Bondgenoten leveren ‘nooit geziene’ hoeveelheid militaire steun aan Oekraïne: om deze wapens en voertuigen gaat het

Verenigde Staten

De Verenigde Staten spannen opnieuw de kroon en kondigden voor nog eens 2,5 miljard dollar (2,3 miljard euro) militaire hulp voor Oekraïne aan, na een pakket van 3 miljard dollar begin deze maand. Minister van Defensie Lloyd Austin noemde de bijeenkomst in Ramstein vandaag “een afspraak met de geschiedenis” en “niet het moment om in te binden”.

Volg alle ontwikkelingen over de top in Ramstein ook in onze liveblog

In de nieuwe bundel die het Amerikaanse ministerie van Defensie donderdagavond bekendmaakte, zitten niet de door Kiev gevraagde zware Abrams-tanks, maar wel extra en nieuwe gepantserde gevechtsvoertuigen, waaronder 59 Bradleys en 90 Strykers. Daarmee heeft Oekraïne ondertussen genoeg pantservoertuigen om twee brigades mee uit te rusten, aldus het Pentagon.

Today the United States announced a significant new package of security assistance, including Stryker armored personnel carriers, air defense and artillery, surface to air missiles, and small arms and ammo. As Ukraine pushes back Russia’s forces, we remain #UnitedWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) 20 januari 2023

In tegenstelling tot wat Amerikaanse media schreven omvat het nieuwe wapenpakket geen nieuwe raketten met een groter vuurbereik. Omdat die nog besteld moeten worden bij de defensie-industrie, is er goedkeuring van het Congres voor nodig. Dit pakket komt volledig uit de voorraden van het Pentagon, waardoor het president Biden zelf is die erover mag beslissen.

Wel krijgt Oekraïne nieuwe Avenger-luchtverdedigingssystemen en grote hoeveelheden artillerie- en gewone munitie, onder andere voor de Himars-raketlanceerders.

Verenigd Koninkrijk

Het Verenigd Koninkrijk gaat 600 extra Brimstone-raketten sturen. Zaterdag kondigde Londen ook al aan dat het als eerste westerse land tanks zal leveren aan Oekraïne. Het gaat voorlopig om 14 Challenger 2-tanks. Daarbovenop komen 30 stuks artillerie, een 200-tal gepantserde gevechtsvoertuigen, luchtafweerraketten en andere munitie. Ook willen de Britten dit jaar nog 20.000 Oekraïense militairen opleiden.

De Britse defensieminister Ben Wallace ondertekende donderdag aan de vooravond van de Ramstein-meeting samen met acht andere NAVO-landen in Estland al plechtig de ‘Belofte van Tallinn’. Daarin beloven het Verenigd Koninkrijk, Estland, Polen, Letland, Litouwen, Denemarken, Tsjechië, Nederland en Slovakije er alles aan te zullen blijven doen om “Oekraïne te steunen in zijn heroïsch verzet tegen de illegale en niet-uitgelokte Russische agressie”. Samen willen ze Oekraïne helpen “om de stap te zetten van verzet naar verdrijving van de Russische troepen van Oekraïens grondgebied”.

De Britse minister van Defensie Ben Wallace bij een aantal Britse Challenger 2-tanks, donderdag in Estland. Beeld ANP / EPA

Daar zijn behalve meer artillerie echter ook gevechtstanks voor nodig, schrijven ze. “Daarom verbinden wij ons ertoe collectief te streven naar de levering van een ongeziene hoeveelheid donaties, waaronder tanks, zware artillerie, luchtverdediging, munitie en infanteriegevechtsvoertuigen voor de verdediging van Oekraïne.”

“Als president Poetin erop rekent dat we ons dit jaar gaan vervelen, heeft hij het mis”, vatte Wallace het samen.

Zweden

Zweden gaat zijn krachtige Archer-artilleriesysteem, een mobiele houwitser waar Kiev al maanden om vraagt, naar Oekraïne sturen. De zelfrijdende Archers behoren tot de beste en modernste ter wereld.

Ze zijn sinds 2011 in het bezit van het Zweedse leger en zijn in staat om in 2,5 minuten tijd 20 artilleriegranaten tot 50 kilometer ver af te vuren zonder dat iemand van de bemanning moet uitstappen. Na het vuren kan de truck meteen weer wegrijden om tegenvuur te ontwijken. Allicht zullen de komende maanden 12 Archers geleverd worden.

Een Zweeds Archer-artilleriesysteem. Beeld rv

Zweden zal ook 50 CV90-infanteriegevechtsvoertuigen en draagbare antitankraketten naar Oekraïne sturen, zo deelde premier Ulf Kristersson donderdag mee op een persconferentie. De 35 ton zware gepantserde infanterievoertuigen op rupsbanden hebben een topsnelheid van 72 km/u en zijn afhankelijk van de versie uitgerust met een 30-, 35-, of 40mm-kanon. Het totaalpakket aan nieuwe wapensteun is goed voor 380 miljoen euro.

Denemarken

Denemarken zal zijn volledige vloot van 19 Caesar-houwitsers die het in Frankrijk heeft besteld meteen doorsturen naar Oekraïne, kondigde de Deense minister van Defensie Jakob Ellemann-Jensen donderdag aan. De Caesar wordt vervaardigd door de Franse groep Nexter.

Het gaat om een vrachtwagen uitgerust met een kanon van het kaliber 155 mm. De projectielen kunnen tot 40 kilometer ver doel raken. Het grote voordeel is dat Oekraïne de Caesar al maandenlang inzet na een donatie door Frankrijk vorig jaar. “Dit is een zeer belangrijke en betekenisvolle bijdrage”, aldus Elleman-Jensen.

De zelfrijdende Caesar-houwitsers worden op het slagveld van Oekraïne veelvuldig ingezet (foto: archiefbeeld). Beeld AFP

Denemarken bestelde in 2017 15 systemen bij Nexter, en bestelde er in 2019 nog eens 4 bij. Maar de levering liep vertraging op, waardoor slechts een deel van de bestelling al is aangekomen. De rest van de Caesars zou binnen een half jaar geleverd worden.

Daarnaast wil Denemarken ook de opleiding van Oekraïense militairen verderzetten.

Finland

De Finse regering maakte vanochtend bekend haar twaalfde en grootste wapensteunpakket tot nu toe aan Oekraïne te leveren, ter waarde van maar liefst 400 miljoen euro. De elf voorgaande pakketten samen waren goed voor 190 miljoen euro, wat dus een verdrievoudiging betekent.

Om veiligheidsredenen wordt de inhoud van de wapenleveranties niet bekendgemaakt, maar minister van Defensie Mikko Savola bevestigde dat het gaat om “zware artillerie en munitie” en zei dat Finland rekening heeft gehouden met “de Oekraïense noden en voorraden”. Ook wordt niet gezegd wanneer de wapens en voertuigen gestuurd zullen worden.

Finland is ook bereid om een deel van zijn Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, maar daarvoor is het wachten op goedkeuring uit Duitsland. In Ramstein zal Finland ook een samenwerkingsakkoord ondertekenen met Zweden, dat belooft Finland indien nodig militair bij te staan. “De gezamenlijke steun aan Oekraïne is een teken van diep vertrouwen in elkaar en een toenemende samenwerking tussen Finland en Zweden”, klonk het vanuit Helsinki.

Polen

De Poolse regering staat klaar om 14 Leopard 2-tanks naar Oekraïne te sturen, inclusief 1.000 stuks munitie, maar wacht nog steeds op goedkeuring van de Duitse bondskanselier Olaf Scholz. De druk op Duitsland om de levering goed te keuren neemt steeds meer toe, omdat Polen bijvoorbeeld al heeft gesuggereerd een Duitse machtiging niet te zullen afwachten als die te lang uitblijft.

Daarnaast kondigde het land donderdag al aan om S-60-luchtafweergeschut met 70.000 stuks munitie te sturen.

Een Poolse Leopard 2-tank tijdens een training. Beeld AFP

Letland

Letland wil tientallen draagbare luchtafweerraketten van het type Stinger sturen, twee Mi-8-transporthelikopters, machinegeweren en verkenningsdrones. Ook wil het training voorzien voor 2.000 Oekraïense soldaten.

Estland

Estland wil zijn volledige vloot FH-70 155mm-houwitsers aan Oekraïne doneren, net als D-30-houwitsers, honderden M2-antitankwapens en duizenden stuks 155 mm-munitie voor artillerie. Het gaat om een recordbedrag van 113 miljoen euro voor het land. In totaal heeft Estland al 1 procent van zijn bruto binnenlands product aan wapensteun voor Oekraïne gespendeerd, aldus het ministerie van Defensie.

“De vrije wereld moet doorgaan met wapenhulp aan Oekraïne, en wel op veel grotere schaal en sneller”, zei Kaja Kallas, de premier van Estland. “Alle landen moeten hun voorraden onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de industrieën meer en sneller kunnen produceren.”

Litouwen

Litouwen beloofde donderdag net als Letland twee Mi-8-transporthelikopters, en wil ‘enkele dozijnen’ luchtafweergeschut en munitie leveren.

Nederland

Het Nederlandse kabinet is bereid te betalen voor moderne Leopard 2-tanks die andere landen naar Oekraïne sturen. Op eenzelfde wijze heeft Nederland eerder al bijgedragen aan tientallen oude Sovjettanks die Tsjechië aan Oekraïne heeft geleverd. “Dat is zeker iets wat we bereid zijn te doen”, zei defensieminister Kajsa Ollongren tegen persbureau Bloomberg in het Zwitserse Davos.

Volgens Ollongren moet de levering wel in coalitieverband binnen Europa of de NAVO plaatsvinden. Nederland heeft zelf geen Leopard 2-tanks, maar leaset er 18 van Duitsland. “We wachten op het standpunt van Duitsland hierover, maar ik ben er voorstander van dat we een oplossing proberen te vinden en tanks naar Oekraïne sturen”, aldus Ollongren.

Het kabinet zal ook kijken naar het leveren van F-16-gevechtsvliegtuigen als de regering in Kiev daar om vraagt, maakte minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) duidelijk tijdens een debat in de Tweede Kamer. Het kabinet zal met een “open blik” naar zo’n verzoek kijken.

Nederland kondigde eerder deze week al aan bereid te zijn Patriot-luchtafweer te sturen. Het wil zich aansluiten bij een initiatief van Duitsland en de VS. De Patriots moeten bescherming bieden tegen Russische raket- en droneaanvallen.

Een Patriot-luchtverdedigingssysteem. Beeld AFP

Canada

De Canadese minister van Defensie Anita Anand heeft bij een onaangekondigd bezoek aan Kiev 200 extra gepantserde infanterievoertuigen van het type Senator beloofd. Vorig jaar in mei kreeg de Oekraïense grenswacht er al 8. Oekraïne had volgens Canada specifiek om dergelijke voertuigen gevraagd.

De pantserwagens, die pas sinds 2018 geproduceerd worden en de modernste voertuigen van het Canadese leger vormen, kunnen behalve een crew van twee personen nog eens tien soldaten vervoeren. Het pantser is in staat kogelinslagen en explosies te weerstaan, en op het dak kunnen verschillende wapens gemonteerd worden, waaronder mitrailleurs en antitankwapens.

De Senator-voertuigen van de Canadese producent Roshel zijn minder sterk dan bijvoorbeeld de Bradley-infanterievoertuigen die door de Verenigde Staten zijn beloofd, maar daartegenover staat dat ze wendbaarder en sneller zijn. Bedoeling is alle 200 voertuigen tegen de zomer geleverd te hebben. De prijs bedraagt 90 miljoen Canadese dollar (62 miljoen euro), onderdeel van een hulppakket van 500 miljoen dollar (345 miljoen euro).

Of Canada ook Leopard 2-tanks naar Oekraïne zal sturen, als deel van een internationale coalitie, is nog niet duidelijk. Maandag zei premier Justin Trudeau dat niet uit te sluiten en alle aanvragen te willen onderzoeken, maar “op dit moment zijn we er nog niet wat betreft de Leopard 2-tanks”.