?

“De Russische invasie in Oekraïne bevindt zich op een kritiek punt. We zullen de steun voor Oekraïne daarom verder versterken.” In een gezamenlijke mededeling na een telefoongesprek kondigden Amerikaans president Joe Biden en Duits bondskanselier Olaf Scholz donderdagavond aan dat ze van plan zijn gepantserde gevechtsvoertuigen naar Oekraïne te sturen. De Verenigde Staten zullen naar verwachting een vijftigtal zogenaamde Bradley-infanteriegevechtsvoertuigen sturen, Duitsland zou twintig tot veertig Marders sturen.

De Amerikaans-Duitse belofte komt er nadat Frans president Emmanuel Macron woensdagavond al de levering van een onbekend aantal AMX-10 RC-voertuigen had aangekondigd.

De beloftes van Frankrijk, Duitsland en de VS - die waarschijnlijk snel gevolgd zullen worden door de Britten die nu evenmin kunnen achterblijven - vormen een belangrijke nieuwe fase in de westerse wapenleveringen aan Oekraïne, zeggen militaire analisten. Het is de eerste keer dat er NAVO-gestandaardiseerde infanteriegevechtsvoertuigen zullen worden verscheept. Vooral voor Scholz was dat tot voor kort nog volledig ondenkbaar: de Duitse bondskanselier toont zich al maandenlang bijzonder voorzichtig om de Russische president Vladimir Poetin niet te ‘provoceren’.

Maar meer en meer dringt in Washington, Parijs, Berlijn en Londen het besef door dat Poetin sowieso geen reden nodig heeft om de oorlog verder te laten escaleren, zeker niet nu Rusland al drie maanden lang het Oekraïense energienetwerk platgooit met wekelijkse droneaanvallen.

Een Amerikaans Bradley-gevechtsvoertuig tijdens een show voor Independence Day op 4 juli 2019 in Washington DC. Beeld EPA

Gamechanger

Luitenant-kolonel en militair historicus Tom Simoens (Koninklijke Militaire School Brussel) noemt de levering van de gevechtsvoertuigen een bijzonder belangrijke stap in de westerse wapenleveringen, en op termijn een mogelijke gamechanger in de oorlog. “De Bradley is door zijn snelheid, wendbaarheid en inzetbaarheid het paradepaardje onder de Amerikaanse infanteriegevechtsvoertuigen, en wordt in de VS tot de ‘Big Five' gerekend, naast de Abrams-tank, het Patriot-luchtafweersysteem en de Black Hawk- en Apache-helikopter. Zeker in de beide Golfoorlogen in Irak hebben ze zich bijzonder verdienstig gemaakt.”

Het Amerikaanse leger gebruikt de Bradleys al van in het begin van de jaren tachtig en heeft er nog duizenden van in stock staan. Door hun bouw worden ze, net als de Duitse Marders, vaak een tank genoemd, maar dat zijn ze niet, zegt Simoens. “Een tank is eigenlijk een kanon op rupsbanden, met een zwaar pantser. Deze voertuigen hebben als belangrijkste taak het vervoeren van infanterie en tegelijkertijd het onderdrukken van vijandig vuur, in begeleiding ván tanks.”

Al mogen zeker de Bradleys op zichzelf niet onderschat worden. Voormalig Amerikaans luitenant-generaal Mark Hertling noemt de Bradley bijvoorbeeld “geen tank, wel een tank-killer”, een omschrijving waar het Pentagon in een briefing volmondig mee akkoord ging. “Ze hebben inderdaad geen zwaar kanon zoals een tank, maar hun snelvuurkanon op de koepel schiet wel los door een Russisch infanterievoertuig heen”, beaamt Simoens. “Ook hebben ze twee lanceerbuizen voor antitank-raketten, met een bereik van enkele kilometers. Dit is geen klein grut. Als je ze op de juiste manier gebruikt, kan je Rusland hier heel veel pijn mee doen.”

Een Duits Marder-voertuig tijdens een oefening. Beeld AFP

Gecombineerde oorlogsvoering

Die juiste manier wordt in de moderne krijgskunde ‘combined arms warfare’ genoemd, een tactiek die militair inzicht, vernuft, veel training, en vooral ook voldoende voertuigen vereist. “Met 40 of 50 Bradleys’ en Marders op zich ben je niet veel, Oekraïne zal er uiteindelijk meer nodig hebben. Ze renderen bovendien het beste in samenspel met andere wapensystemen”, legt Simoens uit. Vandaar de aanhoudende vraag van Oekraïens president Zelensky om ook moderne westerse tanks te krijgen, zoals de Amerikaanse M1-Abrams en de Duitse Leopard 2. De Oekraïense opperbevelhebber Valerij Zaloezjnyj zei eind december dat Oekraïne minstens 300 tanks, 600 tot 700 infanterievoertuigen en 300 houwitsers nodig heeft om een tegenoffensief te kunnen beginnen.

Voorlopig weigert het westen echter nog altijd om tanks te leveren, uit vrees voor een Russische escalatie. Toch zou er in de westerse hoofdkwartieren wel degelijk over gesproken worden. Nieuwssite Politico citeert twee hoge Amerikaanse overheidsbronnen die de pantservoertuigen “een mogelijke wegbereider voor echte tanks” noemen. Pas dan zou Oekraïne met gelijke of zelfs betere wapens tegenover het Russische leger komen te staan.

Ook Simoens is ervan overtuigd dat er uiteindelijk tanks gestuurd zullen worden. “Het is niet ‘too little, too late’, maar wel altijd little, zeker in het begin, en late. Deze gevechtsvoertuigen hadden al in april 2022 gestuurd moeten worden om het tegenoffensief in Charkiv te ondersteunen. Ook nu blijft het westen voorzichtig om de Russen niet te veel voor het hoofd te stoten, terwijl ze wel zeggen dat ze Oekraïne ten volle steunen. In feite klopt dat niet.”