We hebben wel een vermogen van 229.000 euro, maar slechts 30.000 euro daarvan is meteen beschikbaar

Beste lezer, het heeft enige tijd geduurd, maar de economische sancties tegen Rusland lijken na anderhalf jaar oorlog toch enige effect te sorteren. De afgelopen maanden is de waarde van de roebel aanzienlijk gedaald. Terwijl 1 euro vorig jaar nog 60 roebel waard was, is dat nu al meer dan 100 roebel. Een van de oorzaken zijn de westerse sancties en het daarbij gepaard gaande tekort op de Russische handelsbalans. Terwijl Poetin vorig jaar nog heel makkelijk zijn olie en gas verkocht kreeg aan westerse landen, is dat veel moeilijker geworden door onder andere de zachte winter in Europa en de transitie naar alternatieven.

Econoom Paul De Grauwe ziet als voornaamste reden de oorlog in Oekraïne zelf, die te veel geld kost om nog draaglijk te zijn. “De Russische economie is simpelweg niet groot en sterk genoeg om een langlopend, grootschalig militair conflict te ondersteunen.” Er bestaat nu een groot risico dat die zwakke roebel zal leiden tot inflatie, die vooral pijn zal doen bij de gewone Rus met hogere prijzen voor onder andere voedingsmiddelen. Zo zou de steun voor de oorlog kunnen afbrokkelen, daar schuilt het grootste gevaar voor de Russische president. Het valt dus maar te bezien of hij deze situatie de baas kan. Om de inflatie te temperen, is de rente intussen al fors opgetrokken.

De keerzijde van de medaille is dat dat allemaal een erg traag proces is, te vergelijken met een wurgslang die zijn prooi de nek omwringt. En elke dag dat dit conflict langer duurt, kost enorm veel mensenlevens. Ook aan Oekraïense kant ligt de menselijke en financiële tol enorm hoog. Die laatste wordt vooral door de westerse landen gedragen: in totaal is er al voor meer dan 260 miljard euro steun gevloeid naar Oekraïne, waarvan 70 miljard alleen van de Verenigde Staten. Dat kan alleen maar als er nog draagvlak is bij de kiezers en daar schuilt een gevaar. Stilaan vinden steeds meer Amerikanen dat er te veel belastinggeld naar de oorlog gaat.

Een van de landen waarop Rusland wel kan rekenen voor samenwerking is China. Maar ook daar blijkt de economie niet in blakende gezondheid: de groeicijfers vallen tegen en de jeugdwerkloosheid is er enorm gestegen. In die mate zelfs dat er niks meer over gepubliceerd wordt. De Amerikaanse president Biden omschreef het als een “tikkende tijdbom”. Ook in Europa dreigen we van die stagnatie de gevolgen te ondervinden. Zo gaat China vanaf volgende maand bepaalde restricties opleggen voor de uitvoer van metalen, die belangrijk zijn voor het maken van computerchips.

Maar momenteel hebben we niks te klagen, toch niet als we het Global Health Report van Crédit Suisse mogen geloven. De Belgen zijn volgens hun onderzoek de rijksten ter wereld. De helft van alle Belgen heeft een vermogen van meer dan 229.000 euro. Maar daar hoort een belangrijke kanttekening bij. Dit heeft vooral te maken met de hoge graad van huizenbezit in ons land: 70 procent van alle Belgen heeft een eigen woning. Die wordt ook meegerekend in dat vermogen en maakt er een belangrijk deel van uit. Het is dus zeker niet zo dat elke Belg honderdduizenden euro’s op zijn spaarboekje heeft staan waar hij of zij meteen over kan beschikken, dat ligt eerder rond de 30.000 euro.

Tot slot, wie op vakantie wil met Ryanair moet nog altijd rekening houden met een karrenvracht afgeschafte vluchten door stakende piloten die betere arbeidsvoorwaarden eisen. Zo stegen begin deze week nog 88 van de 340 geplande vluchten vanuit Charleroi niet op, goed voor 50.000 gedupeerde reizigers. Vraag is maar of het veel zal uithalen. CEO Michael O’Leary zou weleens een aantal vluchten vanuit Charleroi kunnen schrappen. Hij staat niet meteen bekend om zijn bereidheid tot compromis, om het zacht uit te drukken.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist