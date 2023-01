Britten beloven moderne westerse tanks aan Oekraïne, Zelensky hoopt dat andere landen volgen

Al maanden vraagt Oekraïne het Westen om dergelijke tanks, die een grote rol kunnen spelen bij offensieven waarmee Oekraïne land op Rusland wil heroveren. De levering van tanks zou een forse opschaling van de militaire steun betekenen van westerse bondgenoten. Zij weifelen hierover, ogenschijnlijk beducht voor de reactie van Moskou. Nu de Britten de hobbel hebben genomen, hoopt president Zelenksy dat meer landen volgen, schreef hij in een reactie op Twitter.

Daarbij kijkt hij in het bijzonder naar Duitsland, bouwer van de Leopard 2. Bondskanselier Scholz zegt leveringen aan Oekraïne van deze tanks alleen te overwegen als de Amerikanen hun M1 Abrams-tanks sturen, Washington maakt nog geen aanstalten.

Polen heeft aangegeven Leopards te willen leveren, maar president Duda stelde vorige week de verwachtingen alweer bij door te zeggen dat zijn land alleen tanks zal schenken in samenwerking met andere landen. Mogelijk volgen er aanstaande vrijdag meer aankondigingen, als de Oekraïense bondgenoten bijeenkomen in de Duitse plaats Ramstein voor overleg over de oorlog.

Pantservoertuigen

Begin januari beloofden Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten om gepantserde infanteriegevechtsvoertuigen te sturen. Het gaat om veertig Duitse Marders, vijftig Amerikaanse Bradleys en een onbekend aantal Franse AMX-10 RC’s. Dergelijke voertuigen zijn lichter dan tanks en voor een belangrijk deel bedoeld om soldaten te vervoeren in de buurt van het front of tijdens een offensief. Daadwerkelijke tanks waren toen nog een stap te ver.

Volgens de Britse regering is het tijd om de stap toch te zetten: ze ziet kansen voor Oekraïne om het Russische leger zware klappen toe te brengen, dat nog steeds kampt met logistieke problemen en een laag moreel. Het is noodzakelijk ‘om dit moment aan te grijpen met een versterking van de wereldwijde militaire en diplomatieke steun aan Oekraïne’, aldus de regeringsverklaring.

Hoeveel tanks Londen precies stuurt, en op welke termijn, is nog niet bekendgemaakt. Maandag meldde Sky News op basis van ingewijden dat de regering van Sunak het leveren van tien tanks overwoog. Oekraïne heeft zijn westerse bondgenoten eerder om driehonderd tanks gevraagd. De Britse regering wil ook meer artilleriesystemen sturen, heeft Sunak beloofd aan Zelensky.

De Challenger 2 is de belangrijkste gevechtstank van het Britse leger en werd onder meer veelvuldig ingezet tijdens de oorlog in Irak. Het meer dan 60 ton wegende voertuig kan snelheden van 59 kilometer per uur behalen. Dit soort tanks fungeren als stootwapens: ze kunnen door hun dikke bepantsering en snelheid relatief dichtbij de vijand komen en met hun zware kanonnen vijandelijke stellingen of andere tanks opblazen.

Sovjet-tanks

Europese bondgenoten, waaronder Polen, hebben Oekraïne wel van ongeveer vierhonderd tanks voorzien die nog stammen uit de Sovjettijd. Negentig hiervan zijn door Nederland en de Verenigde Staten gekocht van Tsjechië en vervolgens naar Oekraïne gestuurd. Deze gelden echter als minderwaardig aan modernere tanks, die onder meer wendbaarder, accurater en beter beschermd zijn.