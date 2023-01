Conflict tussen Wagner-huurlingen en Kremlin escaleert: ‘Grootste gevaar is niet de VS, wel interne corruptie en bureaucratie’

“Ik ben niet erg bezorgd over de acties van de Verenigde Staten”, zo werd Prigozjin deze namiddag geciteerd op het perskanaal van Wagner. De Amerikanen vormen volgens hem wel degelijk “een serieuze tegenstander, maar op dit moment niet de belangrijkste”. Schadelijker voor de Wagner-groep is daarentegen “onze interne strijd, corruptie, bureaucratie en ambtenaren die op hun plek willen blijven zitten”.

Prigozjin beklaagt zich er ook over dat “de laatste tijd in de media actief geprobeerd wordt om de uitdrukking ‘Wagner' te verbieden, niet hardop uit te spreken en als de pest te vermijden”. “Ze proberen voortdurend de overwinning te stelen van de Wagner-jongens, en praten over de aanwezigheid van onbekenden, alleen maar om hun verdiensten te kleineren.” Nochtans zijn het zijn huurlingen die “het harde werk doen zodat de Russen goed kunnen slapen”.

Met de harde uithaal van Prigozjin lijkt de rivaliteit tussen het ‘reguliere’ Russische leger dat afhangt van het ministerie van Defensie en de Wagner-groep steeds meer te evolueren richting kookpunt. De Wagner-huurlingen vechten al maandenlang om de Oekraïense stad Bachmoet en omgeving, en boekten deze week hun eerste successen in Soledar, een tiental kilometer ten noorden van Bachmoet. Al evenlang bekritiseert Prigozjin de fouten van het gewone leger, de Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe, en de bureaucratie en corruptie die in het leger zouden spelen.

Veel analisten gaan ervan uit dat Prigozjin met de aanhoudende aanvallen op Soledar en Bachmoet, in combinatie met de kritiek op het leger, vooral zijn prestige binnen het Kremlin wil verhogen. Woensdag al verklaarde Prigozjin dat Soledar gevallen was, wat door het ministerie van Defensie toen nog werd ontkend. Vanochtend claimde Moskou de overwinning wel, maar zonder daarbij ook maar één woord aan Wagner te spenderen, terwijl Prigozjin woensdag nog zijn best deed om duidelijk te maken dat alleen Wagner-strijders zijn betrokken bij de strijd om Soledar.

Opvallend: na Prigozjins boze commentaar zag het Kremlin zich vanavond genoodzaakt een “verduidelijking” de wereld in te sturen. Op het officiële Telegram-kanaal van het ministerie van Defensie verscheen een bericht “ter opheldering” van “de samenstelling en deelname van verschillende eenheden aan de bevrijding van de stad Soledar”. Het ministerie van Defensie benadrukt daarin dat de aanvallen “door een diverse groepering van Russische troepen werden uitgevoerd, volgens één plan”. Het reguliere leger voerde verschillende delen van dat plan uit, maar “wat betreft de directe aanval op de door Oekraïne bezette (sic) stadswijken van Soledar, werd deze gevechtsmissie met succes volbracht door het moedige en onbaatzuchtige optreden van de vrijwilligers van de aanvalseenheden van de Wagner-groep”.

Oekraïne blijft ondertussen volhouden dat het plaatsje dat bekendstaat om zijn zoutmijnen nog niet volledig onder Russische controle is. Een Oekraïense soldaat in de nabijgelegen stad Bachmoet zei tegen CNN dat legereenheden nog altijd standhouden aan de rand van Soledar. Een verslaggever van de Amerikaanse zender zei echter getuige te zijn van wat volgens hem leek op een georganiseerde terugtrekking. Beelden op sociale media lijken er eveneens op te wijzen dat de Russen het volledige dorp controleren.