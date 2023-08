Nu er zo massaal ingetekend wordt op de staatsbon, moeten de grootbanken de rente op het spaarboekje wel optrekken

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Op het kabinet van minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) moeten ze deze week wel een flesje champagne gekraakt hebben. Hij heeft de banken maandenlang gepusht om de rente op het spaarboekje te verhogen, zonder veel succes. En dus werd er beslist om een staatsbon met een looptijd van één jaar uit te geven, die dinsdag gelanceerd is met een nettorendement van 2,81 procent. Vanaf vandaag kan erop ingetekend worden. Hier en daar is er met andere obligaties in Europa misschien een iets hoger rendement, maar dat weegt voor de doorgaans risicoschuwe Belg niet op tegen de laagdrempeligheid van de nieuwe staatsbon.

Dat er meteen opschudding was over of de banken afspraken gemaakt hadden om de spaarrente niet te verhogen, zorgde alleen maar voor meer publiciteit. En dus tot nog meer zenuwachtigheid, het deed niks meer ter zake of er nu al dan niet een gentleman’s agreement was afgesloten. De banken hadden maandenlang niks gedaan omdat uit de cijfers bleek dat de 300 miljard euro geld op de spaarboekjes nagenoeg onaangeroerd bleef. Daar is nu eindelijk verandering in gekomen.

Een aantal kleinere banken – zoals Argenta, Axa en Beobank – zijn al in actie gekomen, uit schrik om klanten te verliezen: de markten doen hun werk. Bij de grootbanken was het altijd al duidelijk dat ze de kat uit de boom zouden kijken, daarvoor was geen herenakkoord nodig. Elke dag dat ze de rente laag kunnen houden, brengt hen miljoenen extra op. Als deze week blijkt dat er voor miljarden euro’s is ingetekend op de staatsbon, dan kunnen we ook daar een reactie verwachten. Bij een grote populariteit belet niks het Agentschap van de Schuld immers om later dit jaar opnieuw een dergelijke obligatie uit te geven. En dus moet Van Peteghem zich wel in de handen hebben gewreven: missie geslaagd.

Het doet denken aan de Leterme-bon uit 2011, toen er 5,7 miljard euro werd opgehaald bij de bevolking voor de financiering van onze staatsschuld. Toen was dat echt wel nodig om de markten gerust te stellen, op dit moment is dat niet aan de orde. Maar het kan zeker geen kwaad om een signaal te geven dat er niet snel problemen zullen opduiken voor de betaalbaarheid van onze schulden. Toch blijft het uitkijken: door de stijgende rente zal de financiering altijd een heikel punt blijven. Een ontsporing is nooit uitgesloten, zeker niet als we opnieuw een crisis te verwerken zouden krijgen.

Maar goed, dat is voorlopig niet aan de orde. Integendeel, er is weer ruimte om te genieten. Van bijvoorbeeld een festival als Pukkelpop, dat dit jaar helemaal uitverkocht was en 66.000 bezoekers per dag naar Kiewit wist te lokken. Het heeft organisator Chokri Mahassine geen windeieren gelegd: hij heeft intussen een vermogen van een kleine vijf miljoen euro opgebouwd. Ook de toeristische sector bloeit weer als nooit tevoren: vliegtuigtickets verkopen als zoete broodjes en er zijn heel wat nieuwe toestellen besteld.

En toch, in de verte zijn er weer donkere wolken te bespeuren. Zo begint de sputterende Chinese economie steeds meer zorgen te baren. Vastgoedreus Evergrande heeft in de Verenigde Staten afgelopen week uitstel van betaling aangevraagd. “China is erin geslaagd om te groeien door export, maar groeien door consumptie – wat nu zou moeten gebeuren – lukt nu steeds moeilijker”, legt econoom Koen Schoors uit. Aangezien wij enorm veel handel drijven met de Chinezen, zou dat ook onze economie weleens kunnen schaden. En er is natuurlijk nog altijd die onvoorspelbare oorlog in Oekraïne...

Dimitri Thijskens

Economiejournalist