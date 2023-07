Musk bewijst elke week opnieuw dat miljardair worden toch vooral een kwestie van geluk is

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Beste lezer,

Voor wie ervan droomt om multimiljardair te worden: elke week opnieuw geeft Elon Musk de burger moed en bewijst hij dat je daar weinig bijzondere kwaliteiten voor nodig hebt. Zo stuurde hij de waarde van Twitter nog maar eens met enkele miljarden de diepte in door van de ene dag op de andere een naamsverandering door te voeren: voortaan moeten we spreken over X. Vreemd, Musk legde vorig jaar 40 miljard euro op tafel om Twitter aan te kopen, een gedeelte van dat bedrag was een vergoeding voor het merk en de reputatie. Weinig bedrijven hebben immers zo’n iconische status; woorden als twitteren of tweeten zijn zelfs opgenomen in het woordenboek. Die status gooit Musk nu in één klap overboord.

Nog vreemder is het feit dat de rechten op de nieuwe naam nog gedeeltelijk eigendom zijn van concurrent Meta. De Twitter-account @x was dan weer al zestien jaar in handen van een Amerikaanse fotograaf. Musk pakte die gewoon af van de man, die wel een ontmoeting kreeg aangeboden met de top van het bedrijf. De fotograaf bedankte vriendelijk.

Intussen blijkt dat Musk steeds meer in de ban is van de meest extreme samenzweringstheorieën. Zo linkte hij deze week zonder enig bewijs de hartproblemen van de zoon van basketbalicoon LeBron James nog aan het coronavaccin. Meteen werd hij op Twitter zelf – Musk heeft er 150 miljoen volgers – gefactcheckt: uit onderzoek blijkt dat hartproblemen net veel meer voorkomen bij degenen die wie gekregen heeft dan bij wie gevaccineerd werd. Deze factcheck was in een mum van tijd niet meer zichtbaar. Musk is nochtans de man die zich een verdediger noemt van de vrije meningsuiting. Blijkbaar alleen als het hem uitkomt. Nog eens een bewijs dat de rijkste man van de wereld worden toch in belangrijke mate een kwestie van geluk is.

Te veel geld hebben kan dus schadelijke gevolgen hebben. Dat blijkt ook in de sportwereld, waar Saudi-Arabië het voetbal helemaal op zijn kop zet met het ene belachelijke aanbod na het andere. Zo wil de club Al-Hilal de Fransman Kylian Mbappé overkopen van Paris Saint-Germain voor 300 miljoen euro. Voor Mbappé zelf zou een salarispakket klaarliggen dat volgens sommige bronnen oploopt tot meer dan 700 miljoen euro... voor één seizoen. Dat gaat tegen elke economische logica in en werkt marktverstorend. Toch blijkt niet alles zomaar te koop. Mbappé heeft het voorstel afgeslagen, hij wil liever in Europa blijven voetballen op hoog niveau in plaats van naar een Mickey Mouse-competitie te trekken om er zijn kunstjes te tonen aan een ongeïnteresseerd publiek.

Maar goed, dat is allemaal ver van ons bed. Het interesseert u waarschijnlijk meer wat er met uw geld gaat gebeuren. En daar hebben we vrij goed nieuws: alle lichten springen stilaan op groen. Zo trekken vanaf 1 augustus heel wat Belgische banken de spaarrente op en kunt u vanaf 22 augustus intekenen op een staatsbon met een looptijd van één jaar, die een nettorendement rond de 2,7 procent zal opleveren. Vanaf volgend jaar wordt er dan weer een sociaal tarief ingevoerd waarbij mensen die er recht op hebben voor 19 euro per maand kunnen surfen. Voor wie op reis wil, voorspelt Ryanair dan weer goedkopere tickets. Een loonstijging voor de stakende piloten? Daar wil topman Michael O’Leary niet aan denken.

Tot slot nog wat dienstmededelingen. U betaalt voor Spotify voortaan 1 tot 3 euro extra per maand. Het ideale moment om al uw online abonnementen eens te bekijken, er zit ongetwijfeld wel wat tussen dat u helemaal niet meer gebruikt. Controleer zeker ook of u de energiepremie van januari tot maart dit jaar ontvangen hebt. Is dat niet het geval, dan kunt u ten laatste deze week die 588 euro nog aanvragen. Voor wie met de auto op vakantie vertrekt, hebben we een handig overzicht over het tolgeld dat u in onze buurlanden moet betalen. En we geven u meer uitleg over de boetes voor snelheidsovertredingen, die u tegenwoordig ook vanuit het buitenland in de bus ontvangt. Laat het vooral een pleidooi zijn om niet te snel te rijden.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist