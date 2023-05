Telecomtarieven in België behoren bij de hoogste van Europa, en toch blijven ze maar stijgen

Beste lezer,

Goed nieuws: de daling van de inflatie zet zich onverminderd verder. Voor de maand april kwam het inflatiecijfer in België uit op 5,6 procent, een forse daling van één procentpunt ten opzichte van een maand eerder. En heel erg belangrijk is dat nu ook de voedingsprijzen in dalende lijn zijn, voor het eerst in maanden. Niet toevallig zakte ook de dieselprijs deze week naar zijn laagste niveau in anderhalf jaar. Toch blijft het opletten voor de zogenaamde graaiflatie: grote bedrijven die profiteren van de inflatie om hun prijzen op te trekken en zo hogere winstmarges binnen te halen.

Dat geldt voor unieke producten, die moeilijk vervangbaar zijn. Of voor sectoren waarin er weinig concurrentie is. Denk bijvoorbeeld aan de Belgische telecomsector. Is het toeval dat zowel Telenet als Proximus recent hun tarieven verhoogden? Voor Proximus was het al de tweede keer dit jaar. Het wijst zelf op de gestegen inflatie van vooral lonen, energie en de prijs van technologische apparatuur, zoals decoders en modems. Feit is wel dat de telecomtarieven in ons land bij de hoogste van Europa behoren. Het loont dus zeker de moeite om eens te bekijken hoe u daar wel wat kunt besparen.

Een gevolg van de inflatie is dat veel mensen moeite hebben om hun facturen te kunnen betalen. Met het risico dat een kleine schuld door tussenkomst van een incassobureau of een deurwaarder helemaal onbetaalbaar wordt. Daar komt binnenkort een einde aan dankzij een nieuwe wet. Wie een factuur niet betaalt, krijgt altijd een kosteloze herinnering en veertien dagen uitstel van betaling. De totale invorderingskosten worden ook geplafonneerd. Als de schuld bijvoorbeeld niet hoger is dan 150 euro mag er maximaal 20 euro worden bijgeteld. Hiermee wordt de schuldindustrie een halt toegeroepen.

In de Verenigde Staten blijft de bankencrisis intussen voortsudderen: First Republic Bank is failliet gegaan, waarop JPMorgan bijna alle tegoeden en bezittingen heeft overgenomen. Maar er doemt mogelijk een veel groter probleem op aan de andere kant van de oceaan. Net als België geeft ook de Amerikaanse overheid veel meer geld uit dan het binnenkrijgt. En daarom moet het parlement jaarlijks het schuldenplafond verhogen. De Republikeinse meerderheid in het Congres wil dat niet zonder slag of stoot doen. Er dreigen zo moeilijke onderhandelingen voor president Joe Biden. Als het plafond niet tijdig verhoogd wordt, kan de VS zijn rekeningen niet meer betalen.

Afsluiten doen we deze week ook met goed nieuws uit de Belgische sportwereld: de wereldtitel van Luca Brecel. Hier kunt u lezen hoe zijn vader dertien jaar geleden nog op bedeltocht moest om de carrière van zijn zoon op gang te trekken. Intussen is Brecel miljonair, alleen al de wereldtitel leverde hem meer dan 500.000 euro op.

Veel leesplezier,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist