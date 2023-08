▶ Beelden tonen hoe Russische helikopter raid uitvoert op Turks vrachtschip op weg naar Oekraïne

Het Russische ministerie van Defensie bevestigde gisteren geluidsopnames van eerder die dag waarop te horen is hoe een Russisch oorlogsschip de Sukru Okan beveelt te stoppen. Omdat de kapitein van het vrachtschip die bevelen negeert, werd er volgens Rusland “met lichte wapens geschoten om het schip tegen te houden”. De Sukru Okan bevond zich op het moment van het incident in internationale wateren en was op weg naar de Oekraïense haven van Izmajil. Die ligt in het zuiden van het land aan de Donau op de grens met Roemenië.

Rusland zegt dat het het schip wilde inspecteren “betreffende het transport van verboden goederen”. Op de nieuwe beelden die van op het vrachtschip in kwestie werden gemaakt, is te zien hoe een Russische Ka-29-gevechtshelikopter boven het dek cirkelt, terwijl bemanningsleden op een rij op het dek zitten. Volgens Moskou mocht het schip na inspectie gewoon verder varen richting de Oekraïense haven.

De rivierhaven van Izmajil, in de oblast Odessa, is een van de voornaamste wegen voor de uitvoer van Oekraïense landbouwproducten, sinds Moskou uit het akkoord voor de export van Oekraïens graan stapte.

Midden vorige maand maakte Rusland een einde aan de graandeal waardoor Oekraïens graan niet langer de zuidelijke havens kon verlaten, aangezien het Russische leger een zeeblokkade voor de Oekraïense havens heeft aangelegd. Op 19 juli waarschuwde Moskou dat elk schip dat toch van of naar de Oekraïense havens reisde als een potentieel transport van militair materieel zou worden beschouwd, en dus als gerechtvaardigd doelwit. Kiev reageerde de volgende dag door te zeggen dat hetzelfde zou gelden voor Russische schepen.

‘Russische provocatie’

Sindsdien is het aantal aanvallen in de Zwarte Zee aan beide kanten toegenomen en het Russische leger heeft Odessa, een belangrijke haven in het zuiden van Oekraïne, en de rivierhavens van Izmajil en Reni al verschillende keren aangevallen.

Het is de eerste keer dat een schip onder buitenlandse vlag door Rusland wordt tegengehouden. Kiev zegt dat het incident “een duidelijke inbreuk op de internationale zeewetten, een daad van piraterij en een misdaad tegen burgerschepen van een derde land in de wateren van andere staten vormt”. Het Oekraïense ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in een mededeling “de Russische provocaties ten strengste” te veroordelen. “Deze acties zijn een duidelijk voorbeeld van Ruslands bewuste politiek om de vrijheid en de veiligheid van commerciële scheepvaart in de Zwarte Zee te bedreigen.”

Enkele weken geleden negeerden al drie internationale vrachtschepen de Russische dreigementen en voeren ze richting de havens van Izmajil en Reni.