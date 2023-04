‘Als het voorjaarsoffensief niet lukt, dan dreigt er een patstelling. En dan ziet het er slecht uit voor de toekomst van Oekraïne’

Het langverwachte voorjaarsoffensief van Oekraïne wordt nu al de laatste mogelijkheid genoemd om het tij in de oorlog te keren. Waar mogen we dat offensief verwachten, en heeft het kans op slagen? ‘Als ze doorstoten tot Melitopol, valt het hele Russische defensieve systeem in duigen.’

Verwacht geen grote aankondiging dat het tegenoffensief begonnen is, zei Hanna Maliar, viceminister van Defensie van Oekraïne, deze week. “Er komt geen dag waarop de strijdkrachten zullen zeggen: morgen lanceren we het tegenoffensief. Dat kan niet in oorlogsomstandigheden, omdat dit geheime informatie is.” Ze voegde er wel aan toe dat bepaalde offensieve tegenacties nu al bezig zijn. En dat er niet één aanvalsplan is, maar meerdere mogelijke scenario’s die uitgerold kunnen worden.

Het is allang geen geheim meer dat Oekraïne dit voorjaar terrein wil heroveren op de Russen. In gelekte documenten van de Amerikaanse veiligheidsdiensten, die dateren van februari, staat dat Oekraïne twaalf brigades (van elk zo’n 3.000 tot 5.000 militairen) klaarstoomt voor een grootschalig voorjaaroffensief (zie afbeelding onderaan). Tegen eind april zouden al die brigades inzetbaar moeten zijn. Oekraïne kan daarvoor ook rekenen op heel wat westers oorlogsmateriaal, dat druppelsgewijs geleverd wordt. In totaal zou Oekraïne voor het offensief kunnen beschikken over zo’n 200 westerse tanks, meer dan 800 gepantserde voertuigen en 150 veldartilleriewapens.

De grote vraag is waar die ingezet zullen worden. De verwachting is dat Oekraïne met al dat wapenarsenaal een bres wil slaan in de Russische verdedigingslinies tussen Zaporizja en Melitopol. In die regio wonen niet alleen heel wat Oekraïense burgers die wachten op bevrijding, het is ook een belangrijke handelsregio door de aangrenzende Zee van Azov.

Belangrijker nog is dat Melitopol voor de Russen een cruciale brug vormt tussen de zuidelijke bezette Oekraïense gebieden, de Krim en het Russische vasteland. De wegen in dat gebied vormen de belangrijkste bevoorradingsroutes voor de duizenden manschappen in het zuiden.

Gesplitst

“Als Oekraïne erin zou slagen door te stoten tot Melitopol, dan wordt die hele landbrug naar de Krim in feite in tweeën gesplitst”, zegt Kris Quanten, professor krijgsgeschiedenis aan de Koninklijke Militaire School. “En dan valt het hele Russische defensieve systeem in duigen.” Rusland zou dan voor de bevoorrading van de zuidelijke troepen helemaal afhankelijk worden van de Krimbrug, die de Oekraïners al in oktober beschadigden.

Het probleem is alleen dat Rusland in het zuiden een aanval verwacht. In februari al verkondigde Vadym Skibitskiy, adjunct-hoofd van de Oekraïense militaire inlichtingendienst, dat Oekraïne van plan is “een wig te drijven in het Russische front in het zuiden - tussen de Krim en het Russische vasteland”. Vandaar ook dat Rusland de voorbije weken zijn verdedigingslinies in het zuiden aanzienlijk verstevigd heeft.

Of zou Oekraïne zand in de ogen van de Russen strooien? Denk maar aan vorige zomer, toen Oekraïense bevelhebbers van de daken schreeuwden dat ze een groot offensief in het zuiden planden. Zo verklaarde president Zelensky meermaals dat hij Cherson tegen september wilde heroveren. De Russen verplaatsen troepen naar het zuiden, waarna Oekraïne in het noorden (ter hoogte van Charkiv) uitpakte met een verrassingsaanval. Dat zette de toon voor een geslaagd offensief, waarbij de Oekraïners flink wat terreinwinst boekten.

Ook nu zou Oekraïne in het noorden kunnen verrassen, denkt defensie-expert Dick Zandee (Clingendael). “Oekraïne zou ook in het noorden een aanval kunnen opstarten om tot in Loehansk door te stoten. Op die manier kunnen ze de Russische aanvoerlijnen uit het noorden proberen af te snijden.”

Of het succes van het offensief van vorige zomaar herhaald kan worden, is nog verre van zeker. Oekraïne slaagde er vorige zomer - geheel volgens NAVO-doctrine - in om de Russische troepen uit positie te manoeuvreren en in de flank aan te vallen. Rusland heeft daarvan geleerd. De voorbije maanden legde Moskou meer dan 800 kilometer lange verdedigingslinies aan, tot en met de Krim. Alleen al in het zuidelijke Zaporizja en Cherson heeft Rusland een verdedigingsgordel van 120 kilometer.

Zwakke plekken

Die bestaat uit loopgraven met prikkeldraad, mijnenvelden, betonnen ‘drakentanden’, antitankgrachten en bunkers. “Als Rusland zich daarin helemaal ingraaft, wordt het erg lastig om daardoor te breken, zelfs met al die westerse vuurkracht”, zegt Quanten. Hij houdt er dan ook rekening mee dat Oekraïne nog enige tijd met kleinere, lokale aanvallen op zoek gaat naar zwakke plekken bij de Russen.

Een ander obstakel is dat Oekraïne mogelijk munitie tekort kan komen voor een langdurig offensief. Verschillende van de Amerikaanse gelekte documenten waarschuwen dat Oekraïne tegen eind mei door zijn voorraad luchtafweer kan zitten, waardoor Oekraïense grondtroepen makkelijk blootgesteld kunnen worden aan Russische gevechtsvliegtuigen. Geen toeval dat Zelensky naar aanleiding van een overleg tussen westerse defensieministers in het Duitse Ramstein aandrong op meer luchtafweerwapens en gevechtsvliegtuigen. Daarnaast groeit in Oekraïne de frustratie over het Europese getreuzel bij de voor twee miljard euro aan beloofde granaten.

Zelensky weet dan ook als geen ander dat veel afhangt van dit voorjaarsoffensief. “Dit lijkt me de laatste grote kans om een doorbraak te forceren”, zegt Quanten. “Als dat niet lukt, dan dreigt er een patstelling. En dan ziet het er slecht uit voor de toekomst van Oekraïne.”