Stormloop op staatsbon, maar vergeet uw andere opties niet: dit kunt u doen met 30.000 euro spaargeld

Belgen hebben gemiddeld het grootste vermogen van de wereld. Maar we zijn ook enorm risicoschuw: er staat voor 300 miljard euro op onze spaarboekjes, gemiddeld meer dan 30.000 euro per volwassene. Wat doet u best met dit geld?

Vooraf: bepaal hoeveel u kunt sparen

Heel vaak wordt de vuistregel gehanteerd van zes maanden nettoloon op het spaarboekje, bedoeld voor onverwachte kosten. Voor velen onder ons stopt het hier al. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de bevolking van maand tot maand moet leven, zeker na de opeenvolgende crisissen. Het is essentieel dat u enkel geld gaat sparen dat u kunt missen. Plant u binnenkort een grondige renovatie, de aankoop van een auto of voorziet u zware medische kosten? Dan moet u bekijken of het wel opportuun is om veel geld te steken in langetermijnproducten.

Uit cijfers van de Nationale Bank blijkt dat de gemiddelde volwassen Belgen 30.000 euro op hun spaarboekje hebben staan. Statbel heeft dan weer becijferd dat het gemiddelde netto beschikbare inkomen in Vlaanderen per volwassene 2.079 euro per maand bedraagt. Als we onze vuistregel toepassen, dan zou er gemiddeld 12.000 euro op ons spaarboekje moeten staan voor dringende uitgaven. De overige 18.000 euro spaargeld kan op andere manieren ingezet worden.

Vervolgens kunt u best eens nadenken over wat voor iemand u bent als het op geld aankomt: neemt u graag risico’s of eerder niet? We hebben hieronder opgelijst wat u met 30.000 euro spaargeld zou kunnen doen. Let wel, dit zijn slechts voorbeelden, honderden andere combinaties zijn mogelijk. Begrijp waarin u investeert en zorg dat u zich er goed bij voelt: dat zijn de allerbelangrijkste tips.

Superdefensief profiel

U bent iemand die vooral niet wakker wil liggen van uw geld. Niks verbiedt u om uw geld gewoon op uw spaarboekje te laten staan. Maar dan moet u weten dat het veel minder waard wordt. Door de inflatie is de 30.000 euro van drie jaar geleden nu nog maar 25.000 euro waard. Eigenlijk heeft uw spaargeld dus 5.000 euro aan waarde verloren. Dit klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Terwijl de producten in de winkel en de diensten waar u van gebruikmaakt veel duurder zijn geworden, brachten spaarboekjes bijna niks op.

U kunt nu dus veel minder kopen met hetzelfde geld dan drie jaar geleden. Maar het kan best zijn dat u zich daar niks van aantrekt. Het allerbelangrijkste bij elke beslissing die u maakt, is dat u met een gerust gemoed kunt gaan slapen. Wilt u dus helemaal niks doen, dan is dat ook helemaal goed: het is en blijft uw geld.

Defensief profiel

Het spaarboekje biedt nog altijd de grootste zekerheid. Enerzijds is de kans niet (meer) zo groot dat een grote bank failliet zal gaan. Er zijn voldoende maatregelen genomen om dit tegen te gaan. En als het nog fout zou lopen, dan garandeert de overheid dat het geld op de spaarboekjes verzekerd is voor de eerste 100.000 euro. Dat zit dus wel snor voor onze 12.000 euro: dit zullen we nooit kwijtraken en we kunnen er op elk moment bij.

Met de andere opties zult u geld gaan lenen aan betrouwbare tegenpartijen die een hoger rendement bieden dan het spaarboekje. In de eerste plaats is er het pensioensparen, waarbij u een fiscaal voordeel krijgt en een verzekerd rendement. U kunt maximaal 990 (voor een aftrek van 30 procent) of 1.270 euro sparen (voor een aftrek van 25 procent). Let op dat u geen bedrag stort dat tussen deze twee uitersten zit, want dan dreigt u verlies te maken. Het voordeel hiervan is dat u nooit geld zult verliezen. Integendeel, u krijgt een minimaal rendement op het einde van de rit en een aanzienlijk fiscaal voordeel. Wat dus wil zeggen dat u minder belastingen zult moeten betalen.

Verder is het ook interessant om geld te lenen aan de Belgische staat. In ons voorbeeld hebben we nu 30 procent van ons spaargeld in een staatsbon gestopt. Hier geldt doorgaans: hoe langer u uw geld kunt missen, hoe meer zo’n staatsbon u zal opbrengen. Maar zelfs de staatsbon die over amper één jaar loopt, is al veel interessanter dan de spaarboekjes. En ook bij een spaarboekje zult u uw geld minstens één jaar moeten laten staan om van de getrouwheidspremie te kunnen genieten. Dit is dus een interessante optie, die rechtstreeks concurreert met de spaarrekening. Vele banken zwijgen deze staatsbon dan ook liefst dood.

Daarnaast zijn ook bedrijven constant op zoek naar vers geld om investeringen te kunnen doen. Daarvoor gaan ze geld proberen te lenen bij particulieren in de vorm van obligaties. Deze kunnen uitgegeven worden op bijvoorbeeld vijf of tien jaar. Dan moet u dus zeker zijn dat u uw geld zo lang kan missen. Hier hangt wel iets meer risico aan vast dan bij de staatsbons omdat een bedrijf eerder failliet kan gaan dan een land. En dan hangt het ervan af hoeveel activa er nog over zijn om te bepalen of u wel in aanmerking zult komen voor de terugbetaling van uw lening.

Neutraal profiel

Hier zetten we de stap naar het nemen van iets meer risico’s. We blijven vasthouden aan een buffer van vier maanden op het spaarboekje en aan het pensioensparen, twee opties die nagenoeg risicovrij zijn. Ongeveer een derde van ons spaargeld stoppen we nu in obligaties, leningen aan de overheid of aan bedrijven. Ook daar is het risico heel klein dat u hier geld op zult verliezen, zoals we hiervoor hebben aangestipt.

Maar hier maken we ook al kennis met de aandelenmarkten via de trackers. Dit zijn aandelen die alle bedrijven op een beurs volgen. Oorspronkelijk volgden trackers enkel aandelenindexen, zoals de Dow Jones of de Euro Stoxx 50. Zulke trackers zijn nog steeds het populairst, maar vandaag krijgt de gewone belegger via trackers ook toegang tot valuta of grondstoffen. Over deze laatste twee hebben we het hier niet.

Let wel op, hierbij moet u uw geld ook voor langere tijd kunnen missen. Waarom is dat zo’n goede belegging? Omdat u hier kiest voor aandelen, maar die zitten gespreid over de volledige beurs. Daardoor zullen slechte prestaties of zelfs een faillissement van één bepaald bedrijf slechts een beperkte invloed hebben op de prestaties van deze trackers.

Het is al vaak bewezen dat de volledige markt volgen meestal het beste rendement oplevert. Zo blijkt dat de S&P 500, de index van de 500 grootste Amerikaanse bedrijven, sinds het ontstaan in 1957 een gemiddeld jaarlijks rendement heeft opgeleverd van 10,15 procent. Er zijn weinig fondsen die beter doen.

Agressief profiel

U bent iemand die wel van een risico houdt en u bent niet bang wat geld te verliezen in de hoop op een hoger rendement? Dan kunt u beslissen om twee derde van al uw spaargeld in aandelen te stoppen. We hebben in dit geval een derde in beleggingsfondsen gestopt. Dit zijn aandelenpakketten die samengesteld worden door banken of fiscale adviseurs. Er zijn duizenden beleggingsfondsen op de markt, afhankelijk van welke accenten u wilt leggen. Misschien wilt u thematisch kiezen voor tech-, farma- of financiële aandelen: het kan allemaal. Of eerder geografisch: u kunt gaan voor enkel Amerikaanse of Europese aandelen.

Is duurzaamheid voor u een belangrijk thema? Dat treft, daar wordt steeds meer aandacht aan besteed. Zo kunt u ervoor opteren om niet te beleggen in oliemaatschappijen of in aandelen van regimes die de mensenrechten niet respecteren. Het zal u misschien wel een paar percentjes kosten, maar ethiek verdient zeker de nodige aandacht. Het goede van zulke fondsen is dat u er zelf niet elke dag naar moet kijken. Integendeel, u doet dat best niet. Bekijk het een keertje per maand om niet te veel afgeschrikt te worden als ze veel aan waarde zouden verloren hebben. De beurs gaat nu eenmaal op en neer.

Volgt u de markten wel wat van naderbij? Dan kunt u zelf beslissen om aandelen te kopen van specifieke bedrijven. Als u bijvoorbeeld denkt dat Apple of Tesla de volgende jaren nog veel zullen groeien, dan staat niks u in de weg om hier aandelen van te kopen. Het is best om niet op een paard te wedden, het risico dat u dan neemt om veel geld te verliezen is groot. Het is bij een individueel bedrijf moeilijk te voorspellen wat de toekomst brengt. Zelfs goedehuisvaderaandelen blijken soms plots toch niet zo veilig te zijn. Denken we maar aan het Arco-debacle of de aandelen in Lernout & Hauspie, die het volledige spaargeld van duizenden mensen in rook hebben doen opgaan.

Superagressief profiel

Don’t try this at home, tenzij u heel veel geld op overschot hebt en wel houdt van een gokje. Dit is vooral een gesofisticeerde manier van gokken. En zoals wie soms op de Lotto speelt, weet: dit kan heel veel geld opleveren, maar u kunt ook alles kwijtspelen. En deze laatste optie is veel waarschijnlijker.

Aandelen zijn nog het veiligst, tenzij u ook daar voor een agressieve koers kiest. U kunt gaan voor bedrijven die door omstandigheden helemaal in elkaar gezakt zijn. Een goed voorbeeld daarvan was de cruise-industrie. Tijdens de coronacrisis lag die helemaal op haar gat, de aandelen van die bedrijven waren dramatisch gezakt. Op dat moment is het perfect legitiem om te denken: die coronacrisis zal wel weer voorbijgaan, daarna zullen mensen ook wel weer op cruise gaan. Dus koop ik massaal deze aandelen in, nu ze zeer laag staan. Nemen we als voorbeeld Royal Caribbean. Stel dat u op 20 maart 2020 voor 8.000 euro van zulke aandelen had gekocht. Vandaag zou dat aandelenpakket 33.360 euro waard zijn, een verviervoudiging. Nu is het natuurlijk makkelijk praten. Voor hetzelfde geld was dat bedrijf overkop gegaan omdat het de kosten niet meer kon dragen. En dan was die 8.000 euro nu nog 0 euro waard.

Bitcoin

Bij bitcoin fluctueert de koers enorm omdat er geen onderliggende waarde is. Niemand die een zinnige uitleg kan geven waarom de koers de laatste acht maanden weer gestegen is, wat de believers u ook zeggen. Als u dus van een gokje houdt, doe het gerust. Maar bij zulke hypes moet u er van in het begin bij zijn om er optimaal van te profiteren. Wie in januari 2019 was ingestapt met 5.000 euro had die bitcoins nu kunnen verkopen aan 36.312 euro. Pak het geld gerust mee als u in dat geval was, maar zie het als een meevaller. Er zijn duizenden andere cryptovaluta’s waarbij de 5.000 euro nu nog een paar honderd euro of niks meer waard zijn.

Forex, de handel in valuta’s, is nog zo’n hype met de belofte is dat u slapend rijk zult worden. Maar zoals steeds: als het te mooi klinkt om waar te zijn, dan is het dit ook. In allerlei cursussen wordt u zogezegd aangeleerd welke patronen wisselkoersen volgen, zodat u zou kunnen voorspellen wat er zal gebeuren. En als u dit juist doet, kunt u uw inbreng in korte tijd vermenigvuldigen. Maar het is vooral via de opleidingen over deze valutatrading dat het meeste geld verdiend wordt. Bekijk maar eens op YouTube hoeveel duizenden filmpjes er bestaan van experts die u alles zullen aanleren. Uiteindelijk heeft ook dit helemaal niks met investeren te maken. Als u daar plezier aan beleeft, doe het dan gerust. Maar bekijk het als een spel en zeker niet als een investering. En gebruik zeker geen geld dat u niet kunt missen.

Start-ups

De laatste optie is minder nattevingerwerk, maar vergt veel achtergrondkennis. Als u thuis bent in een bepaalde sector, dan zou het kunnen dat u heel erg snel door heeft dat er een bepaalde revolutie staat aan te komen. En dan kunt u op zoek gaan naar start-ups die zich daarmee bezighouden. Bestudeer goed wie er precies in het bestuur zit en welk potentieel ze hebben. U kunt met deze 10.000 euro bijvoorbeeld kiezen voor vijf verschillende start-ups. Voordeel is dat als slechts een van de vijf uitgroeit tot een marktleider, u kans maakt om schatrijk te worden. Een voorbeeldje: had u in januari 1986 2.000 euro aandelen van Apple gekocht, dan zouden die nu 3,5 miljoen euro waard zijn. Of nog eentje om u te doen watertanden: als u in 2010 voor 2.000 euro aandelen in Tesla had gekocht, dan kon u die vandaag verkopen voor 336.703 euro.

Maar voordat u begint te dagdromen, de kans is ook hier veel groter dat die investering van 10.000 euro in start-ups over vijf jaar niks meer waard is omdat ze allemaal failliet zijn. Tegenover één succesverhaal staan immers duizenden mislukkingen.