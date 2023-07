‘Afgelopen nacht hebben we 25 procent van de Russische drones neergehaald. We worden er steeds beter in’: op pad met de luchtverdediging in Kiev

Het is een tactiek uit de Eerste Wereldoorlog, kost niet veel en werkt nog altijd. Behalve met dure luchtverdedigingssystemen worden vijandelijke drones en raketten in Oekraïne ook met machinegeweren en kalasjnikovs uit de lucht geschoten. ‘Het blijft een kat-en-muisspel.’

Woensdagavond, 22.00 uur, in de bossen ten zuiden van Kiev. Op het zandpad tussen de naaldbomen richt een militair vanop een pantservoertuig een felle schijnwerper op de donkere hemel. Langzaam beweegt hij van rechts naar links, spiedend naar Shaheds en andere drones van de Russen. De priemende lichtstraal reikt tot 3.000 meter.

Roeslan (47) tuurt door zijn nachtkijker: “Als we een vijandelijke drone horen, hebben we maximaal tien seconden om hem te onderscheppen.” Roeslan is actief bij een van de vele mobiele luchtverdedigingsgroepen, een initiatief dat begin dit jaar uit pure nood in het leven werd geroepen. Omdat de Russen Oekraïne non-stop bestoken met drones en raketten kan het Oekraïense leger alle mogelijke bijstand gebruiken bij de beveiliging van het luchtruim. Behalve met de bestaande luchtafweersystemen zoals Buk en S-300 worden de drones – en occasioneel ook raketten – ook neergehaald op klassieke wijze, met niets meer dan machinegeweren en kalasjnikovs. “Heel soms gebruiken we ook draagbare luchtdoelraketten zoals de Stinger”, zegt Roeslan. “Maar die zijn duur. We kunnen het ons niet veroorloven om ze frequent in te zetten.”

Het voordeel van de mobiele luchtverdedigingstroepen is dus vooral van financiële aard. Intussen zijn ze wel in staat om 10 tot 30 procent van het totale aantal vijandelijke drones in het Oekraïense luchtruim te onderscheppen. De groep van Roeslan wordt bijna iedere nacht opgeroepen en ondersteunt samen met andere mobiele groepen de verdediging van het luchtruim boven Kiev.

De mobiele collectieven bestaan uit verschillende eenheden, zowel de Nationale Garde als de grondtroepen en de Territoriale Defensie. In de laatste zitten grotendeels lokale bewoners die zich vrijwillig bij het leger hebben aangesloten. Met hen zijn we vanavond op pad. Ze opereren normaal met vijf man: een van hen schiet met het machinegeweer, de rest elk met een AK-47. Maar omdat er deze avond nog geen luchtalarm is geweest, houden ze in de tussentijd een training voor een tiental militairen, onder wie twee vrouwen.

“Kijk”, legt Oleksander, de 64-jarige collega van Roeslan, uit terwijl hij een kleine drone lanceert. “Deze kan tot 88 meter hoog. We traceren de drone, berekenen de afstand en de snelheid en bepalen vervolgens of en wanneer we kunnen schieten.” Hij grijnst: “We schieten natuurlijk niet op onze eigen drones, maar het is een goede manier om te trainen.”

Een lid van een mobiele luchtverdedigingseenheid lanceert een drone tijdens een oefensessie. Beeld Vincent Haiges

We horen het toestel boven onze hoofden zoemen, verder is het muisstil. In het begin doken de vijandelijke drones vooral overdag op, tegenwoordig gaan de aanvallen meestal ’s nachts door. “We zitten hier dikwijls van middernacht tot zonsopgang”, zegt Roeslan. “Tachtig procent van onze tijd bestaat uit wachten, twintig procent uit actie. Maar elke drone die we te pakken krijgen, is een overwinning.”

Ondanks de slapeloze nachten en het urenlange wachten is de motivatie groot, benadrukt Roeslan. “Het gaat om onze eigen gezinnen, onze huizen die we beschermen. Wat moeten we anders? In ons bed liggen luisteren hoe de Russen met hun verdomde raketten onze families vermoorden?”

In de verte klinkt een vaag geronk. “Een Shahed”, sist mijn fikser. Hij wijst in de lucht: “Daar beweegt iets.” In de hemel flitst een lichtje. Het beweegt snel, is dan plots verdwenen. Een verkenningsdrone? Kunnen ze ons zien? We wachten en luisteren. De militairen beginnen weer te praten: loos alarm.

Doel treffen

De in Iran geproduceerde Shahed-aanvalsdrones staan bekend om hun lawaai, hoewel ze met dempers geleverd worden, vertelt Roeslan. “Maar de dempers vertragen de vlucht door hun gewicht en zorgen er ook voor dat de drones minder lang in de lucht kunnen blijven, dus halen de Russen ze eraf. De Shaheds zijn luid, maar dat betekent niet dat we ze ook makkelijk kunnen traceren.” De moeilijkheid om Shaheds te detecteren heeft te maken met de hoogte waarop ze vliegen. Of beter gezegd: de laagte waarop ze vliegen, want om onder de radar te blijven, bewegen ze zich niet hoger dan 100 tot 150 meter boven de grond. Vaak scheren ze over het water, omdat ze dan nog moeilijker te spotten zijn.

Hoe dan ook zijn de drones, met name de Shaheds, een lastig probleem voor Oekraïne. Dagelijks worden woningen, industriële en militaire doelen bestookt. De Shahed-aanvalsdrones van de Russen zijn van het type 131 en 136 en worden sinds september 2022 in Oekraïne gebruikt. De grootste van de twee, de Shahed-136, is 3,5 meter lang en 2,5 meter breed, kan 2.500 kilometer afleggen, bereikt snelheden tot 200 kilometer per uur en kost rond de 20.000 euro. Ter vergelijking; een IRIS-luchtverdedigingsraket, afkomstig uit Duitsland en veel gebruikt in Oekraïne, kost 380.000 euro. De Shahed-kamikazedrones zijn dus relatief goedkoop en worden dan ook veelvuldig ingezet. In de eerste twee weken van juli werden 130 Shahed-136 drones gedetecteerd waarvan er 18 doel troffen. De rest werd volgens de Oekraïense luchtmacht uit de lucht gehaald. “Maar het percentage dat wel zijn doel haalt, richt zware schade aan en kost, naast levens, heel wat gewonden”, zegt Roeslan. “Elk leven is er één. Daarom doen we dit.”

Roeslan is eigenlijk zwembadbouwer, vertelt hij. “Toen de oorlog begon, heb ik me dezelfde dag nog aangemeld bij het leger.” Collega Oleksander, de mannen geven hun achternaam niet om veiligheidsredenen, had voor de oorlog zijn eigen handelszaak. Ook hij klopte vorig jaar aan bij het militaire rekruteringskantoor. Sindsdien draait hun bestaan om “het zoveel mogelijk neerknallen van drones”. “De Shaheds zijn slimmer geworden”, weet Oleksander. “Waar ze vroeger recht op hun doel afgingen, zijn er nu systemen ingebouwd waardoor ze veel beter kunnen manoeuvreren en het moeilijker wordt om ze neer te halen.”

De Russen lanceren hun drones veelal vanaf de Krim en vanuit de stad Primorsko-Achtarsk aan de Zee van Azov. Vanuit het noorden zenden ze hun drones onder andere vanuit Koersk, ten noorden van Charkiv. “Vaak sturen de Russen eerst drones om ons af te leiden. We volgen de ene drone terwijl de andere wordt ingezet om aan te vallen. We worden dan wel steeds beter in het onderscheppen, het blijft een kat-en-muisspel.”

Het is na elven als we het bos verlaten. Om middernacht gaat de avondklok in Kiev in en voor die tijd hebben we nog een afspraak met Taras, de ondernemer die de schijnwerpers levert aan de mobiele luchtverdedigingstroepen. “Ik ga naar huis wat proberen te slapen”, zegt Oleksander als hij afscheid neemt. “En als er een oproep komt, zijn we weer weg.”

Kunnen we de nacht met hen doorbrengen en meegaan als ze in actie komen, vragen we. Geen optie, klinkt het resoluut. “Mag niet van onze oversten. Te gevaarlijk.” Dat is de ‘officiële’ verklaring, weten we. De echte reden is dat ze de locaties vanwaar ze op de drones schieten niet bekend willen maken.

Gigantische lichtbundel

23.30 uur, een half uur voor de avondklok. We haasten ons over een verlaten industrieterrein in de buitenwijken van Kiev. Taras (33), de man van de schijnwerpers, geeft ons via de telefoon aanwijzingen. We zigzaggen door oude fabriekshallen en rommelige opslagplaatsen, en zien op een van de daken een lichtje zwaaien. “Hier ben ik!” roept Taras.

We gaan een fabrieksgebouw binnen, volgen de trappen en openen een krakende ijzeren deur die ons naar een dak met ijzeren platen leidt. “Niet op de rode platen stappen”, waarschuwt Taras. “Die zijn geroest, je zakt er zo door.” Via het golvende dak arriveren we bij een trapladder die we moeten opklimmen. En dan staan we plots op een dak met een weids uitzicht over nachtelijk Kiev. Aan de rand zien we Taras voor een tafel staan waarop hij twee projectors heeft uitgestald. Waarom hij ons midden in de nacht op een godvergeten dak van een obscuur industrieterrein aan de rand van Kiev wil ontmoeten, is ons een raadsel. Maar dat wordt algauw duidelijk.

Met een AK-47 wordt tijdens een oefensessie een drone in het vizier genomen. Beeld Vincent Haiges

Taras richt een gigantische lichtbundel over het terrein en om te laten zien hoe ver de straal reikt, heeft hij ruimte nodig. Hij richt de schijnwerper op een in het donker gehuld flatgebouw een paar kilometer verderop. Het gebouw baadt meteen in een zee van licht, de mensen achter de ramen kunnen niet anders dan opschrikken door het plotse felle schijnsel. “Reikt vier kilometer ver en is 425 watt sterk”, klinkt het trots. Taras richt zijn projector alle kanten op. Trekken we niet een beetje te veel aandacht met zo’n waanzinnige lichtstraal boven Kiev, vragen we. Maar Taras haalt zijn schouders op, hij mag hier doen wat hij wil, zegt hij.

Dat hij voor de oorlog spotlights verkocht voor concerten en sportevenementen, vertelt Taras. “Dat viel allemaal stil toen de oorlog begon. Ik had al snel in de gaten dat ik met mijn materiaal een grote hulp voor het leger kon zijn, en ze zagen dat volledig zitten. In het begin gaf ik alles gratis weg, tegenwoordig vraag ik geld, al is dat niet veel. De spotlights kosten tussen de zevenhonderd en een paar duizend euro. Een mens moet ergens van leven hè.”

Explosies

Rond 1.30 uur ’s nachts schrikken we op door luide explosies, niet ver van ons appartement in het centrum van Kiev. “Zo klinkt het als ze Russische drones uit de lucht schieten”, legt mijn fikser uit. Er volgt nog een aantal doffe dreunen, daarna blijft het de hele nacht stil, op twee keer luchtalarm na. De volgende ochtend lezen we dat er ‘een zware aanval op Kiev’ heeft plaatsgevonden met twintig Shahed-drones en twee Russische Kalibr-kruisraketten. Ze zijn allemaal onderschept door de Oekraïense luchtmacht. De neerstortende brokstukken hebben forse branden veroorzaakt in enkele appartementen. Vier mensen raakten gewond.

Op het moment dat we spreken wordt Oekraïne in de gaten gehouden door tien Russische verkenningsdrones, zegt Yoeriy Ignat daags na de nachtelijke aanval op Kiev. De woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht kijkt naar het scherm voor hem waar de situatie van het luchtruim constant wordt gemonitord. “Tegelijk zijn er ook Russische verkenningsvliegtuigen actief aan de grenzen. Oekraïne wordt voortdurend gescand door drie tot vier Russische vliegtuigen. Ze traceren luchtverdedigingsoperaties en raketlanceringen en ondernemen aan de hand van die gegevens al dan niet actie. Ze sturen bijvoorbeeld drones naar de plekken waar de mobiele luchtverdedigingstroepen actief zijn en proberen verwarring te zaaien door verschillende Shaheds tegelijk in te zetten. Soms vliegt een Shahed eerst enkele keren in cirkels en weet niemand wat het ding precies van plan is. Tot ze plotseling aanvalt. Het is onvoorspelbaar en dat maakt het des te gevaarlijker.”

De mobiele luchtverdedigingseenheden staan in voor de buitenste defensielijn rond Kiev, legt de woordvoerder uit. De centrale defensielijn wordt dan weer beschermd door korte en middellange luchtverdedigingssystemen, zoals de Nasams, Buk en S-300.

“Tijdens de aanval van afgelopen nacht is 25 procent van de Shaheds neergehaald door de mobiele groepen. We worden er steeds beter in, maar het is onmogelijk om het totale luchtruim boven Oekraïne te vrijwaren van Russische aanvallen. We hebben daar niet genoeg middelen voor. Onze eigen gevechtsvliegtuigen zijn oud, in sommige toestellen zitten radars van zeventig jaar oud. We hebben 150 nieuwe toestellen nodig om onze verouderde vloot volledig te vervangen. Zo’n vervanging is mogelijk als er geen oorlog is, maar daar hebben we dus geen tijd voor. We hebben ze nu nodig, toch alvast een deel.”

Het is dus wachten op de F-16’s en andere moderne gevechtsvliegtuigen van de NAVO-landen waar al maanden over wordt gesproken. “Maar er is nog niets concreet”, zegt Ignat. Ook de training van de Oekraïense gevechtspiloten, die mede door Belgische instructeurs zal worden gegeven, is nog niet gestart, bevestigt de woordvoerder. “Alle piloten zijn momenteel in Oekraïne. De training zou normaal eind augustus van start gaan. Er is geen sprake van ‘geheime trainingen’ die al zouden hebben plaatsgevonden, zoals hier en daar wordt gesuggereerd. De enige concrete training vond plaats in maart dit jaar in Arizona. Twee Oekraïense piloten namen deel.”

De piloten die in aanmerking komen voor de training straks hebben ruime gevechtservaring en meer dan voldoende vlieguren, legt Ignat uit. Volgens minister van Buitenlandse Zaken Dmytro Koeleba kunnen de eerste F-16’s in de lente van volgend jaar daadwerkelijk worden ingezet in Oekraïne. Ignat denkt dat het al vanaf januari kan: “Als de training van de piloten in september begint, kunnen ze binnen de vier tot zes maanden klaargestoomd worden. Het zal hoe dan ook een gamechanger worden.”