Nu al voor een vast energiecontract kiezen, is misschien nog wat te vroeg

Als het goed is, mag het ook gezegd worden: de inflatie in ons land is met 1,6 procent de laagste van de hele Eurozone, het gemiddelde ligt op 5,3 procent. Hier moet wel meteen bijverteld worden dat het gaat om de Europese berekeningsmethode, die verschilt met degene die nationaal gebruikt wordt – die laatste bleef in juli steken op 4,1 procent. In de herfst wordt er een negatieve inflatie in het vooruitzicht gesteld. De belangrijkste reden is de forse daling van de energieprijzen. Die worden in ons land sneller zichtbaar in de inflatiecijfers omdat veel meer consumenten in België een variabel energiecontract hebben dan in andere Europese landen.

Intussen bieden steeds meer leveranciers opnieuw vaste energiecontracten aan. Gezien de lage prijzen overweegt u misschien om de overstap te maken. Maar energie-expert Kurt Hernot van energieregulator CREG maant aan tot kalmte: “Wie nu voor een variabel contract opteert, geniet mogelijk nog een tijdje van lagere en dalende prijzen. Wie voor een vast contract kiest, betaalt iets meer, maar is wel beschermd tegen eventuele forse prijsstijgingen later dit jaar.” Intussen staan de brandstofprijzen bizar genoeg weer op hun hoogste peil in maanden. Voor diesel betaalt u nu 1,9 euro per liter, we moeten al terug naar januari voor vergelijkbare tarieven. Belangrijkste reden is de toegenomen vraag naar brandstof en de productiebeperkingen door de OPEC-landen.

Vanuit de supermarkt komen voor het eerst sinds lang weer hoopvolle signalen dat het einde van het steeds duurder wordende winkelkarretje stilaan in zicht is. Dat blijkt in de eerste plaats uit de prijzen van eieren en boter, die lichtjes zakken. Marketing-professor Els Breugelmans: “Onbewerkte producten, die toch heel erg dicht tegen de echte grondstoffen aanleunen, zijn typisch de eerste die in prijs dalen.” Toch is het nog steeds belangrijk om uw budget goed in de gaten te houden. Gebruikt u daarvoor het kassaticket? Dan zult u in de toekomst misschien wel op zoek moeten naar een alternatief. In Frankrijk is de kassabon sinds 1 augustus afgeschaft om papierverspilling tegen te gaan.

Lagere prijzen voor voeding betekenen dat er misschien wat meer ruimte komt om geld opzij te zetten. Als u daarvoor gewoon uw spaarboekje gebruikt, dan wordt u daar vanaf deze maand bij vier verschillende banken een beetje extra voor beloond. Al blijven de spaarrentes bij bijvoorbeeld BNP Paribas Fortis met 0,5 procent nog altijd maar een habbekrats. Alternatieven zijn de staatsbon op 1 jaar of een termijnrekening met een nettorente tot 2,55 procent. Professor financiële economie Hans Degryse (KU Leuven) legt u in onze krant uit waarop u moet letten bij het sparen.

Wie zijn geld toch liever laat rollen, wordt tegengewerkt door allerlei stakingen. Denken we bijvoorbeeld de filmsector, waar de acteursstaking zich steeds meer laten voelen. Zo komt superheldenfilm Kraven the Hunter niet langer in oktober uit, maar pas in augustus volgend jaar. Voor de vakantiegangers die zonnigere oorden willen opzoeken, zijn er dan weer de stakingen bij Ryanair: afgelopen weekend werden 96 vluchten op Charleroi geschrapt. Gelukkig kunt u bij dit regenweer vanuit de zetel altijd nog grasduinen door onze website met onder meer interessante achtergrondverhalen over de grote demografische verschuiving of over het gelobby van premier Alexander De Croo (Open Vld) om de formule 1 in ons land te houden. Of er is het interview met VDAB-topman Wim Adriaens over de arbeidsmarkt.

