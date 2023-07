Nu de prijzen in de supermarkt stabiliseren: welke producten werden duurder en welke goedkoper?

De prijzen in de supermarkt stabiliseren. Deze maand werden zowat evenveel producten in de rekken goedkoper als er in prijs stegen, zo blijkt uit de nieuwste consumptieprijsindex die vandaag bekend werd gemaakt. ‘En dan is juli niet eens een promotiemaand.’ Welke artikelen werden goedkoper? Welke duurder? En is de piek van prijsstijgingen nu écht achter de rug?

Danone puurt meer omzet uit lagere verkoop. Coca-Cola profiteert van prijsverhogingen. Unilever stelt ondanks miljardenwinst nog meer prijsverhogingen in het verschiet. Het waren deze week maar enkele berichten in de krant die ons nogmaals op de duurdere winkelkar wezen. Onze voeding en (niet-alcoholische) dranken zijn nu tegenover een jaar geleden 13,86 procent duurder, zo blijkt uit de nieuwe consumptieprijsindex die Statbel vandaag bekendmaakte. Wetende dat de voedingsinflatie enkele maanden geleden nog met de 20 procent flirtte, is dat toch enigszins een geruststelling.

“De piek in de voedingsinflatie werd alvast in mei bereikt, en ligt dus achter ons”, aldus professor Economie en lid van de indexcommissie Stijn Baert (UGent). “Toen was het prijsverschil met een jaar voordien het grootst. Ondertussen wordt dat gat kleiner.” Al komt dat volgens Baert vooral omdat vorig jaar deze tijd de voedingsprijzen erg aan het stijgen waren. “We vergelijken dus met steeds duurdere maanden.”

We betaalden deze maand voor voeding en drank over het algemeen nog steeds 0,52 procent méér dan in juni. “We zitten op een plateau”, concludeert Baert. Maar de ommekeer is wel ingezet. In ieder geval zijn de grootste prijsstijgingen achter de rug, zo stellen waarnemers. Het langverwachte kantelpunt, waarbij er niet langer meer producten zijn die in prijs stijgen dan er hun prijs behouden of (lichtjes) goedkoper worden, kwam deze maand. Van de zowat 65 verschillende productgroepen waarvan Stabel maandelijks de prijsevolutie opvolgt, zakte ongeveer de helft in prijs, de andere helft steeg nog door. Doorgaans ging het niet om grote sprongen, ongeacht de richting.

Onder meer de prijzen van eieren en boter, maar ook van koffie, thee, varkensvlees en gevogelte zakten voor het eerst in lange tijd opnieuw lichtjes. Professor Els Breugelmans, hoogleraar Marketing aan de KU Leuven, ziet hierin de eerste signalen dat de supermarktrekening niet langer fors zal stijgen. “Onbewerkte producten zoals eieren en boter, die toch heel erg dicht tegen de echte grondstoffen aanleunen, zijn typisch de eerste die in prijs dalen. Van bewerkte producten, waarin energie en grondstoffen van enkele maanden geleden is gestopt, volgt een eventuele prijsaanpassing doorgaans met vertraging.”

Breugelmans wijst erop dat vanwege lopende contracten tussen producenten en warenhuizen de daling van de internationale grondstofprijzen nog maar in een beperkt aantal producten wordt doorgerekend. “De daling die we nu zien, zal wellicht nog sterker zijn eens in het najaar of januari de onderhandelingen zijn afgerond. Weet ook dat er in een vakantiemaand als juli traditioneel minder promotieacties zijn die de prijs nog verder naar beneden drukken.”

Stijn Baert nuanceert enigszins: “Het nieuwe algemene inflatiecijfer van 4,14 procent ligt nog ultradicht bij de 4,15 procent van vorige maand. De stijging van de algemene levensduurte tegenover een jaar gelden nam dus niet verder af, terwijl het Planbureau verwachtte dat de inflatie in juli 3,71 procent zou bedragen. Het is dus een beetje zoals met de coronacurves indertijd: we zouden verwachten verder te dalen, maar zitten even op een plateau.”

Vooral ongezonde producten goedkoper

Sterke dranken werden over het algemeen dik 8 procent goedkoper. Onder meer ook thee, fruitsap en koffie werden licht goedkoper, net als roomijs, chips, bier en ontbijtgranen. Het zijn dus niet meteen de allergezondste producten in de supermarkt die deze maand in prijs daalden. Al is er ook een erg kleine prijsdaling voor fruit (-1,29 procent) opgetekend.

Vanzelfsprekend bleven niet alle producten van een prijsstijging gespaard. Zo werden onder meer rijst en olijfolie nog zo’n 4 procent duurder. De grootste prijssprongen opwaarts waren er echter voor aardappelen, die bijna 15 procent duurder werden, en verse zeevruchten (+18 procent). Dergelijke uitschieters in landbouw- en visserijproducten hebben volgens de experten vermoedelijk te maken met oogstomstandigheden en het aspect van vraag en aanbod. “In juli, met dit weer, schuift de Belg al eens graag de voeten onder tafel voor een portie garnalen”, weet Baert. “Als de vangst dan niet navenant stijgt, kan je dergelijke prijsstijgingen verwachten.” De aardappelteelt had dan weer te lijden onder de droge zomer van vorig jaar. “Seizoensinvloeden maken dat de prijs van groeten en fruit sowieso heel volatiel is”, vult Breugelmans aan.

Moeten we eigenlijk wel een prijsdaling in de supermarkt verwachten? Is een stabilisering geen realistischer scenario voor veel producten? Breugelmans: “We weten uit het verleden dat prijsstijgingen zeker niet gevolgd worden door even grote dalingen. De consument raakt gewend aan die hogere prijzen, die dan het nieuwe normaal worden. Nu, dit is wel een uitzonderlijke periode, waardoor het af te wachten valt in welke mate een eventuele correctie naar beneden toe zal volgen. Maar de daling zal sowieso nooit zo spectaculair zijn als de stijging was.”