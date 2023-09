In twee jaar tijd is uw winkelkarretje een kwart duurder geworden, en het einde is nog niet in zicht

Beste lezer,

Ons land haalde afgelopen week twee keer het internationale nieuws. Een eerste keer omdat de staatsbon uiteindelijk een kleine 22 miljard euro heeft opgebracht. Het is vermoedelijk een wereldrecord, voor zover we dat kunnen nagaan. Meestal wordt met zulke obligaties enkele tientallen miljoenen euro’s opgehaald. Deze keer tekenden maar liefst zes- à zevenhonderdduizend landgenoten in voor een gemiddeld bedrag van 30.000 euro. Het geeft ook aan waarom de Belg in een recente studie als rijkste van de wereld naar voren kwam. Al moet daar wel een serieuze kanttekening bij. “Het is gebaseerd op een weinig betrouwbare schatting”, zegt econoom Arthur Apostel (UGent).

Het succes van de staatsbon bewoog de grootbanken dan wel niet om de rente op de spaarboekjes op te trekken, het zorgde er wel voor dat lenen op de internationale markten een beetje goedkoper werd. De discussie laait nu volop of de uitgifte van een tweede gelijkaardige staatsbon eind dit jaar een goed idee zou zijn. Voor minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) blijft het een reële optie, maar premier Alexander De Croo (Open Vld) veegde het al grotendeels van tafel. Veel zal afhangen van wat er de volgende maanden met de spaarrente gebeurt. Een bisnummer zal sowieso veel minder geld in het laatje brengen. De banken gokken er intussen op dat de Belgen toch weer zullen terugkeren naar het vertrouwde spaarboekje.

En die andere internationale vermelding voor ons land? ‘Pipigate’, maar daarover zult u ongetwijfeld alles lezen in de nieuwsbrief van collega Bart Eeckhout. Vincent Van Quickenborne (Open Vld) probeerde eerder deze week al eens het nieuws te halen door aan te geven dat de fiscale hervorming misschien weer op tafel zou komen. Maar hij werd al snel teruggefloten door de premier. Nochtans blijft zo’n hervorming broodnodig.

Alles komt terug. En dus moeten we het ook deze keer hebben over de voedselprijzen, waar de inflatie zich onverminderd voortzet. Consumentenorganisatie Testaankoop kwam uit op een stijging van 14,7 procent in één jaar tijd. “En dat terwijl de inflatie vorig jaar ook al bijzonder hoog was”, klinkt het. In twee jaar tijd werd uw winkelkar een kwart duurder (28,7 procent), en het einde is nog niet in zicht. Dat geldt ook voor onze buurlanden, klinkt het bij minister van Werk en Economie Pierre-Yves Dermagne (PS). Maar dat maakt onze rekening natuurlijk niet. Nog in de retailsector kondigde Delhaize aan dat het intussen voor een kwart van de winkels in eigen beheer een zelfstandige overnemer heeft gevonden. Slechts een kwart: volgens Delhaize stonden de kandidaten in de rij, maar dat blijkt niet uit de cijfers.

In het Belgische voetbal rolt het geld als nooit tevoren. Zo is er door clubs uit de Jupiler Pro League nog nooit zoveel uitgegeven aan nieuwe spelers als deze zomer: 150 miljoen euro. Vooral de clubs in buitenlandse handen – intussen gaat het al om tien van de zestien eersteklassers – spannen daarbij de kroon. Leuk voor de supporters, maar het zal de wankele financiële gezondheid van het Belgische voetbal niet verbeteren. Integendeel.



Dimitri Thijskens

Economiejournalist