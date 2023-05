België en co. bikkelen met Polen over Oekraïens graan: ‘Geruzie hierover kan Rusland in de kaart spelen’

Hoe zit dat met Oekraïens graan?

Oekraïne is een grote graanexporteur, maar door de oorlog in het land kwam deze export in gevaar. Normaal gezien verloopt dit via de Zwarte Zee, maar Rusland bezet Oekraïense havens en belemmert de doorgang van schepen.

Aan het begin van de oorlog kwam graan daarom vast te zitten. De Europese Commissie schrapte vervolgens tijdelijk de invoerheffingen op Oekraïense graan en andere landbouwproducten. Graan kon voortaan belastingvrij over land ingevoerd worden in de EU, en vanuit daar vervoerd worden naar de rest van de wereld, met name richting Afrika en het Midden-Oosten.

Daarnaast hebben veel EU-landen zich aangesloten bij het “Grain from Ukraine” initiatief dat uit de koker van president Zelensky komt. België stapte daar in november als een van de eerste landen in. Doel is om graantransporten uit Oekraïense havens te financieren. Tegen de zomer moet 5 miljoen ton graan verscheept zijn. Zelensky zei eerder te hopen dat zo’n zestig schepen in de eerste helft van 2023 graan zullen vervoeren uit Oekraïense havens. Dit gaat voornamelijk richting Afrika.

Waarom kwamen Polen en co. in verzet?

Het graan vanuit Oekraïne dat over land gaat, komt allereerst aan op de markt van de buurlanden. En dat stoot tegen het zere been van vijf omringende landen. De Europese lidstaten Polen, Hongarije, Slowakije, Roemenië en Bulgarije klagen dat hun boeren in de knel komen door de importen uit Oekraïne.

Neem Polen. Het graan uit Oekraïne stapelde zich eerder dit jaar op in dat land door logistieke problemen, waardoor het niet doorgevoerd werd. Maar vooral kochten handelaren in deze landen het graan uit Oekraïne massaal op, want goedkoop (en hoe langer graan onderweg is, hoe duurder het wordt). Dit graan, eigenlijk bedoeld om door te voeren, werd dan al meteen verhandeld. Dit deed de lokale prijs van graan kelderen. Gevolg: het Oekraïense graan werd een concurrent van boeren in deze landen, klaagden zij.

Maar aan het begin van de oorlog hebben dezelfde boeren enorm geprofiteerd van het feit dat Oekraïens graan vastzat in Oekraïne, stelt Tom Van Goey, een Vlaamse landbouwondernemer in Oekraïne. “Ze verkochten hun graan toen voor een dubbele prijs. Het is daarom nu heel gemakkelijk om te liggen huilen dat Oekraïners graan komen dumpen bij hen. We komen nu terug in een meer realistische situatie. De prijzen van graan zijn wereldwijd aan het zakken”, stelt hij.

In maart trok de Europese Commissie ruim 56 miljoen euro uit om de benadeelde boeren te helpen, maar dat was niet genoeg, vond allereerst Polen. Het land gooide de kont tegen de krib, en blokkeerde graan uit Oekraïne om de eigen markt te beschermen. Ook Hongarije en Slowakije voerden een importverzoek in. Brussel boos, want handelsbeleid is een Europese aangelegenheid en individuele landen kunnen niet vrolijk zelf een verbod instellen. Dat brengt namelijk de interne Europese markt in gevaar.

Toch kwam de Europese Commissie de omringende landen opnieuw tegemoet. In april zegde de Europese Commissie nog eens 100 miljoen euro toe aan door graan gedupeerde boeren. Voorwaarde: Oekraïens graan moet weer worden toegelaten zodat het doorgevoerd kan worden. Daarmee leek het probleem opgelost.

Waarom protesteren 12 Europese landen nu?

Twaalf Europese landen, waaronder België, vragen nu om opheldering over deze tweede batch compensatie richting Oost-Europese lidstaten, bericht Politico. De redactie kon een brief inzien aan de Europese Commissie waarin ministers uit deze twaalf landen hun bezorgdheid uiten over de overeenkomst met deze vijf landen, die volgens hen “de integriteit van de interne markt van de EU ondermijnt”. De overeenkomst kwam tot stand zonder overleg met alle lidstaten, valt in de brief te lezen.

“Deze twaalf landen zeggen dat het speelveld niet meer gelijk is,” stelt professor Europese politiek Hendrik Vos (UGent). “Ze hebben het idee dat andere boeren in de EU nu meer gesponsord worden. Deze landen zeggen: onze boeren kunnen geen aanspraak maken op dat geld, waardoor Poolse en Bulgaarse boeren nu op een goedkopere manier kunnen werken.”

Brengt dit de hele graandeal in gevaar?

Waarschijnlijk niet. De Europese Commissie zal willen vermijden dat er teveel geruzied wordt, zegt Hendrik Vos. “Het zal proberen dit de kiem te smoren, omdat geruzie hierover Rusland in de kaart zou kunnen spelen.” De Europese logica zal zijn dat er nu ook wat geld gezocht wordt om deze twaalf landen te sussen, voorspelt hij.

Wanneer het gemor aanblijft, dreigen er andere dossiers aan gekoppeld te worden die de eenheid in de EU richting Oekraïne kunnen verstoren, vreest Vos. “Over de verhouding met Oekraïne, over het beloofde kandidaat-lidmaatschap, over wapenleveringen. Dan dreigt de EU uiteengerafeld te raken.” De boodschap zal volgens hem blijven dat de EU een eensgezind standpunt houdt over Oekraïne, dat graan via de landweg naar Europa kan komen, en dat er compensatie komt voor alle boeren die daar last van hebben.