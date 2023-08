Van Peteghem heeft nu een stevige stok achter de deur: hij kan altijd een nieuwe staatsbon uitschrijven

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Een overdonderend succes: er zijn weinig andere termen om de uitgifte van de staatsbon met een looptijd van één jaar te beschrijven. Vorige week donderdag op de eerste dag waarop ingetekend kon worden, was al duidelijk dat er records gebroken zouden worden. Terwijl de zogenaamde Leterme-bon 5,7 miljard euro opbracht in 2011, stond de teller voor de Van Peteghem-bon woensdag al op 16,1 miljard euro. En er kan nog tot morgen ingetekend worden bij de banken: de kaap van de 20 miljard euro zal ongetwijfeld gerond worden. Er wordt zelfs extra personeel ingezet om de stormloop aan te kunnen.

Natuurlijk klinkt er hier en daar kritiek bij beleggers en bij de politieke oppositie. Experts wijzen er bovendien op dat dit toch wel een schokje is binnen de bankensector. Het is geld dat de banken op een of andere manier zullen moeten herfinancieren. Maar dat valt al bij al wel mee: 20 miljard euro is slechts 7 procent van het totaal van 300 miljard die op de spaarboekjes geparkeerd staat. Sinds de bankencrisis zijn banken verplicht om grotere buffers aan te houden, het zal hen met andere woorden niet op de knieën krijgen. Alhoewel er van bank tot bank toch wel wat verschillen zijn. Maar het is slechts voor één jaar, de kans is groot dat dat geld in september volgend jaar massaal terugvloeit naar de spaarboekjes.

Tenzij minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) zou beslissen om later dit jaar opnieuw zo’n staatsbon uit te schrijven. Hij zal nu ongetwijfeld de reactie van de grootbanken afwachten. En dat is – tot spijt van wie het benijdt – de luxepositie waarin Van Peteghem zich gewrongen heeft: hij heeft een stevige stok achter de deur. Alleen al de dreiging om er nog eens mee uit te halen, zou de banken weleens kunnen bewegen om die spaarrente toch op te trekken. En daar is het hem om te doen. Zijn missie is nu dus meer dan geslaagd.

“Maar de overheid had die concurrentie ook op een andere manier kunnen organiseren, bijvoorbeeld door een staatsbon op drie of vijf jaar met aantrekkelijke roerende voorheffing aan te bieden”, haalt professor financiële economie Hans Degryse (KU Leuven) aan. Professor Paul De Grauwe (London School of Economics) vindt dan weer dat Van Peteghem nog een stap verder moet gaan: “Mijn voorstel is dat hij dat minstens elk trimester zou herhalen. Een aangehouden strategie zal de bankiers pijn beginnen doen. Ze zullen onder de druk van de concurrentie die de minister organiseert gedwongen worden om een deel van de superwinsten die ze nu realiseren uit te betalen aan de spaarders in plaats van aan de aandeelhouders.”

Koudeprik

Intussen is er ook goed nieuws voor de mensen die een huis willen kopen: de prijzen voor woningen zullen de komende maanden met een stevige 3 procent gaan dalen, zegt ING in een studie. “We voorspellen dat er een knik komt, maar we verwachten tegelijk dat de prijzen daarna weer hernemen. Want de rente mag dan wel gestegen zijn, die botst binnenkort wellicht óók op haar piek”, zegt onderzoeker Wouter Thierie. Het is dus hét moment om u op de huizenmarkt te begeven.

Toch blijft het ook uitkijken voor de inflatie, die nog altijd op 4,09 procent zit. En er duiken weer hogere dieselprijzen op. De zorgen voor de gasprijzen zijn bovendien niet weg. We stevenen af op een nieuwe winter zonder Russisch gas, waarbij we moeten hopen dat de eerste koudeprik lang uitblijft. Ook Nederland zal over negen jaar trouwens met problemen geconfronteerd worden als de gasvoorraden uitgeput zijn. U houdt uit voorzorg dus best toch nog wat geld op uw spaarboekje voor dringende kosten.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens,

Economiejournalist