Belgische fixer in Kiev: ‘Je weet pas hoe je tijdens een bombardement reageert wanneer je er plots middenin zit’

Waar de meesten op de vlucht slaan voor oorlogsgeweld, repte de Antwerpse Anastacia Galouchka zich juist naar Kiev, toen Rusland Oekraïne ­binnenviel. Daar ging ze aan de slag als fixer voor ­journalisten van de ­Amerikaanse krant The Washington Post: ze staat hen ter plaatse bij en bemiddelt voor hen. ‘Natuurlijk ben ik af en toe bang om te sterven. Maar ik moet de wereld laten weten wat hier gebeurt.’

Anastacia Galouchka was nog maar pas naar Italië verhuisd. Voor een job bij de Verenigde Naties en een dieet van pizza, wijn en veel zon. “Dat had me perfect moeten liggen”, vertelt ze. Maar op 24 februari 2022, de dag dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen, werd dat hele toekomstplan overhoopgegooid.

Om te begrijpen waarom dat zo is, moeten we terug naar 1990 wanneer de ouders van Anastacia vanuit Oekraïne in Antwerpen arriveerden. Volgens wat op hun papieren stond, waren ze hier op familiebezoek. Maar één bezoek aan een Belgische supermarkt was voor het koppel genoeg om te beslissen dat ze niet meer terug wilden naar de langzaam maar zeker uit elkaar vallende Sovjet-Unie. In hun thuisland stonden ze vaak uren in de rij voor een doos eieren en een paar flessen melk. In België bleken de winkelrekken vol te liggen met producten die ze nog nooit hadden gezien. “Toen ze hier pas waren, maakten ze er een sport van om bij ieder winkelbezoek iets van groenten en fruit te kopen dat ze niet kenden”, vertelt Galouchka. “Volgens het verhaal dat ze daarover vertelden, hebben ze dat weken aan een stuk volgehouden.”

Gevlucht

Het koppel mag dan wel naar België zijn gevlucht, ze vonden het wel belangrijk dat hun kinderen weten waar hun roots liggen. Dus moest de kleine Anastacia – die in ‘93 geboren werd – samen met haar twee broers op zaterdagvoormiddag naar de Oekraïense school om de taal, de cultuur en de geschiedenis van dat land te leren kennen. “Als kind haatte ik die zaterdagen”, vertelt ze. “En er is ook weinig van blijven plakken.” Maar een band met Oekraïne was er wel. Toen Galouchka, die ondertussen afstudeerde als advocate, een beetje in de knoei raakte met haar professionele toekomstplannen, besloot ze naar Kiev te trekken. Daar kon ze – dankzij haar talenkennis – aan de slag bij het International Centre for Policy Studies.

“Aanvankelijk met het plan om daar slechts zes maanden te blijven”, legt ze uit. “Even de resetknop indrukken en dan terug naar Brussel.” Maar dat draaide anders uit. “Ik mocht in Kiev – ondanks mijn leeftijd – heel veel interessante dingen doen. Rapporten schrijven over het nut van sancties tegen Rusland bijvoorbeeld, of briefings organiseren voor internationale diplomaten. Bij een gelijkaardige organisatie in Brussel zou mijn job vooral uit het halen van koffie bestaan.” Kiev bleek ook na de kantooruren een meevaller. “Mijn ogen zijn daar echt opengegaan. Ik had altijd het idee dat Oekraïne een behoorlijk conservatief land was, maar toen ik meer mensen van mijn generatie leerde kennen, heb ik dat idee moeten bijsturen. Oekraïne is op veel vlakken liberaler dan België.” Galouchka bouwde in Kiev ook een hechte vriendenkring uit. “Een groep van een dertigtal mensen die elkaar bijna elke dag zagen. Drie jaar lang hebben we lief en leed gedeeld.”

Invasie

Het waren die vrienden die Galouchka – die ondertussen door de Verenigde Naties naar Rome was gelokt – op 24 februari plots berichten stuurden. Berichten waarin ze het hadden over bommen, slachtoffers en afscheid nemen. “De invasie is op een donderdag begonnen”, vertelt ze. “Op zondag heb ik een mail gestuurd naar al mijn collega’s om hen te laten weten dat ik naar Kiev vertrok. Ik weet dat het voor veel mensen waanzin lijkt om naar een land te trekken dat net in een oorlog is gestort. Maar wanneer je plots vrienden aan de lijn krijgt die afscheid van je willen nemen, verandert er iets in je denken. Ik kon niet aan de zijlijn blijven staan. Ik moest iets doen.”

Anastacia’s vader probeerde haar nog te overtuigen om vanuit het buitenland hulpacties voor Oekraïne op te starten, maar dat zag ze niet zitten. “Ik moest daar zijn. Bij de mensen die ik graag zag.” Bovendien had ze een duidelijk plan. “Ik had dankzij mijn vorige job al contacten met journalisten. Via hen wist ik dat ze fixers zochten.” Die fixers zijn de mensen die in conflictgebieden de levenslijn vormen voor de buitenlandse journalisten die daar neerstrijken. Een fixer vertaalt, zorgt voor de nodige lokale contacten en regelt alle andere praktische zaken voor zijn of haar journalisten.

Bombardement

Een job op haar lijf geschreven, vond Galouchka. Al dacht niet iedereen in haar omgeving daar ook zo over. “Mijn ouders bijvoorbeeld vroegen meteen: ‘Je bent daar toch niet voor opgeleid?’ Dat klopt, maar dat is bij geen van de fixers die in Oekraïne aan de slag zijn het geval. Er bestaat geen cursus fixer aan de universiteit. Er zijn geen opleidingen waarbij een bombardement wordt gesimuleerd. Je weet pas hoe je in zo’n situatie reageert wanneer je er effectief in terechtkomt.”

Dat gebeurde sneller dan Galouchka had gedacht. “Toen ik in Lviv arriveerde, de stad die op dat moment het makkelijkst te bereiken was, en daar aan de slag ging als fixer, was het plan aanvankelijk om niet dichter bij het front te gaan dan West-Oekraïne. Maar op dag drie zaten we al ten zuiden van Kiev, een pak verder dan de grens die ik voor mezelf getrokken had. En op dag zeven zaten we in Charkov, vlak aan het front. Tot zo ver de belofte aan mezelf. (lacht) Ik heb mezelf gepusht op bepaalde momenten. Ik vind het eng, ik heb schrik en af en toe denk ik dat ik ga sterven. Maar ik heb gemerkt dat ik nooit blokkeer. Het licht gaat nooit helemaal uit. Ik slaag er op een of andere manier in om op precaire momenten alle ruis van buitenaf af te sluiten en me te concentreren op wat ik moet doen.”

geolied team

Het helpt dat ze daarbij op een geolied team kan rekenen, vertelt ze. Galouchka gaat tegenwoordig meestal op pad in opdracht van de Amerikaanse krant The Washington Post. Met journalisten die al behoorlijk wat ervaring hebben in oorlogsgebied. “Zij zullen me nooit laten vertrekken naar een situatie die niet oké is.”

Galouchka vertelt over de voorbereiding die aan zo’n trip richting front voorafgaat. “We stellen daarbij altijd dezelfde vragen. Wordt er geschoten? Hoe vaak gebeurt dat? Zijn er ook grondtroepen actief? Is er drone-activiteit? Op basis van de antwoorden die we krijgen, bepalen we onze strategie. Trekken we echt naar een hotspot die vaker onder vuur ligt, dan zorgen we er bijvoorbeeld voor dat we slechts heel kort ter plaatse blijven. Er zijn ook altijd twee wagens. Een waarmee we naar de locatie zelf rijden en een die een paar kilometer verderop blijft staan. Voor het geval er iets met die eerste wagen gebeurt. Je wil geen platte band moeten vervangen terwijl er volop heen en weer geschoten wordt.” Bij zo’n risicoanalyse komt ook een stuk statistiek en kansrekening kijken, zo blijkt. “Wanneer er in Kiev – een stad van vijf miljoen inwoners – een raket naar beneden komt, kan ze enkel met heel veel pech op jouw kop terechtkomen. Wanneer er op een dorp met duizend inwoners om het uur zo’n raket gedropt wordt, is het al een stuk spannender.

Clusterbommen

In de documentaire War Junkies, momenteel op Streamz te zien, vertelt Galouchka hoe zij en haar team tijdens een reportage bij een Oekraïense tankbrigade plots door de Russische troepen onder vuur werd genomen met clusterbommen. Pas na twee bombardementen, waarbij ze moest schuilen onder één van de tanks, kon ze ontkomen. “Dat was echt een close call. Maar je weet dat je vroeg of laat in zo’n situatie zal belanden. Je moet dat gewoon accepteren.”

Anastacia Galouchka in 'War Junkies', nu te zien op Netflix. Beeld Streamz

Het komt eropaan jezelf de vraag te blijven stellen waarom je op dat moment op die bepaalde plaats bent, legt ze uit. “Ben je daar met een goede reden? Ik vind het bijvoorbeeld heel belangrijk die jongens aan het front een stem te geven. Dat is voor mij reden genoeg om naar dat front te blijven reizen. Ook al bestaat de kans dat ik daar opnieuw in zo’n hachelijke situatie terechtkom.” Dat de verhalen die haar team maakt, uitgerekend in The Washington Post verschijnen maakt het nog net dat tikkeltje meer de moeite waard. “Dat is tenslotte de krant die de president van Amerika bij het ontbijt leest.”

Soldaten

Galouchka doet haar verhaal alsof alles wat ze het voorbije jaar meemaakte de normaalste zaak ter wereld is. Al begint het na dertien maanden oorlog toch te wegen, geeft ze toe. “Vooral omdat het nooit stopt. Als fixer is het belangrijk om contacten te leggen en die ook te onderhouden. Wanneer ik soldaten leer kennen, wil ik die niet enkel een berichtje sturen wanneer ik hen nodig heb. Ook tussendoor pols ik geregeld naar hoe het hen vergaat. Maar dat betekent wel dat ik nooit eens mijn gsm gewoon kan afzetten. Ook wanneer ik – zoals nu – in België ben, doe ik dat niet. Ik kan niet zomaar een paar weken van de radar verdwijnen. Maar dat zorgt er wel voor dat ik zelfs als ik hier ben toch voor een groot stuk daar blijf.”

De gruwel die ze de voorbije dertien maanden te zien kreeg, eist stilaan zijn tol. Galouchka vertelt over een appartementsgebouw in Dnipro dat na een raketinslag zo goed als helemaal tot puin werd herleid. “Er zijn geen woorden om de pure miserie van zo’n plek te omschrijven. Je ziet verhakkelde lichamen uit dat gebouw – of wat daarvan overblijft – hangen, je spreekt met mensen die alles en iedereen wat hen lief is verloren zijn. Dat hakt er wel in. Na de tweede dag aan dat gebouw heb ik ’s avonds een fles whisky opengedraaid en daar de helft van achterovergeslagen.”

verkrachtingsslachtoffers

Ook de verhalen van de verkrachtingsslachtoffers die ze sprak blijven in Galouchka’s hoofd spoken. Vooral ook omdat ze merkt dat niet elke journalist even fijngevoelig met die getuigenissen om gaat. “Ik zie collega’s in ziekenhuizen binnenstappen met de vraag naar de contactgegevens van deze slachtoffers. Om dan verontwaardigd te zijn wanneer ze die niet krijgen. Stel je voor dat in België hetzelfde gebeurt? Zouden wij het pikken dat journalisten op zoek naar een goed verhaal een ziekenhuis binnenwandelen om te vragen of ze daar toevallig geen slachtoffers van een groepsverkrachting kennen? Al is het natuurlijk dubbel. Ik doe er alles aan om de oorlog in de aandacht te houden, om de wereld te laten zien hoe het er hier aan toe gaat en dan heb je ironisch genoeg dat soort vreselijke verhalen nodig.”

Over hoelang ze het fixer-bestaan nog volhoudt en hoe ze haar toekomst ziet, wil Galouchka niet te veel nadenken. “Het is oorlog. Ik leef van opdracht naar opdracht. Van maand naar maand. Ik heb niet de luxe om ver op voorhand te plannen. Mijn toekomstplannen zijn het raam uitgevlogen toen de oorlog begon.” Over het einde van de oorlog durft ze al evenmin te speculeren. Toch blijft Galouchka wel overtuigd van de – voor Oekraïne – goede afloop. “Al ben ik me er wel van bewust dat het niet het sprookjeseinde wordt waarin Poetin plots doodvalt en alles weer wordt zoals voorheen. Maar Kiev wordt ooit weer een veilige stad. Dat moet ik geloven. Ik kan niet anders.”