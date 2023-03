‘Avdiivka wordt steeds meer een plek uit post-apocalyptische films’: wordt deze stad een ‘tweede Bachmoet’?

Het regionaal militair bestuur besloot Avdiivka, dat zo’n negentig kilometer ten zuiden van Bachmoet ligt, tot verboden gebied te verklaren voor burgers. De naar schatting tweeduizend inwoners, van de ruim 30.000 die de stad in de provincie Donetsk ooit telde, moeten Avdiivka zo snel mogelijk verlaten.

‘Het spijt mij om dit te moeten zeggen, maar Avdiivka wordt steeds meer een plek uit post-apocalyptische films’, aldus Vitali Barabasj, hoofd van het militaire bestuur van de stad. Oekraïne waarschuwde vorige week al dat de stad een ‘tweede Bachmoet’ dreigt te worden. Het Russische leger richt steeds vaker het vizier op Avdiivka in een poging op te rukken in Donetsk, de Donbas-regio die nog voor de helft in Oekraïense handen is.

Avdiivka ligt continu zwaar onder Russisch artillerievuur. Flinke delen van de stad zijn met de grond gelijk gemaakt. De afgelopen dagen werden onder meer flats getroffen door Russische raketten en granaten. Volgens de Oekraïense inlichtingendienst zijn eenheden van Wagner, het Russische privéleger, onderweg naar de stad om te helpen bij de omsingeling. Inname van Avdiivka is belangrijk voor de Russen omdat het vlakbij de provinciale hoofdstad Donetsk ligt, dat al in Russische handen is.

Vastgelopen

De aanval op Avdiivka komt nu het er steeds meer naar uitziet dat de Russen de strijd om Bachmoet niet op korte termijn kunnen beslechten. De afgelopen weken leek het erop dat de Wagner-soldaten, die een fors deel van de strijd voor hun rekening nemen, terreinwinst boekten bij hun pogingen om de stad volledig te omsingelen. Maar het Oekraïense leger hield stand, onder meer in het centrum. Volgens sommige schattingen heeft het leger nog zo'n veertig procent van Bachmoet in handen.

Volgens de hoogste Oekraïense militair, chef-staf Valeri Zaloezjny, is de situatie in de stad inmiddels ‘gestabiliseerd’. Ook het Britse ministerie van Defensie concludeert nu, op basis van informatie van de inlichtingendiensten, dat de Russische aanval op Bachmoet is ‘vastgelopen’. ‘Het kostte de door Wagner gedomineerde strijdmacht negen maanden om 25 kilometer op te rukken naar Bachmoet’, aldus het ministerie in een vernietigend oordeel over de Russische operatie die geplaagd werd door tal van problemen.

De Britten schatten het aantal doden aan Russische kant inmiddels op 20 tot 30.000, voornamelijk Wagner-soldaten. Ze wijzen erop dat het Oekraïense leger ook zware verliezen heeft geleden. Dat het Russische leger zijn aandacht verlegt naar Avdiivka, blijkt uit het sterk geslonken aantal dagelijkse grondaanvallen bij Bachmoet. Telde het Oekraïense leger op zaterdag nog 18 aanvallen in het gebied, daarvoor werden veertig tot vijftig aanvallen per dag gemeld.

De commandant van de Oekraïense landmacht, kolonel-generaal Oleksandr Syrsky, zei maandag dat het leger er nog altijd niet over peinst om Bachmoet op te geven. Volgens Syrsky, de architect van het geslaagde tegenoffensief bij Charkiv vorig jaar, is de verdediging van de stad een ‘militaire noodzaak’. Het Oekraïense leger hoopt dat de verdediging van Bachmoet de Russische eenheden zo zal uitputten, dat zij in de komende maanden weinig kunnen uitrichten tegen het voorjaarsoffensief dat Kiev aan het plannen is.

Bakhmut holds.



🎥93rd Mechanized Brigade pic.twitter.com/phFjUM5S7e — Defense of Ukraine (@DefenceU) 27 maart 2023

Talloze lichamen

Dat van grote delen van Bachmoet vrijwel niets meer over is, bleek uit nieuwe beelden gemaakt door een drone van het Oekraïense leger. Daarop is te zien hoe tussen de platgeschoten huizen en flats, en in de loopgraven, talloze lichamen liggen van gesneuvelde Russische soldaten en Wagner-strijders. ‘Bachmoet houdt stand’, twitterde het ministerie van Defensie bij de video.

President Volodymyr Zelensky, die vorige week de troepen bij Bachmoet bezocht, liet zich maandag opnieuw aan het front zien, nu in het zuidoostelijke Zaporizja dat ook regelmatig door de Russen wordt bestookt. Mogelijk zal het Oekraïense leger ook dit gebied betrekken bij het grote tegenoffensief. Ook Syrskyi maakte zijn opwachting bij de eenheden in het oosten om ze een hart onder de riem te steken.