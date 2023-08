Hoe hard lijden de banken onder het succes van de staatsbon?

Door het succes van de staatsbon vloeit nu al meer dan 12 miljard euro weg van de banken. Hoe hard voelen zij dat? ‘Voor individuele banken die er niet goed voor staan, kan dit problemen geven.’

Het blijft hard gaan met de staatsbon. Dinsdag bleek dat er al voor meer dan 12,24 miljard euro werd ingetekend. 6,2 miljard gebeurde met aankopen via banken, de andere helft via de website van de overheid zelf. Nu al is de staatsbon dubbel zo succesvol als de beroemde ‘Leterme-bon’ uit 2011, die 5,7 miljard euro ophaalde. En aangezien er nog tot vrijdag 1 september kan worden ingetekend, kan het totale bedrag zelfs de kaap van de 20 miljard overschrijden.

Die staatsbonhype laat zich voelen in de bankkantoren, waar ze de vraag om geld te versluizen amper kunnen bijhouden. Zo ontstaan wachtlijsten voor de eerste gesprekken in banken, die verplicht zijn bij klanten die nog nooit belegd hadden. De krant De Tijd meldt dan weer dat klanten die hogere bedragen op de staatsbon willen intekenen, botsen op de overschrijvingslimieten van de banken. De banken laten dan wel toe om die limieten op te trekken, maar dat proces kan meerdere dagen duren. Daardoor dreigen sommige klanten de deadline van 1 september te missen.

Met nu al meer dan 12 miljard die vanuit de banken wegvloeit, is het de vraag in welke mate dit de banken pijn doet. “Het is een aanzienlijk bedrag, maar als je het vergelijkt met het totale bedrag dat nog steeds bij de banken geparkeerd zit, valt die impact goed mee”, zegt econoom Gert Peersman (UGent). Eind vorig jaar hadden alle Belgische huishoudens samen meer dan 300 miljard euro op de spaarboekjes staan.

Toch betekent het dat een deel afgeknabbeld wordt van een aanzienlijke, stabiele inkomstenstroom voor de banken. Door de renteverhogingen van de Europese Centrale Bank (ECB) halen banken vandaag voordeel uit het spaargedrag van de gemiddelde Belg. “Banken die overschotten van deposito’s (spaargelden die niet omgezet zijn in kredieten, JL) parkeren bij de ECB, krijgen daar nu een rente van 3,75 procent op”, zegt Hans Degryse, professor financiële economie aan de KU Leuven. Toch bleken de banken niet meteen geneigd om de rente op de spaarrekeningen ook op te trekken.

Nu er met de staatsbon een interessant alternatief is, zorgt dat voor hoofdbrekens bij de banken. “Voor individuele banken die er financieel niet al te goed voor staan, kan deze verschuiving van geld natuurlijk wel problemen geven”, zegt Peersman. Ook bankenfederatie Febelfin geeft aan dat de impact van de staatsbon erg afhangt van het type bank, het financieel beleid en de mate waarin de bank afhangt van spaarrekeningen.

€ 300 miljard stond er tot voor kort op Belgische spaarboekjes € 12,3 miljard daarvan is er reeds overgeschreven naar de nieuwe staatsbon € 300 miljard stond er tot voor kort op Belgische spaarboekjes € 12,3 miljard daarvan is er reeds overgeschreven naar de nieuwe staatsbon

Algemeen wordt aangenomen dat de grootbanken beter in staat zijn om dat verlies op te vangen. Zij hebben doorgaans meer diverse inkomstenbronnen en zijn ook actiever op de bedrijvenmarkt. “Ze hebben meer deposito’s van bedrijven. En daarnaast investeren bedrijven ook niet in de staatsbon, waardoor ze die verschuiving minder voelen”, zegt Degryse.

Het zijn dus vooral kleinere banken die hun werkingsmiddelen bij particulieren ophalen, die de impact van de staatsbon zullen voelen. “Klanten bij een grootbank gaan er meestal minder snel weg, ook omdat ze er meerdere producten hebben”, zegt Peersman. “Bij een kleinere bank zitten meer klanten die echt kijken naar rendement, en dan ook sneller vertrekken als ze een interessant alternatief zien.”

Meteen na de lancering van de staatsbon kwamen de kleinere banken Argenta, Axa Bank en BeoBank naar buiten met een tijdelijke termijnrekening tegen dezelfde nettovoorwaarden als de staatsbon. Volgens Degryse is het de vraag hoelang ze die tarieven kunnen houden. “Tegen de huidige marktrente kunnen banken overheidsobligaties kopen met een rendement van 3,2 procent en geld deponeren bij de Europese Centrale Bank voor 3,75 procent. Maar als ze, om het nettorendement van de staatsbon van 2,81 procent te evenaren, zelf een brutorente van 4 procent moeten aanbieden, maken ze daar dus verlies op.” Dat die banken dat verlies erbij nemen, wijst erop hoe hard banken erop gebrand zijn om klanten bij zich te houden.

Sowieso is het te vroeg om de echte impact van de staatsbon op de banken te achterhalen. Banken geven ook aan dat de lancering van de staatsbon voor veel klanten net de aanzet was voor klanten om contact op te nemen met hun bank. Zo kunnen ook andere beleggingsproducten aan bod komen. “Bovendien is het geld dat ingetekend wordt op de staatsbon nooit weg”, zegt Peersman. “De overheid zal dat geld ook spenderen, waardoor het uiteindelijk altijd weer op een bankrekening terechtkomt.”

Op langere termijn is het ook de vraag of de staatsbon volgend jaar een structureel gegeven wordt. Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) gaf zelf aan dat er dit najaar mogelijk een tweede aankomt. “Toch vraag ik me af of dat op een structureel niveau de concurrentie verhoogt”, zegt Degryse, die ook vreest dat banken het verlies gaan doorrekenen in hogere rentes op kredieten. “Zo komt de factuur uiteindelijk toch bij bedrijven en gezinnen terecht.”

Ook Peersman vindt dat er meer structurele oplossingen nodig zijn. Zoals de vrijstelling van roerende voorheffing doortrekken naar andere soorten spaarproducten. “Nu blijven we massaal geld inzetten op een product dat eigenlijk voor niemand interessant is.”