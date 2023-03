Bachmoet is ‘een complete hel’, maar Oekraïense leger ontkent terugtrekking

Austin reageerde op de berichten van het front dat de strijd om Bachmoet zijn hoogtepunt nadert en dat het Oekraïense leger zich mogelijk voorbereidt om de stad op te geven. Volgens de bevelhebber van de Oekraïense landmacht die Bachmoet bezocht, generaal Oleksandr Syrsky, werd er in de stad nog nooit eerder zo hard gevochten als nu.

Mocht het Oekraïense leger zich in de komende dagen of weken terugtrekken uit de stad naar gebied ten westen van Bachmoet, dan zal dat volgens de VS geen strategische tegenvaller zijn in de oorlog. Volgens Austin kunnen de Oekraïners vanuit hun nieuwe posities prima een verdere opmars van het Russische leger dieper in de Donetsk-regio tegenhouden.

Symbolische waarde

Rusland, dat al maanden ten koste van grote verliezen Bachmoet probeert te veroveren, hoopt na de inname door te stoten naar de steden Slovjansk en Kramatorsk. De Russen hebben nu nog maar de helft van Donetsk in handen. ‘Bachmoet is meer van symbolische waarde dan van strategische waarde’, aldus Austin. ‘De val van Bachmoet betekent niet noodzakelijkerwijs dat de Russen de koers van deze strijd zullen hebben veranderd.’

Zelensky’s kantoor probeerde na het militaire topoverleg geruchten de kop in te drukken dat het leger zich klaarmaakt om Bachmoet op te geven. Volgens zijn medewerkers hebben de generaals zich uitgesproken voor het ‘voortzetten van de verdediging van de stad en het versterken van de posities in Bachmoet.’

Zelensky zei eerder dat Oekraïners ‘zullen vechten zolang wij kunnen’. De laatste keer dat het leger zich terugtrok uit een stad, na een maandenlange Russische belegering, was in de zomer uit Severodonetsk en later Lysychansk. Toen viel de regio Loehansk helemaal in Russische handen.

‘Een complete hel’

Volgens de Amerikaanse denktank Institute for the Study of War, dat de oorlog nauwgezet volgt, zijn er nog geen aanwijzingen dat een grootschalige terugtrekking van het Oekraïense leger uit Bachmoet op handen is. Wel wees het instituut er maandag op dat het leger bezig is met een tactische terugtrekking uit oostelijke delen van de stad. Het Russische privé-leger Wagner, dat een flink deel van de strijd voert, claimt Bachmoet grotendeels te hebben omsingeld. De Oekraïense posities worden nu zwaar bestookt om de laatste ontsnappingsroutes af te sluiten, zodat de omsingeling van de stad kan worden voltooid.

De Oekraïense commandant Volodymyr Nazarenko ontkende dat een terugtrekking in de komende dagen op handen was. Wel zei hij dat de situatie bar slecht was. ‘Het is een complete hel’, aldus Nazarenko. In de afgelopen dagen heeft het Oekraïense leger moeten toezien hoe onder andere twee belangrijke bruggen door de Russen werden vernietigd. Een van deze bruggen was cruciaal voor de bevoorrading van Oekraïense eenheden vanuit het stadje Chasiv Yar, dat zo’n vijftien kilometer ten westen van Bachmoet ligt.