China wil met vredesvoorstel Oekraïne komen en haalt fel uit naar de VS: ‘Gaan ze alle ballonnen neerschieten?’

Wang zei niet op welke krachten hij doelde, maar zijn betoog op de veiligheidsconferentie in München bevatte felle uithalen naar de Verenigde Staten. Hij noemde het Amerikaanse optreden in de ‘balloncrisis’ onvoorstelbaar, hysterisch en absurd. “Er zijn zoveel ballonnen in de wereld, gaan de VS die allemaal neerschieten?” Ook verweet hij de VS unilateralisme en protectionisme op handelsgebied.

De afgelopen dagen heeft Wang gesprekken gehad met bondskanselier Scholz, president Macron en zijn Italiaanse collega Antonio Tajani. Hij zou zijn Europese partners een ‘volledige herstart’ van de samenwerking hebben aangeboden. Experts zien er ook een poging in een wig te drijven tussen Europese landen en de VS, die inzake Oekraïne verenigd optreden.

Wang deed tijdens zijn toespraak in München de suggestie “kalm na te denken, vooral onze vrienden in Europa, over inspanningen die we kunnen ondernemen over manieren om deze oorlog te stoppen”. Hij verdedigde China’s opstelling in de oorlog door te zeggen dat het land “noch een inactieve toeschouwer was geweest noch olie op het vuur had gegooid”.

‘Territoriale integriteit’

China zal zijn gedachten over een politieke oplossing voor de oorlog presenteren, waarbij volgens Wang respect voor de territoriale integriteit van landen een uitgangspunt is. Volgens Tajani zal president Xi deze plannen toelichten in een toespraak op 24 februari, een jaar na de grootscheepse Russische invasie van Oekraïne.

Volgens de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock is het “goed” als China met een vredesvoorstel wil komen, maar ze herinnerde er aan “dat een rechtvaardige vrede betekent het niet belonen van de agressor, maar staan voor het internationaal recht en voor diegenen die zijn aangevallen”. Vrede kan volgens Baerbock alleen gebaseerd zijn op erkenning van de territoriale integriteit en soevereiniteit van elk land. “Een rechtvaardige vrede gaat er van uit dat de partij die de territoriale integriteit heeft geschonden, Rusland, zijn troepen terugtrekt uit bezet land.”

Europese landen hebben China, dat claimt neutraal te zijn in de oorlog, het afgelopen jaar tevergeefs gevraagd om behalve met de Russische president Poetin ook met de Oekraïense president Zelensky te communiceren. Wang gaf in München wel opnieuw een sterke verklaring af tegen het gebruik van kernwapens. Hij herhaalde het standpunt dat “een kernoorlog niet gewonnen kan worden en nooit uitgevochten moet worden” en zei dat China tegen elke aanval op kerncentrales is.