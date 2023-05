Geert Langenus (Nationale Bank) over de betere economische vooruitzichten: ‘De stijgende koopkracht heeft ook een keerzijde’

De Europese Commissie stelt haar economische vooruitzichten naar boven bij: ze voorspelt voor de eurolanden een groei van gemiddeld 1,1 in plaats van 0,9 procent. ‘Ook voor België ziet het er zeker niet slecht uit’, zegt Geert ­Langenus, macro-econoom van de Nationale Bank (NBB).

Wat is de belangrijkste oorzaak van die betere vooruitzichten? De kaap van de energiecrisis die beter werd gerond dan verwacht?

“Inderdaad. De hogere verwachte groei voor dit jaar heeft vooral te maken met het betere startpunt: de economie heeft in de voorbije maanden duidelijk veel veerkracht getoond. Er waren veel sombere voorspellingen, maar in werkelijkheid is de Europese economie vooralsnog niet in een recessie beland en lijkt de groei alweer op te veren. Alles lijkt erop te wijzen dat Europa de energiecrisis heel goed heeft verteerd, ook door een afname van het verbruik. De gasprijzen zijn na de zomer trouwens pijlsnel gedaald en liggen nu niet zo gek veel meer boven de niveaus die we vroeger normaal vonden.”

De afgenomen problemen in de aanleveringsketens spelen ook een rol. Komt dat doordat de lockdowns in China voorbij zijn?

“De verstoorde aanvoerketens waren in eerste instantie een gevolg van het razendsnelle economische herstel na de covidpandemie. Het aanbod van goederen kon niet altijd volgen en de aanvoerlijnen kwamen verder onder druk te staan door de Russische inval in Oekraïne en de nieuwe lockdowns in industriële centra in China. Nu die achter de rug zijn, zien we inderdaad een verdere normalisatie van de toeleveringsketens, al komt dat natuurlijk ook doordat de vraag naar goederen ondertussen is afgekoeld. De vlottere toelevering en de bijbehorende afnemende prijsdruk hebben de industrie wat ademruimte gegeven.

“Het is wel zo dat de recentste indicatoren aangeven dat de industriële productie nog steeds afneemt. De dienstensector blijft het veel beter doen en dat is momenteel de motor van het economische herstel.”

Ook een sterke arbeidsmarkt ondersteunde een gematigde groei in het eerste kwartaal van 2023, waardoor de angst voor een recessie weg is. In welke sectoren is de arbeidsmarkt vooral gegroeid? De dienstensector?

“Klopt. Er zijn sectorale verschillen maar de heel robuuste arbeidsmarkt is eigenlijk een algemeen fenomeen. De Europese werkgelegenheid is fors gegroeid en lijkt nauwelijks vaart te verliezen. De werkloosheid neemt voorlopig niet toe, ondanks de zwakkere conjunctuur. De keerzijde van de medaille is wel dat ondernemingen het moeilijker krijgen om geschikte werknemers te vinden. De vacaturegraad blijft overal heel hoog.

“Dat geldt trouwens des te meer voor België: het tekort aan arbeidskrachten is bijzonder nijpend. De lijst van knelpuntberoepen wordt steeds langer. Tegelijk zie je dat de werkgelegenheidsgraad duidelijk lager ligt dan in andere landen. Verdere arbeidsmarkthervormingen zijn dus nodig om de economische motor draaiende te houden.”

Voor 2024 verwacht de Commissie in de twintig eurolanden gemiddeld 1,6 procent groei, in België 1,2 procent dankzij de veerkrachtige particuliere consumptie. Is dat boven of beneden jullie prognoses?

“Onze inschatting van de groei van de Belgische economie in het eerste kwartaal was in elk geval bijzonder accuraat: begin maart voorspelden we in onze NBB Business Cycle Monitor een kwartaalgroei van 0,4 procent en dat is het, volgens de eerste statistieken, ook geworden. We zijn volop bezig met onze voorjaarsprognoses, die we in juni publiceren. Ik kan daar nog niet te veel op vooruitlopen, maar op dit moment zijn er weinig aanwijzingen dat de groei op korte termijn sterk zal terugvallen. Dan kom je snel uit op een jaargroeicijfer van 1,2 procent of misschien zelfs meer.”

De inflatie blijft wel een punt van zorg in Europa. De Commissie verwacht dit jaar 5,8 procent inflatie in de eurozone, 2 procentpunt hoger dan ze in februari dacht. De inflatie in 2023 in België zou ‘slechts’ 3,4 procent bedragen. Hoe komt dat?

“De Europese inflatie is ondertussen toch duidelijk teruggevallen, al komt dat vooral door de duikvlucht van de energieprijzen. De voedingsinflatie en de onderliggende prijsdruk blijven natuurlijk oncomfortabel hoog, maar ook daar zijn we de piek mogelijk al voorbij. Men verwijst trouwens altijd naar de jaarinflatie − dat zijn de prijzen in vergelijking met een jaar eerder – maar het is ook nuttig te kijken naar prijsbewegingen op maandbasis. In België zijn de gemiddelde prijzen vorige maand eigenlijk zelfs al gedaald!

“Algemeen is het zo dat de consumentenprijzen in België sneller reageren op internationale energieprijzen dan in andere landen. Dat heeft met diverse factoren te maken, waaronder ook de manier waarop energie-inflatie in officiële statistieken precies wordt gemeten. We hebben dat gezien in de opgaande fase, toen de inflatie in België sneller steeg dan elders. We zien ze nu ook sneller dalen.

“Ik herinner me dat nogal wat waarnemers vonden dat de inflatieramingen uit onze prognoses van december nogal optimistisch waren, om het beleefd uit te drukken, maar de inflatie lijkt nu toch min of meer af te nemen in lijn met onze voor­spellingen.”

Tegelijk wordt gezegd dat sommige bedrijven dan nog woekerwinsten boeken door de inflatie als excuus voor drastische prijsstijgingen te gebruiken. Werkt dat marktverstorend?

“Tja, men kijkt met een vergrootglas naar de winstmarges van de ondernemingen en dat is uiteraard terecht. In het eurogebied zie je dat de macro-economische winstmarge, zeker in bepaalde bedrijfstakken, vorig jaar nog is toegenomen. Die vaststelling heeft geleid tot soms nogal populistische kritiek, in diverse gradaties, op de zogenaamde graaiflatie. Men vergeet daarbij dat het om een momentopname kan gaan: bedrijven kunnen anticiperen op toekomstige kostentoenames, bijvoorbeeld van de lonen, waardoor de marges tijdelijk stijgen. Is dat inhaligheid of vooruit plannen? Het is maar hoe je het bekijkt.

“Bovendien is het zo dat onze macro-economische indicatoren over winstmarges niet altijd overeenkomen met de eigenlijke bedrijfseconomische bottomline van een onderneming, die bijvoorbeeld kapitaal moet afschrijven en vennootschapsbelasting moet betalen. In België is er op macro­niveau hoegenaamd geen sprake van graaiflatie: de margevoet van ondernemingen is, volgens de recentste statistieken, vorig jaar gedaald, zoals we trouwens hadden voorspeld. De loonkosten zijn hier door de automatische indexering sneller toegenomen dan elders.

“Die macrocijfers worden ook nog eens vooral bepaald door een beperkt aantal van heel grote ondernemingen die relatief goed boeren; de situatie is veel minder rooskleurig voor de mediaanonderneming. Dit gezegd zijnde is het altijd nuttig naar winstmarges te kijken op het niveau van de bedrijfstakken, en eventuele problemen van gebrek aan concurrentie goed in kaart te brengen.”

De Commissie voorspelt dat in ons land de automatische indexering van lonen en sociale uitkeringen de koopkracht blijft stimuleren. Gaat dit dan niet ten koste van bedrijfsreserves en de overheids­budgetten?

“Ja, de koopkracht neemt dit jaar sterk toe, onder meer door de gebruikelijke vertraging in de automatische indexering van de inkomens. We denken dat dat de gezinsconsumptie nog een stevige duw in de rug zal geven. Maar er is inderdaad een keerzijde. Als je de energieprijsschok ziet als een gigantische factuur die moet worden betaald, dan komt die in België in eerste instantie vooral terecht bij de ondernemingen, die hun loonkosten – naast de andere kosten – in korte tijd sterk hebben zien toenemen. Dat is anders in landen zonder een automatische indexering.

“Ook de overheid heeft een deel van de schok opgevangen, door diverse specifieke ‘koopkrachtmaatregelen’, die trouwens niet altijd even gericht en doelmatig waren. Natuurlijk weegt die sterke kostentoename op de concurrentiekracht van de Belgische ondernemingen. Zeker in 2022-’23 is er een redelijk forse verslechtering van de concurrentiekracht. Op termijn gaan de lonen natuurlijk ook wel in andere landen stijgen, waardoor minstens een deel van dat kostennadeel weer verdwijnt.”

Aan wie rekenen ze dat door? Gaan ­ondernemingen daardoor minder ­investeren?

“Een combinatie van afnemende winstmarges en een sterk gestegen rente is in principe natuurlijk nooit goed voor bedrijfsinvesteringen. Toch ben ik daar redelijk optimistisch in. De signalen die we krijgen, wijzen erop dat de ondernemingen de investeringen mogelijk tijdelijk wat hebben vertraagd, maar dat er geen duidelijke neerwaartse trend is. Bepaalde investeringen nemen juist sneller toe. Automatisering is een voorbeeld, vooral omdat men onvoldoende personeel kan vinden. Ook in de vergroening van productieprocessen wordt geld gepompt na de hoge energiekosten van het voorbije jaar en gelet op de milieuoverwegingen.”

De staatsschulden in de eurozone zijn weer aan het dalen, van gemiddeld 93,1 procent in 2022 naar 90,8 dit jaar. Hoe zit het met de Belgische staatsschuld?

“Ik vrees dat er op dat vlak weinig veranderd is tegenover onze najaarsprognoses van december. Zowat alle nationale en internationale instellingen verwachten vanaf dit jaar een stevige verslechtering van het begrotingstekort. Zonder begrotingsaanpassingen lijken we af te stevenen op tekorten die dicht bij de 5 procent bbp uitkomen. Dat betekent in principe dat de overheidsschuldratio verder zal toenemen, niet dalen. Dat steekt toch wel schril af tegen de begrotingsvooruitzichten van de meeste andere ­landen in het eurogebied, ook die van de ­zogenaamde Club Med-landen (samenwerkingsverband tussen zeven Zuid-Europese ­landen: Cyprus, Frankrijk, Griekenland, ­Italië, Malta, Portugal en Spanje, red.).”

De ministers van Financiën van de eurolanden (Eurogroep) bespreken de nieuwe cijfers maandag in Brussel. Worden we daar dan op de vingers getikt?

“Het valt in elk geval te verwachten dat de slechte Belgische begrotingssituatie met meer dan gewone aandacht zal worden gevolgd. Er hangt nog wat mist rond de concrete toepassing en de verwachte hervorming van de Europese begrotingsregels, maar ze zullen hoe dan ook niet in de koelkast blijven zitten.

“Minister van Financiën Vincent Van Peteghem (cd&v) heeft onlangs zelf verklaard dat de Europese Commissie volgend jaar de ‘procedure bij buitensporige tekorten’ kan openen. Dat lijkt me een heel terechte verwachting. België komt dan onder verhoogd Europees toezicht. Misschien kan dat nu al leiden tot een grotere sense of urgency en een breder gedragen besef dat er ingrijpende begrotingsaanpassingen nodig zijn?”

Welke aanpassingen?

“De NBB heeft altijd gezegd dat de slechte begrotingssituatie niet zozeer te maken heeft met de voorbije crisissen; de fundamentele oorzaak van het stijgende tekort is in de eerste plaats de sterke trendmatige toename van de lopende overheidsuitgaven. In ons laatste jaarverslag stond dan ook weer de duidelijke oproep om – en ik citeer – ‘specifieke begrotingsaanpassingen toe te spitsen op het resoluut bijsturen van de groei van die uitgavengroei’.”

Nog dit: minister Van Peteghem wees de banken deze week op de toegenomen maatschappelijke druk om de spaarrente op te trekken. Grootbanken boeken nu forse winsten doordat ze de hogere rentes door het ECB-beleid sneller doorrekenen in hun krediettarieven, dan in de vergoeding op de spaardeposito’s. Heeft hij een punt?

“Ik vind van wel. Ook NBB-Gouverneur Pierre Wunsch heeft zich trouwens al in die zin uitgesproken. Als de rente op hypotheekleningen veel sneller toeneemt dan die op de spaardeposito’s, verdient dat in elk geval een grondige analyse. Zijn daar objectieve redenen voor?

“Op termijn zou de vergoeding voor spaargeld toch dichter bij de marktrente moeten liggen. Mocht dat niet zo zijn, dan kan dat wijzen op te weinig effectieve concurrentie tussen de Belgische banken, en dat zou een structureel probleem zijn.”