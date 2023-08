Het feit dat er voor 113 Delhaize-winkels nog geen overnemer gevonden is, is veelzeggend

De Morgen-journalist Dimitri Thijskens schrijft wekelijks deze ‘Ons geld’-nieuwsbrief. Laat uw e-mailadres hieronder achter om hem in uw mailbox te krijgen.

Beste lezer,

Het gebeurt niet vaak, maar de toplui van Delhaize zijn erin geslaagd om werkgevers- en werknemersorganisaties tegen zich in het harnas te jagen. De gigant kondigde maandag aan dat de eerste vijftien supermarkten verzelfstandigd zullen worden in oktober en november. De vakbonden zijn tegen omdat zo de loon- en arbeidsvoorwaarden teruggeschroefd dreigen te worden, Unizo vindt dan weer dat de eisen voor mogelijke overnemers veel te streng zijn.

Kandidaten hebben er al over geklaagd dat ze bijna geen vrijheid krijgen bij de aankoop van producten en alleen mogen kiezen voor het aanbod van Delhaize zelf en dat ze alle promoties volledig moeten overnemen. Het feit dat er voor 113 van de 128 winkels nog geen overnemer gevonden is, is veelzeggend. Dat alles ook in het grootste geheim wordt besproken en dat werknemers niks mogen zeggen, spreekt ook boekdelen.

De tegenstand tegen grote economische spelers begint een trend te worden bij het volledige politieke spectrum. Zo zien we in Italië dat de rechtse regering van Giorgia Meloni beslist heeft om de extra winsten van de banken met 40 procent te belasten. Ze wil zo de hogere kost voor gezinnen en bedrijven om te lenen compenseren. Het is een populistische maatregel en verrassend voor een rechts bestuur. Maar het geeft wel aan dat het ECB-beleid om de rente fors te verhogen (en de inflatie te bestrijden) op zijn limieten begint te botsen.

Dat de banken zo slapend rijk worden, is alsmaar moeilijker te verkopen aan de bevolking. Die kan zo bijvoorbeeld veel moeilijker een eigen woning kan aanschaffen. Ook in ons land, waar onder meer BNP Paribas afgelopen kwartaal met 3,26 miljard nog stevige winstcijfers aankondigde. Voor regeringen die steeds krapper bij kas zitten, is het verleidelijk om daar snel wel wat geld te gaan rapen.

Een ander heet hangijzer dat de volgende maanden hoog op de agenda zal staan, is de balans tussen economie en ecologie. We zagen het nog maar pas bij de beslissing om de vergunning voor de ethaankraker van Ineos in te trekken omwille van het risico op te veel stikstof in de omliggende natuurgebieden. De situatie wordt nog bemoeilijkt omdat de Antwerpse haven vlak aan de Nederlandse grens ligt en er dus politieke en economische motieven kunnen meespelen om een bepaald project tegen te houden. Daarom is het belangrijk snel afspraken te maken tussen beide landen en de nodige wetgeving uit te werken. Maar het dossier zit politiek nog altijd muurvast.

De voetballiefhebbers onder ons ontwaken intussen helemaal uit hun zomerslaap. Volgens voorzitter Marc Coucke mogen we wel wat verwachten van Anderlecht, waarvan de kracht ‘groter is dan ooit’. Stilaan worden ook de grootste Europese competities weer op gang gefloten. Dat zal wel zonder een aantal sterspelers zijn, die de weg gevonden hebben naar de Saudische dollars van het zogenaamde Public Investment Fund. Dat geld sijpelt door naar de rest van de transfermarkt, waardoor er momenteel zeer veel bedrijvigheid is. Nochtans pleiten velen – onder wie ook econoom Thomas Peeters – ervoor om dat systeem helemaal op de schop te doen omdat het een vorm van mensenhandel is.

Nog sport, zij het in het lichtere genre: het kooigevecht tussen Elon Musk en Mark Zuckerberg staat op de helling omdat Musk naar eigen zeggen kampt met nek- en rugproblemen. Of is het gewoon plankenkoorts? Uit recente foto’s blijkt dat Zuckerberg met de hulp van personal trainers enorm veel tijd in de fitness doorbrengt, dat is voor Musk helemaal niet het geval.

Tot volgende week,

Dimitri Thijskens

Economiejournalist