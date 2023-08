Prijs voor benzine stijgt al voor vierde keer in een maand: ‘Alle ingrediënten voor piek in het najaar zijn aanwezig’

Het mag dan wel niet om recordprijzen gaan, de prijs aan de pomp schiet de laatste weken flink omhoog. Wat is er juist aan de hand? Brengt de toekomst nog meer prijsstijgingen met zich mee? En ga je dan best tanken over de grens? Professor internationale energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent) laat zijn licht schijnen over de toenemende benzine- en dieselprijzen.

Wie regelmatig de tank moet volgooien, heeft het ongetwijfeld gemerkt: de brandstofprijzen aan de pomp gaan de laatste tijd in stijgende lijn. Alleen al sinds het begin van de zomervakantie werden de maximumprijzen aan de pomp wel vier keer opgetrokken. Zo mag een liter diesel vanaf vandaag maximaal 1,9050 euro per liter kosten. Dat is het hoogste niveau sinds eind november, ofwel in acht maanden. Begin juli kostte een liter diesel nog maximaal 1,7460 euro. Een toename van ruim 9 procent. Ook de maximumprijzen voor benzine volgen een gelijkaardige trend.

De stijgende prijs aan de pomp volgt de internationale olieprijs. Zo kostte een vat ruwe Brent-olie begin juli nog dik 74 dollar. Een maand later is dat bijna 86 dollar. Een toename van bijna 15 procent en meteen de hoogste maandstijging sinds begin 2022. Bovendien was het daarmee de ‘beste’ julimaand in twintig jaar. “We zitten gelukkig nog niet aan de recordprijzen van vorig jaar, toen de prijs piekte na de Russische inval in Oekraïne”, zegt Johan Mattart, algemeen directeur van Brafco, de Belgische federatie van brandstoffenhandelaars. “Daar zitten we nog een eind van weg, maar ook nu is het prijsniveau al hoog.”

Recordvraag

De verklaring daarvoor leggen experts bij verschillende, wereldwijde factoren. Eerst en vooral is er de vraag. Die steeg wereldwijd volgens inschattingen van Goldman Sachs in juli met 102,8 miljoen vaten per dag naar het hoogste niveau ooit. Een gevolg van - onder meer - een beter economisch sentiment. In de Verenigde Staten gaat men ervan uit dat de Federal Reserve - de Amerikaanse centrale bank - geen grote renteverhogingen meer zal uitvoeren, wat meer zuurstof geeft aan de economie.

Tegelijk zou ook een opleving in China - waar het economisch herstel na de coronapandemie tot nu toe tegenviel - een grote impact hebben. Daar belooft de overheid steunmaatregelen om de economie een duwtje in de rug te geven. Het zorgt er ook voor dat analisten van Goldman Sachs de prijs voor een vat ruwe Brent-olie verder zien stijgen tot 93 dollar per vat.

Ook aan productiezijde beweegt de laatste tijd veel. Zo is OPEC+, de organisatie van olie-exporterende landen, sinds november vorig jaar bezig met de productie te verlagen. Toen werd aangekondigd dat de organisatie - samen goed voor 40 procent van de wereldwijde productie - 2 miljoen vaten per dag minder zou oppompen. Daar kwamen in april nog eens 1,6 miljoen vaten per dag bij. Bovendien kondigde de groep begin juni aan vanaf volgend jaar nog eens 1,4 miljoen vaten per dag minder te produceren.

Vooral Saoedi-Arabië en Rusland proberen daarbij extra druk op de markt te zetten. Zo pompen de Saoedi’s sinds juni vrijwillig één miljoen vaten per dag minder op - en zullen ze dat ook de komende maand blijven doen. Rusland doet sinds deze maand hetzelfde met een half miljoen vaten per dag. Hoewel ze het met niet zoveel woorden zeggen, lijken beide landen koste wat kost de olieprijs op een hoog niveau te houden (of te brengen).

Prijspiek in het najaar?

“Onderhuids spelen verschillende geopolitieke motieven”, schetst professor internationale energiepolitiek Thijs Van de Graaf (UGent). “Het is duidelijk dat de Saoedi’s de oliemarkten willen manipuleren en de controle erover willen terugwinnen. Dat de prijs tot nu toe relatief stabiel bleef - ondanks de verlaagde productie - heeft onder meer te maken met de VS, die vorig jaar veel olie losten uit hun strategische reserve en de tot nu toe tegenvallende economische groei in China.”

Maar het Internationaal Energie Agentschap (IEA) waarschuwt nu wel voor een krappere markt en bijhorende prijsstijgingen richting het einde van het jaar. “Verschillende factoren spelen”, zegt Van de Graaf. “Wat zal de vraag naar olie in China doen? Als die toeneemt, kan de prijs aanzwengelen. Alle ingrediënten zijn aanwezig voor een prijspiek in het najaar. Maar of het ook zover komt, is vooralsnog te vroeg om te zeggen. Is de prijsstijging van afgelopen maand een voorbode? Of een correctie? Dat zal moeten blijken.”

Is wie ondertussen moet tanken, misschien beter af in onze buurlanden? “De prijzen in Nederland, Frankrijk en Duitsland liggen ongeveer op hetzelfde niveau als bij ons”, stelt Johan Mattart van de brandstoffenhandelaren. “Alleen Luxemburg is klassiek een stuk goedkoper. Ook Nederlanders die benzine nodig hebben komen beter in België tanken, omdat het accijnstarief voor benzine bij onze Noorderburen veel hoger ligt.”