1917 of 2022? Frontbeelden tonen verschrikkelijke omstandigheden in de loopgraven van Oekraïne

Regen, sneeuw, modder en vrieskou. Dat zijn vandaag de omstandigheden aan het front in de Donbas, in het oosten van Oekraïne. De grondoffensieven zijn er tijdelijk gestokt door de moeilijke omstandigheden, en de beelden die vanuit de loopgraven naar buiten komen, laten weinig aan de verbeelding over. Hoezeer de technologie de oorlogsvoering tussen 1917 en 2022 ook heeft veranderd, een oorlog blijft ook en vooral nog altijd een zaak van soldaten die in verschrikkelijke omstandigheden moeten zien te overleven.

De foto's en de vergelijkingen doken vandaag op sociale media op, en zijn effectief bijzonder treffend. Op het beeld bovenaan is rechts een veld met kapotgeschoten bomen in de buurt van Bachmoet te zien, terwijl de linkse foto soldaten tijdens de slag van Passendale van 1917 toont.

De rechtse foto hieronder toont dan weer een onder water gelopen loopgraaf bij Bachmoet, met een soldaat die kniediep in het water staat. Het linkse beeld toont precies dezelfde omstandigheden, maar dan aan de Somme in Frankrijk in 1917.

Links een loopgraaf aan de Somme in Frankrijk tijdens de Eerste Wereldoorlog, rechts een loopgraaf vandaag bij Bachmoet. Beeld rv

Ook wat betreft het oorlogsverloop lijken de gelijkenissen tussen de stellingenoorlog in de Donbas en de loopgravenoorlog van 1914-1918 steeds groter te worden. Het Russische leger probeert bij Bachmoet al maandenlang vooruitgang te boeken, maar slaagt er maar met mondjesmaat in om terrein te veroveren. De weinige honderden meters winst die af en toe wordt geboekt, gaat bovendien met hoge verliezen gepaard.

Het wordt bovendien ook steeds kouder met nu al temperaturen rond en net onder het vriespunt, wat de overlevingskansen van de slecht uitgeruste en getrainde Russische gemobiliseerden waarschijnlijk alleen maar zal verkleinen.

