Biden: ‘Poetin heeft de oorlog in Oekraïne al verloren’

“Hij kan de oorlog morgen beëindigen, hij moet enkel zeggen ‘ik stop ermee’”, zo zei Biden tijdens een bezoek aan Finland, dat zich recent bij de NAVO voegde. “Maar hij kan de oorlog in Oekraïne op geen enkele manier winnen. Hij heeft al verloren”, zei hij, wijzend op het gebrek aan middelen en de economische problemen waarmee Rusland momenteel kampt. Hoewel het Oekraïense tegenoffensief slechts gestaag vordert, zal dit Moskou toch leiden naar de onderhandelingstafel, zo verzekerde Biden nog.

Verder had de president het nog eens over de toetreding van Oekraïne tot de NAVO. Tijdens de top van de alliantie in Vilnius deze week konden de lidstaten geen concreet tijdschema aan Kiev voorleggen. “De vraag is niet of ze wel of niet lid moeten worden van de NAVO, maar wanneer ze lid kunnen worden, en ze zullen lid worden van de NAVO”, aldus Biden.

Poetin denkt daar uiteraard anders over. “Ik weet zeker dat dit de veiligheid van Oekraïne zelf niet ten goede zal komen, de wereld veel kwetsbaarder zal maken en zal leiden tot extra spanningen in de internationale arena”, zei hij. Eerder had de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gewaarschuwd dat zijn land de levering van moderne gevechtsvliegtuigen als de F-16 aan Oekraïne door het Westen als een nucleaire bedreiging beschouwt.

“Ik denk niet dat er een reëel vooruitzicht is dat Poetin kernwapens zal gebruiken. Niet alleen het Westen, maar ook China en de rest van de wereld hebben gezegd: ‘Doe dat niet’”, reageerde Biden.