Bachmoet dreigt in Russische handen te vallen, maar Poetins troepen moeten zware verliezen incasseren

Het Russische leger heeft zijn grootschalige offensief in de Donbas-regio in het oosten van Oekraïne gelanceerd. Dat stellen de militaire experten van het Amerikaanse Institute for the Study of War (ISW). Vooral in Bachmoet is de situatie nijpend voor de Oekraïense verdedigers, al kampt ook Rusland langs de hele frontlinie met zware verliezen, bewijzen nieuwe beelden.

Het was lang aangekondigd, en volgens steeds meer militaire waarnemers lijkt het nu ook begonnen: het nieuwe Russische offensief om de nog resterende delen van de Donbas die nog in Oekraïense handen zijn onder controle te krijgen. Volgens het ISW hebben “de Russische troepen het initiatief in Oekraïne herwonnen”.

“Minstens drie grote divisies - elk ongeveer 25.000 soldaten sterk - proberen een doorbraak te forceren, maar de Oekraïense soldaten slagen er tot nu toe in hun opmars binnen de perken te houden. In de voorbije week is het tempo van de Russische operaties aan de frontlinie aanzienlijk toegenomen.” Toch zou Rusland nog een deel van zijn beschikbare troepen achter de hand houden, en pas inzetten op die plekken waar het de Oekraïense verdediging als het zwakst beschouwt.

Oekraïense militairen aan het front in Bachmoet. Beeld AP

Bachmoet

De kans is groot dat de frontstad Bachmoet in de provincie Donetsk de komende uren of dagen dan toch in Russische handen zal vallen, na een maandenlang grondoffensief. Van drie kanten rukken duizenden Russische soldaten uur na uur op, met een omcirkelende beweging in het noorden en het zuiden, en een frontale aanval in het oosten. Hoewel de Russische verliezen groot zijn, lijkt het numerieke overwicht stilaan te groot voor de nog resterende Oekraïense soldaten in de stad. Vooral nu de belangrijkste toegangswegen van de stad afgesloten dreigen te worden, is de kans bestaande dat Bachmoet snel geëvacueerd wordt.

Na de val van Soledar ten noorden van Bachmoet enkele weken geleden zijn de Russische troepen de laatste dagen verder kunnen oprukken in westelijke richting. Volgens de laatste gelokaliseerde beelden staan ze op slechts een paar kilometer van de E40-snelweg, die net ten noorden van het centrum van de stad loopt. Dat maakt dat de snelweg naar de steden Slovjansk en Kramatorsk in de praktijk al niet meer voor evacuatie bruikbaar is, aangezien hij onder Russische vuurcontrole ligt.

Ook in het zuiden van de stad is de Russische tactiek duidelijk: de laatste nog resterende Oekraïense aanvoerlijnen afsnijden via een omtrekkende beweging om het centrum heen. Met offensieven zowel richting Ivanivske als richting Tsjasiv Jar wordt stilaan ook de H-32-snelweg voor de Oekraïners niet meer bruikbaar. Daardoor blijven er nog slechts twee kleinere, minder goed berijdbare wegen open om de stad te verlaten.

Loehansk

Ook in Loehansk merken de Oekraïners de laatste dagen toenemende Russische aanvalspogingen, langs de hele noord-zuidlijn van aan de Russische grens tot in Kreminna. Vooral ten westen van die stad probeert het Russische leger de verdedigingslinies te doorbreken, zegt de gouverneur van de regio Loehansk. Kreminna zelf is al maanden in handen van de Russen. Een doorbraak zou de Russische strijdkrachten een stap dichter bij Kramatorsk en Slovjansk brengen.

Volgens gouverneur Serhiy Hajdaj houdt het Oekraïense leger stand, maar heeft het meer wapens, zwaar materieel en artilleriemunitie nodig. “Ik kan bevestigen dat er een aanzienlijke toename is van aanvallen en beschietingen”, zei de regiobestuurder op de Oekraïense televisie. “Tot nu toe hebben ze geen significant succes gehad.” Bij aanvoer van munitie en wapens is volgens hem een tegenoffensief mogelijk.

Kreminna ligt ongeveer 100 kilometer ten noordwesten van de regionale hoofdstad Loehansk. De plaats had voor de Russische invasie een klein jaar geleden ongeveer 18.000 inwoners. Gevreesd wordt dat ook hier Rusland een omtrekkende beweging zal maken en vanuit Soledar in noordelijke richting zal optrekken richting Siversk, en vanuit Kreminna in zuidelijke richting. De nog resterende Oekraïners in Bilohorivka zouden dan in de tang genomen worden.

Bij de recente gevechten bij Kreminna zou het Russische leger wel zware verliezen hebben geleden. Daarbij zou ook voor de allereerste keer een hypermoderne Terminator-tank vernietigd zijn. Die gepantserde voertuigen zijn uitgerust met verschillende zware wapentypes, zoals raketlanceerders, automatische geweren en granaatwerpers, en worden vooral gebruikt voor de ondersteuning van gewone tanks in stedelijke omgevingen. Er zouden er nog maar een tiental van ingezet zijn aan het front in Oekraïne.

This is a first.



A video of a modern Russian BMPT Terminator tank support combat vehicle being destroyed by the Ukrainians near Kreminna in the Luhansk Oblast of Ukraine. pic.twitter.com/ZfY4fGoDwL — Status-6 (@Archer83Able) 9 februari 2023

Voehledar

Ook de gevechten in Voehledar, in het zuiden van de provincie Donetsk, tonen aan dat het Russische offensief niet altijd volgens plan verloopt. Rusland probeert dat volledig kapotgeschoten dorpje al weken in te nemen, maar moet zich na elke aanvalsgolf met zware verliezen terugtrekken.

Het Britse ministerie van Defensie bevestigde eerder al dat het er alle schijn van heeft dat Rusland pogingen doet om Donetsk volledig onder controle te krijgen. Volgens het ministerie is het echter onwaarschijnlijk dat dit op korte termijn lukt. De strijdkrachten winnen slechts enkele honderden meters terrein per week. Het ontbreekt Rusland aan munitie, materiaal en ervaren mankracht om in de komende weken een succesvol offensief uit te voeren, aldus de Britse autoriteiten.

Zo is op recente beelden van een gevecht te zien hoe Russische tanks oprukken, ondersteund door infanteriegevechtsvoertuigen, en al snel vastlopen op een Oekraïens mijnenveld. Meteen daarna volgen salvo's van de Oekraïense artillerie, die de positie van de Russische voertuigen en troepen live doorkrijgt dankzij drones.

De onafhankelijke gespecialiseerde account Ukraine Weapons Tracker lijstte de gevolgen van de mislukte Russische aanval op: minstens 31 voertuigen werden vernietigd, waaronder 13 tanks en 12 gepantserde infanterievoertuigen.

Het Oekraïense leger zei dinsdag al dat het in 24 uur tijd 1.030 Russische militairen had gedood. Volgens de Oekraïense autoriteiten was dat het dodelijkste etmaal voor de Russische troepen tot nu toe. In de afgelopen vier dagen zijn de Russische verliezen zelfs opgelopen tot 3.720 soldaten, zegt Oekraïne. Ook 35 tanks, 63 infanteriegevechtsvoertuigen en 21 stuks artillerie zouden vernietigd zijn.

De cijfers uit Oekraïne zijn niet door Rusland bevestigd. Het Kremlin ontkent dat het Russische leger grote verliezen lijdt, maar deelt sinds het uitbreken van de oorlog nauwelijks cijfers over omgekomen soldaten.